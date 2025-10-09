こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「おなじみ」も「お取り寄せ」も「おすそわけ」も、多様化するニーズに応え喜びを分かち合うユニー冬ギフト10月9日（木）より予約受付開始～冬のおすすめギフトを語る特設ページも開設～
ユニー株式会社（本社：愛知県稲沢市、代表取締役社長：榊原健、以下「ユニー」）は、2025年冬ギフトの予約受付を、アピタ、ピアゴ、MEGAドン・キホーテUNY計132店舗の店頭で10月9日（木）より、オンラインショップにて10月11日（土）より開始します。ユニー公式サイトの特設ページでは、ギフト事業に携わる4名の担当者が冬のおすすめギフトについて語る座談会を公開しています。
（冬ギフト特設ページ：https://www.uny.co.jp/sp/wintergift_interview/?utm_source=newsletter ）
近年、多様なライフスタイルや価値観の浸透により、伝統的な形式にとらわれないカジュアルなギフトが主流になっています。自分へのご褒美として、スイーツやグルメなどを「お取り寄せ」する消費行動も一層活発になり、ギフト商戦を牽引していると言われています。今年もユニーのカジュアルギフトカタログ「DINING（ダイニング）」は、贈りものとしてはもちろん、自分用にも「お取り寄せ」したくなるような気軽で・プチ贅沢で・映えるギフト30アイテムを揃えました。
定番のご当地グルメ・産直フルーツ・ビールから、こだわりの米＆パン、年末年始に活躍するグルメセットやおせち、サイズや組み合わせを選べるセレクトギフトなど、多彩な996アイテムを掲載するメインギフトカタログ「冬の贈りもの」は、早期割引、ネット注文特典、限定140アイテム全国無料配送などお得な企画もご用意しています。
■ シーズンギフトカタログ「DINING（ダイニング）」
“冬のわたしにごほうびを”をテーマに、3つの企画を展開。「ごほうび冬グルメ」では、クリスマスや年末年始のホームパーティーに簡単調理でテ―ブルを華やかにするお手軽グルメや、懐かしさにほっこりするレトログルメ、お家でいつでも旅行気分が楽しめる冷凍のご当地弁当などをラインアップ。
〈淡路屋〉冷凍ひっぱりだこ飯3食セット 4,536円税込／「DINING」掲載商品
「冬のおやつたいむ」は、“謎解き”をイメージしたデザインの誌面に、甘美な世界に迷い込んでしまいそうな魅惑的な冬のスイーツを特集。アーモンド香る生地の上にクリームと7種の果物がのった、どこを食べてもフルーツたっぷりの「贅沢フルーツのタルト」や、催事で大行列ができるほど人気の干し芋と、レンジで手軽に仕上がる焼き芋のセット「おいもやの干し芋・焼き芋セット」など、贈られる方も贈る方も、見た目と味わいで心が満たされるような商品を散りばめています。
〈ホシフルーツ〉贅沢フルーツのタルト 4,860円税込
〈おいもや〉おいもやの干し芋・焼き芋セット 4,644円税込
／ともに「DINING」掲載商品
また、人気企画「おすそわけプチギフト」では、個包装のフォトジェニックな洋菓子などを集めました。メッセージシールを貼ったり、好きなものを組み合わせて透明袋やリボンでラッピングをすれば、ホリデーシーズンのちょっとした手土産としても活躍します。
■ ユニーの定番ギフトカタログ「冬の贈りもの」
2025年は“昭和100年”にあたる年として、巻頭特集「ジャパン風土（フード）ツアー」は“100年”にちなんだグルメを特集。
飛騨高山の伝統食・朴葉味噌と、岐阜の精肉店「肉のひぐち」が目利きした飛騨牛の贅沢な味わいが楽しめる「飛騨牛朴葉味噌セット」など、日本各地に古くから根付く郷土の味をセレクト。また、創業160余年の京都老舗料亭「下鴨茶寮」が手掛ける、具材一つひとつに手間をかけた華やかな見た目に心が躍る「華ちらし寿司」など、100年を超える銘店の美食を集め、19アイテムを厳選しました。
〈肉のひぐち〉飛騨牛朴葉味噌セット 7,020円税込
〈下鴨茶寮〉華ちらし寿司（3人前）7,020円税込
／ともに「冬の贈りもの」掲載商品
さらに、相手への贈りものとしてレギュラーサイズを、自分用にスモールサイズを「お取り寄せ」して、同じおいしさを分かち合える「ツナガルGIFT」のほか、15種類のグルメ・スイーツの中から3アイテムを自由に組み合わせて贈ることができる「選んで贈り箱」など、バラエティ豊かな企画をご用意。多様化するライフスタイルや価値観、人とのつながり方を尊重し、贈る方と贈られる方の双方が心から満足し、喜びを分かち合える「お歳暮の形」を提案します。
■ ユニー冬ギフト概要
＜店頭＞
取扱店舗： 計132店舗（アピタ61店舗、ピアゴ58店舗、MEGAドン・キホーテUNY13店舗）
※一部、カタログのみの取り扱い店舗もございます。また、アピタパワー新守山店、アピタ四日市店、
ピアゴ富山西町店、黒笹店、白山店、ピアゴ ラ フーズコア赤池店、三河安城店、黒川店、半田清城店、
ユーストア萱場店、金沢ベイ店の11店舗は非取扱いとなります。
受付期間： 2025年10月9日（木）より順次～ 12月20日（土）
＜ネット注文＞
受付サイト：アピタ・ピアゴ オンラインショップ〈ギフト館〉
https://www.apitashop.com/sp/wintergift/index.html
受付期間： 2025年10月11日（土）10:00～ 12月20日（土）23：59まで
＜店頭・ネット注文／共に＞
商品の発送：2025年11月1日（土）から
※商品によってはお届け時期・期間を設定しております。
特典：
① 早期割引10％OFF 11月30日（日）まで
② 限定140アイテム全国無料配送 ※送料は当社が負担します。
【ネット注文限定特典】
＜ネット限定・自動エントリー＞2025年お歳暮ギフトをオンラインショップにて合計金額税抜1万円以上お買い上げの方を対象に、抽選で合計100名様に「年末年始に欠かせない特選グルメギフト」をプレゼント。
ピエトロ ピザ・パスタ・ドリア5種セット…25名様
「赤坂四川飯店」監修 中華料理セット…25名様
かごしま 黒豚しゃぶしゃぶセット…25名様
ボイルずわい蟹（カット済み）300g…25名様
対象期間：2025年10月11日（土）10：00～11月9日（日）23：59まで
※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます（発送は2025年12月中旬頃を予定しています）
＜早期ネット注文限定＞インターネットから税抜2,500円以上の商品をご注文で全国無料配送
対象期間：2025年10月11日（土）10：00～11月30日（日）23：59まで
※送料は当社が負担します
※12月1日（月）以降は、常温便税込300円、クール便税込500円のサービス料金にて全国配送を承ります。
※一部商品には配送料が含まれます。
※一部商品は12月1日（月）以降も全国無料配送にて承ります。
＜トクトクネット割＞カタログより厳選全50品を対象にネット注文で15％OFF
対象期間：2025年10月11日（土）10：00～11月30日（日）23：59まで
＜UCSカード限定・オンラインショップのサンキューデー＞お中元受付期間中の9・19・29日に、「UCSマークのついたカード」で全額お支払いいただくと割引商品もさらに5%OFF
対象期間：2025年10月11日（土）10：00～12月20日（土）23：59まで
本件に関するお問合わせ先
■一般の方のお問合せ先 ユニー株式会社
HP〈https://www.uny.co.jp/customer_inquiry/〉の「お問い合わせ」フォームをご利用ください。
関連リンク
ユニー株式会社
https://www.uny.co.jp/
UNY冬ギフト特設ページ
https://www.uny.co.jp/sp/wintergift_interview/?utm_source=newsletter