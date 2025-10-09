驚異の防御力が評価！【MTK ハンドルロック2】Makuakeアウトドア部門 応援購入ランキングで堂々の第1位を獲得！

三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

1位獲得は「盗難抑止力」への信頼の証

プロジェクトぺージはこちら :https://www.makuake.com/project/mitsukin-mtk-hl8/

「MTK ハンドルロック2」は、前モデルで目標達成率2031%を記録した人気防犯ギアの進化版として開発されました。

巧妙化する車両盗難手口に対し、電子的な対策だけではなく、物理的な防御力と視覚的な抑止力で愛車を守る「防衛線」の一つとなることを目指しています。

この度のランキング第1位は、ひとえに、愛車を徹底的に守りたいというサポーターの皆様の強い想いと、本製品の持つ圧倒的な防御力が合致した結果だと確信しています。

MTK ハンドルロック2の確かな「最強の防御力」

本製品は、犯行を諦めさせる「盗難抑止力」の最大化に徹底的にこだわりました。

１：【物理防御の極致】極太8mm高耐久ステンレスチェーン採用

前モデルから太さを強化し、切断に強いステンレス素材を採用。窃盗犯の時間を稼ぎます。

２：【破壊テストクリア】16t耐圧テストクリアの強度

ロックやチェーンを引きちぎるような強引な手口にも耐え、盗難防止力強化。

３：【視覚的な抑止力】一目でわかる強固な存在感

車内に設置するだけで、「対策車である」と犯人に認識させ、盗難ターゲットから外させる効果に繋がります。

プロジェクト大反響！お得なリターンは数に限りがあります

プロジェクトはスタート直後から大きな反響をいただいており、既にご好評いただいた「超超早割」リターンは終了いたしました。

しかし、現在も【超早割】リターンをご用意しており、お得に最強の防御力を手に入れていただくことが可能です。

私たちがご用意できる製品には数に限りがございます。

ランキング1位に輝いた確かな安心と防御力を、この機会にぜひ手に入れてください。

Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名： 【もっと強く！】盗難対策新モデル！切断困難な極太ステンレスのハンドルロック第2弾

期間： 2025年10月6日～2025年11月24日まで

MTK

ハンドルロック2

セット内容

・ハンドルロック本体

・専用キー×3本

・専用収納ポーチ（約20×25cm）

・傷防止保護テープ（約2×21cm）

｜会社概要｜

名称：三金商事株式会社（MITSUKIN SHOJI Co., Ltd.）

設立年： 2011年4月

代表者名： 田中 新一

本社所在地：大分県大分市碩田町3-1-35

https://mitsukin.info/(https://mitsukin.info/)