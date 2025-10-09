営業一人あたり月2営業日分の工数削減を実現。シェアフル株式会社が企業データベース「SalesNow」を導入。

株式会社SalesNow

株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：村岡 功規）は、スキマバイトサービス「シェアフル」やSaaS型シフト管理システム「シェアフルシフト」、スキマバイトの就業実績を活用した正社員求人の人材紹介サービス「シェアフルエージェント」などを提供するシェアフル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：横井 聡）が、会社の規模拡大に伴い、企業データベース「SalesNow」を導入したことをお知らせいたします。



導入前の課題

導入の決め手

導入後の成果

今後の展望

- 企業リスト・企業情報が圧倒的に不足していた- 企業データの正確性の確保も人力では難しい状況だった- 網羅的で正確性の高い飲食店データが必要だった- 飲食店舗まで網羅できるデータベースを提供していたのはSalesNowだけだった- 中小企業含めて日本全国の法人を100%完全網羅していた- アクティビティ機能による求人情報のリアルタイム通知で、営業のアプローチ精度が大幅に向上される期待を感じた- 他パーソルグループ内の導入実績が安心感を後押した- 営業メンバーの情報収集時間が半分以下に、リスト作成工数も3分の1へ削減- 拠点単位での正確なデータ取得により、従来膨大だった工数と負担を解消- 企業情報を営業トークの武器に変え、アイスブレイクや受付突破を後押し- LTV視点でのターゲティング精度向上により、戦略的な営業活動を実現- 商談準備や仮説立ての“情報の宝庫”としてSalesNowを活用予定- 営業全員が使える環境を整備し、活用を営業全員に拡大- 拠点データベースを活用し、支店・店舗単位の深掘りアプローチを推進

「SalesNow」について

当社が提供する「SalesNow」は、AI搭載 企業データベースクラウドです。国内約540万社のデータを網羅している日本最大級の企業データベースとなっており、AIとデータによって、売れる組織を構築できます。

BtoBのセールス活動には手作業での企業情報の収集やローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。SalesNowによって、営業全員が営業のあらゆるシーンで"データ"を活用し、成果に繋がる意思決定・行動ができるようになり、生産性の高い次世代の営業組織へと変革できます。

会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7

代表者 ：代表取締役社長 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

AI搭載 企業データベースクラウド「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db