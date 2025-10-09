ワンストーリーアワード - ONE STORY AWARD 2025 New York、及びドバイアワードの開催を報告

株式会社ONE STORY AWARD

株式会社ONE STORY AWARD（本社：福岡市中央区、代表取締役：鶴田一磨）(https://onestoryaward.com/)は、2025年9月20日に米国ニューヨークにて「ONE STORY AWARD 2025 New York」、続いてドバイアワードをMrs. Tourism Beauty pageant 2025の一環として開催いたしました。本アワードは「心身美在（Shin-Shin-Bi-Zai）」を理念に掲げ、国際交流や学びの機会を創出する取り組みとして展開しています

NYアワード開催報告

ONE STORY AWARD 2025 New York

ONE STORY AWARD出場者とNYプロモデルのコラボレーションファッションショー- 開催日時：2025年9月20日- 会 場 ：ニューヨーク - Cine Play

ニューヨークファッションウィークシーズンにあわせて開催された今回のNYアワードでは、以下のプログラムおよび出演者により、国際的な舞台で多様な表現と文化交流が実現しました。また、PALATI 1997 デザイナーShun Oyama（小山 隼）氏のコレクションテーマ「Aranami」による、ONE STORY AWARD出場者とNYプロモデルのコラボレーションファッションショーも開催されました。

日本文化の発信と国際交流

- 主催：株式会社ONE STORY AWARD（代表取締役：鶴田一磨）- 共催：有限会社ミナ・コーポレーション- 総合プロデュース ：Shun Oyama（小山 隼、PALATI 1997 デザイナー）- コレクションテーマ：「Aranami」- 戦国（samurai）時代の装束をモダンに再解釈した新作コレクションを発表- ゲストMC ：Minami Yusui（ブロードウェイパフォーマー）- ライブパフォーマンス：Michael Robinson（カリビアン・フュージョンアーティスト）- ゲスト審査員 ：Daria Matkova（国際ファッションモデル）- ファイナリスト ：7名のモデルが登壇し、SNSアカウントを通じた発信も行われました。- 投票システム ：観客投票と審査員投票を組み合わせた公平性の高い方式を採用。- OSA JAPANチーム出場者：竹村京子さん、中村祐さん、椛島桜子さん、高橋景子さん、末友麻紀さん、田中美紀さん、椛島博子さん、西園寺エレナさん「ONE STORY AWARD 2025 New York」タイムスケジュールとファイナリスト

今回のNYアワードにおいて、日本からのインターナショナルアンバサダーや参加者たちが、空手や日本舞踊（日舞）の披露を通じて日本文化を世界に紹介しました。

ONE STORY AWARDは、日本から世界へ向け、言語や文化の壁を超えた学びと交流の場を広げる活動を展開し、年齢や環境に関わらず世界の舞台に挑戦し成長できる機会を提供しています。

日本舞踊名取 椛島博子氏（左）、空手有段者 田中美紀さん（右）

また、国際交流の一環として、NYアワードインターナショナルアンバサダーに選出されたHased Christine Cid（ヘイセッド・クリスチャン・スィッド）さんに2026年に開催されるJAPAN AWARDへの招待チケットが贈られました。

ドバイアワード開催報告

第8回 ミセスツーリズムビューティーページェント2025 ドバイ大会

NYアワードインターナショナルアンバサダー：Hased Christine Cidさん（中央）

開催日時：2025年9月24日～10月2日

会 場 ：The Bristol HOTEL Dubai

当アワードはMrs. Tourism Beauty pageant 2025の一環として開催されました。

ドバイアワードと今後の展開

ONE STORY AWARDは、2022年以来開催されているNYアワードに続き、今回初の試みとなるドバイアワードへと舞台を広げています。ドバイアワード（第8回 ミセスツーリズムビューティーページェント2025 ドバイ大会）のグランドコロネーションナイト（授賞式）は、2025年10月2日、Ramee Dream Hotel 内Vice DXBにて開催されました。

JAPANチームとして、末友麻紀さん、小玉智子さん、小暮奈美さん、高橋景子さん、梶谷佳子さん、西園寺エレナさんが出場し、高橋景子さんが世界一の称号THE QUEEN MOTHERに選出されました。

JAPANチーム6名 ナショナルコスチューム着用時の写真

さらに、2025年度の日本各地域のアワードの開催準備と参加者へのSPL（セルフプロデュースレッスン）が進んでおり、地域ごとの特色を活かした多様な交流の機会を提供してまいります。

詳細は公式日本語サイトをご覧ください：https://jp.onestoryaward.com/

まとめ

2025年のNYアワード及びドバイアワードは、ファッション・パフォーマンス・日本文化発信を融合させ、国際交流の意義を広く示す機会となりました。ONE STORY AWARDは今後も、「心身美在（Shin-Shin-Bi-Zai）」の理念のもと、世界各地で人々が挑戦・成長できる場を提供し続けます。

