2026年春夏ニューヨーク&ロンドンコレ　若い世代の共感呼ぶ“レトロ&クラフト”が台頭

株式会社INFASパブリケーションズ

10月6日の「WWDJAPAN」は2026年春夏ニューヨーク＆ロンドン・ファッション・ウイークを詳報します。

世界のファッションシーンは、これまでの豪華絢爛な方向性から、日常や自分らしさに根ざした新しいラグジュアリーへと移行しつつあります。その象徴となったのが、2026年春夏メンズ・ファッション・ウイークでのジョナサン・アンダーソンによる新生「ディオール（DIOR）」。こうした流れを受け、今季のニューヨーク・ファッション・ウイークでは“クラフト”が重要なキーワードとして浮上しました。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2436?_gl=1*18assm6*_ga*Nzc5MTU2MzA1LjE3NTAwNDAyMzQ.*_ga_E6HNVK9GMM*czE3NTk4OTI5MzYkbzMyOCRnMSR0MTc1OTg5MzEwNiRqMjUkbDAkaDA.電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2229200/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

Z世代が多数を占めるNYでは、ファッションを自己表現の一つと捉える若い世代に向け、レトロや手仕事の要素を巧みに取り入れるブランドが目立ちました。それぞれの文化的背景にある伝統技術を洗練されたリアルクローズへと翻訳し、移民都市ならではの多様性を体現するブランドも。「コーチ（COACH）」「カルバン・クライン コレクション（CALVIN KLEIN COLLECTION）」をはじめとしたブランドのルックから、今季のNYコレのキーテーマを解説します。

その他、創業デザイナーが交代した「プロエンザ スクーラー（PROENZA SCHOULER）」や「3.1 フィリップ リム（3.1 PHILLIP LIM）」の今後、「アレキサンダーワン（ALEXANDERWANG）」の20周年ショーなど、NYコレの5つの注目トピックスをまとめました。

一方、ロンドン・ファッション・ウィークは体制刷新を経て新局面へ。英国ファッション評議会の新CEO、ラニ・ウィヤー氏のもと、参加費撤廃や国際発信の強化により、参加ブランド数が増加していくことが見込まれます。ロンドンコレをけん引する「バーバリー（BURBERRY）」は、1960年代の音楽シーンを着想源に、ロックなエネルギーとクラフトを融合し、英国らしい威厳を保ちながらも新しいクリエイションを見せました。「ハリス リード（HARRIS REED）」や「ディーラー・ファインディコグループ」といった、若手から着実にステップを踏むブランドの動向にも注目です。

特集以外では、連載「ビューティー賢者が持論展開」をピックアップ。矢野貴久子アイスタイル「BeautyTech.jp」編集長が、Jビューティが今後10年で世界で存在感を発揮していくための道標を提示します。巻末の「ファッション＆ビューティパトロール」では、NYコレ担当がショーの合間に巡った近年注目のショップを紹介します。

紙版を購入する :https://shop.wwdjapan.com/products/wwdjapan2436?_gl=1*40dlbj*_ga*Nzc5MTU2MzA1LjE3NTAwNDAyMzQ.*_ga_E6HNVK9GMM*czE3NTk4OTI5MzYkbzMyOCRnMSR0MTc1OTg5MzEwNiRqMjUkbDAkaDA.電子版を購入する :https://www.wwdjapan.com/account/all/backnumber/2229200/digital/input定期購読を申し込む :https://www.wwdjapan.com/c/leaders/

CONTENTS

FEATURE

・NEW YORK COLLECTION 2026 S/S クラシックや多国籍の感性と自由にミックス 自分らしさを更新する“レトロ＆クラフト”

・LONDON COLLECTION 2026 S/S 参加費免除、国際ゲストへの投資を2倍 ロンドンはトップ交代で新局面へ

FOCUS

・2026年春夏ニューヨーク・コレクション海外バイヤー評 “ミニマル＆レイヤード”が合言葉

SERIES

・Beauty Insight ビューティ賢者が持論展開：Vol.223 Jビューティがあと10年で世界で浮上するには（矢野貴久子 ／アイスタイル「BeautyTech.jp」編集長）

・OVERSEAS NEWS 米「WWD」の翻訳記事をまとめてお届け！：「フェンディ」創業家3代目のシルヴィアがクリエイションを離れて名誉会長に就任、他

・一族で向き合うクラフツマンシップから女性支援まで 「フェンディ」100年の歴史：Vol.7 3代目シルヴィア・フェンディ、名誉会長就任に際して「家族」に感謝

EDITORS’ LETTER

・ヘアサロンメニューのNEXTトレンドとは（中村慶二郎 ／サロンコンテンツプロデューサー）

EDITORIAL NOTE

・編集後記 今週の特集お届け隊：その場の臨場感を伝えたい（木村和花 ／編集部記者、本橋涼介 ／ヘッドリポーター）

FASHION&BEAUTY PATROL

・物価も物ヨ～クも大爆騰！ NYでイケてるショップ急増中

(COVER CREDIT)

BRAND：COACH

PHOTO：ISIDORE MONTAG

COVER REEL DESIGN：COVER REEL DESIGN：CHIGE（GWISUB JUNG）

「WWDJAPAN」について

1910年に米フェアチャイルドが創刊した「WWD（Women’s Wear Daily）」の日本版ファッション業界専門紙「WWDJAPAN」は、ファッション・ビューティ業界のビジネス、トレンドニュースをはじめ、業界人インタビューなど最新情報が盛りだくさん。また、週刊紙「WWDJAPAN Weekly」のウェブ版「WWDJAPAN Digital」も、国内外のファッション＆ビューティ業界のニュースはもちろん、コレクションのルック、パーティーやストリートのスナップ、アートやメディア、ライフスタイル情報など、ファッションやビューティに強い興味を抱く消費者にも響く、感度の高い情報を提供します。

公式サイト

WWDJAPAN（Web）：https://www.wwdjapan.com

SNSアカウント

Instagram： https://www.instagram.com/wwd_jp/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/wwd_jp

Facebook：https://www.facebook.com/wwdjapan

YouTube：https://www.youtube.com/@WWDJAPAN

TikTok：https://www.tiktok.com/@wwd_japan