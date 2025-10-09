まもなく開催！三木楽器 200周年記念イベント 「Music Relay」最終情報公開

三木楽器 株式会社

三木楽器株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：三木俊彦）は、創業200周年を記念し、「Music Relay（ミュージックリレー）」を2025年10月11日（土）・12日（日）の2日間にわたり開催いたします。

本イベントは「つなぐ」をテーマに、音楽と人、お客様とお店、アーティストとお客様など、さまざまなつながりを生む“音楽のリレー”をコンセプトとしたサーキット型のイベントです。

オープニングセレモニーには、吉本新喜劇でおなじみのギター芸人・松浦真也氏がゲストとして登場。また「FM802 MINAMI WHEEL 2025」とのコラボレーションによるアメリカ村店ステージでは、ミナミホイール出演アーティストとFM802 DJによるミニライブ・トークも実施いたします。

200年の歴史を支えてくださった皆さまへの感謝と、これからの新たな音楽のつながりを創り出す場として、ぜひ多くのお客様にご参加いただければ幸いです。

三木楽器 音楽の日「Music Relay2025」

【イベント特設サイト】https://miki.co.jp/200th/musicrelay/

【タイムテーブルダウンロード】

https://miki.co.jp/200th/wp/wp-content/uploads/2025/10/musicrelay_guidemap.pdf

■開催期間

2025年10月11日（土）～ 10月12日（日）

■概要１. 吉本新喜劇 松浦真也氏の出演が決定！

10月11日（土）10時より、三木楽器 開成館 商店街入口前でオープニングセレモニーを開催します。ゲストには吉本新喜劇でおなじみの松浦真也氏が登場！また同日、「神戸阪急 本館2階グランパティオ」では、松浦氏によるトーク＆ライブも開催。芸人としての軽快なトークとギター演奏を組み合わせた“ギタートーク＆ライブ”をお届けします。おなじみの新喜劇ギターネタを実演＆伝授してくれるかも？！笑いと音楽が一緒になった、楽しい時間をぜひ体験してください。

松浦真也氏が登場！２. アメリカ村店にはミナミホイール出演者が登場、FM802DJとのトーク&ライブも！

「FM802 MINAMI WHEEL 2025」とのコラボレーションによるアメリカ村店 特設ステージでは、ミナミホイール出演者によるミニライブ・トークを開催！FM802 DJ 浅井博章氏もトークゲストとして登場します。さらに、お客様もステージで演奏できる「フリーセッションタイム」もあり。ミナミの街全体が音楽で盛り上がる2日間です！

FM802 MINAMI WHEEL 2025 JAM STAGE -MIKIGAKKI EDITION-at アメリカ村店 開催！３. デジタルスタンプラリーには3つの特典が！

イベント期間中、三木楽器各店舗をめぐる「デジタルスタンプラリー」を実施いたします。スタンプ数に応じて、三木楽器各店で使える「クーポン」「三木楽器オリジナルデザインハイチュウ」そして「三木楽器オリジナルカレー」を感謝の気持ちを込めた記念品としてプレゼントいたします。さらに店舗により、オリジナルノベルティも配布します。

スタンプ数に応じて感謝の気持ちをこめた記念品をプレゼント！

■ 会社概要

商号 ： 三木楽器株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 三木 俊彦

所在地 ： 〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町3-3-4

創業 ： 1825年（文政８年）

事業内容 ：

1)楽器・楽譜、防音室の販売

2)音楽教室の運営

3)音楽イベントの企画・制作

4)楽器修理、ピアノ調律ほかアフターサービス

5)楽器および付属品の開発、楽譜の出版

6)その他、音楽／楽器関連事業

URL ： https://www.miki.co.jp/