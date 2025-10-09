¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó½Ð±é¤Î¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¿·CM´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï¥°¥ìー¤Î´ûÀ½¥¹ー¥Ä¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤ÇÅÐ¾ì
～´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤È¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹ー¥ÄÁª¤Ó¤¬¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë～
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤Ç¤â¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤¬ËþÂ¤Î¤¤¤¯1Ãå¤ò¡Ø»ÅÎ©¤Æ¤ë¡Ù¤òÉ½¸½¤·¤¿¿·CM¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤éWEB¤Ë¤ÆÀè¹Ô¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ï10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤â¼«Í³¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤¬É½¸½¤ò¤·¤¿CM¤Ç¤¹¡£´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤Ç¤â¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤¬ËþÂ¤Î¤¤¤¯°ìÃå¤ò¡Ø»ÅÎ©¤Æ¤ë¡Ù¡£¥¹ー¥Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡×¤Î¶¯¤ß¤òÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹ー¥Ä¤â¡¢¥ªー¥Àー¤âÊÓ¡¡¥¹¥Èー¥êー¡Û
CM¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹Ìò¤Ç»°±º¤µ¤ó¤È´ÄÆà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¬¡Ö¤É¤Î¥¹ー¥Ä¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤òÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»îÃå¤¹¤ë¤È´ÄÆà¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤ÎÁª¤ó¤À¤Í¡ª»÷¹ç¤¦¤è¡ª¡×¤ÈÆÍÁ³¤Î¤Ò¤È¥³¥È¤ËÃËÀ¤¬¶Ã¤¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥Àー¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤È¥ªー¥Àー¤Ë¶½Ì£¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º»°±º¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤½¤¦¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î1Ãå¤ò¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï¥°¥ìー¤Î´ûÀ½¥¹ー¥Ä¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤À¤«¤é¤³¤½¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁªÂò»è¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¹ç¤¦1Ãå¡×¤òÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·CM³µÍ×¡Û
¢£CM¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥¹ー¥Ä¤â¡¢¥ªー¥Àー¤â¡×ÊÓ
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§WEB/2025Ç¯10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë～¡¢¥Æ¥ì¥Ó/2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë～
¢£ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡¡YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¦15ÉÃ¡§https://youtu.be/mNR2JGtgzWM
¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¡§https://youtu.be/Tr8f9fApSgI
¢£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/campaign/pg/1aoyama-suit/
¢£CM¥«¥Ã¥È
¢£CM¥¨¥Ô¥½ー¥É
ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤Ê¤é´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤â¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë»÷¹ç¤¦¡×1Ãå¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡¢¤òÉ½¸½¤·¤¿º£²ó¤ÎCM¤Ï¡¢3¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¶À¤¬ÊÂ¤Ö¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º¸¤ò¸þ¤±¤Ð´ÄÆà¤µ¤ó¤«¤é¡¢±¦¤ò¸þ¤±¤Ð»°±º¤µ¤ó¤«¤é¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¹ー¥ÄÁª¤Ó¤Ë¤Ï¿´¶¯¤¤ÀßÄê¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
»°±º¤µ¤ó´ÄÆà¤µ¤ó¤Ï²áµî¤ÎÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³CM¤Ç²¿ÅÙ¤â¶¦±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ë¤â¿§¡¹¤È¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£½Ð±é¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¡ã»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¡ä
CM»£±Æ¤Ï¼Çµï¤Î»þ¤è¤ê¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¿¼¸ÆµÛ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÃå¤¿»þ¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¤¹¤è¤Í¡ª¡Ê¥¹ー¥Ä¤ÎÂµ¤«¤é¡Ë¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤¬¾¯¤·½Ð¤ëÄ¹¤µ¤¬¥µ¥¤¥º¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤«¤ÄÃå¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ã¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡ä
»°±º¤µ¤ó¤¬CM¤ÇÃåÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡ªÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤µ¤ó¤ÎÅ¹ÊÞ¤äWEB¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¥¹ー¥Ä¤â¥ªー¥Àー¥¹ー¥ÄSHITATE¤â¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ÖQuality Order SHITATE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
―¡ÖQuality Order SHITATE¡×¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä³µÍ×―
¡Ö¥·¥¿¥Æ¡×¤Ï¡¢¥¹ー¥ÄÆþÌç¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉáÃÊ¤Ï´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÊý¡¢¥¹ー¥Ä¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤ÄÊý¤Ç¤â¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥ªー¥Àー¥¹ー¥Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ2019Ç¯10·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1Ãå¡§ÀÇ¹þ31,900±ß～¡×¤È¤¤¤¦´ûÀ½¥¹ー¥Ä¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¼ê¤´¤í¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ä2～3½µ´ÖÄøÅÙ¤ÈÃ»Ç¼´ü¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤¤Ä¤âÍøÍÑ¤¹¤ëÅ¹ÊÞ¤Çµ¤·Ú¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¥µ¥¤¥º¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¤â¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ31,900±ß¡¡～¡¡ÀÇ¹þ109,890±ß
À¸ÃÏ¿ô¡§¾ï»þ200¼ïÎà°Ê¾å
¥¹¥¿¥¤¥ë¡§2¼ïÎà¡Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å/¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Á´60¥µ¥¤¥º¡Ê¿ÈÄ¹ Ìó145cm～200cm/¥¦¥¨¥¹¥È66㎝～132cmÂÐ±þ²ÄÇ½¡Ë
Ç¼´ü¡§2～3½µ´ÖÄøÅÙ¡Ê»þ´ü¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¡Ë
¢¨µºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¥ê¥êー¥¹È¯É½»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
URL¡§https://www.y-aoyama.jp/order/
¢£¡ÖSHITATE¡×¿·¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¥å¥×¥é¤Ï¡¢³ê¤é¤«¤Ç¥É¥ìー¥×À¤Î¤¢¤ëÈ©¿¨¤ê¡¢¹â¤¤µÛ¼¾À¡¢Êü¼¾À¤Ë¤è¤ëµ¨Àá¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¡¢¤½¤·¤ÆÀÅÅÅµ¤¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«¤¿ÌÜ¤äÃå¿´ÃÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¼þ¤ê¤ò¥¹ー¥Ä¤ÎÉ½ÃÏ¤ÈÆ±¤¸À¸ÃÏ¤Ç°Ï¤¦ËÜÂæ¾ì»ÅÎ©¤Æ¤â¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎÂÑµ×À¤ò¹â¤á¡¢·¿Êø¤ì¤òËÉ¤°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¹âµé´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¹´¤ê¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡ã»°±ºÍ§ÏÂ¤µ¤ó¡ä
1952Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³Íü¸©½Ð¿È¡£50Ç¯¤ËÅÏ¤ë·ÝÎò¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡×¡Ö¥Ö¥ëー¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¸½ºß¤â¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢1987Ç¯¤è¤ê¡ØÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡Ù¤Î¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡Ú¥É¥é¥Þ¡Û¡ÖÀÖ¤¤¥·¥êー¥º¡×¡Ö½¢³è²ÈÂ²¡×¡Ö¥È¥Ã¥×¥Ê¥¤¥Õ¡×¡Ö¥¯¥í¥µ¥®¡×
¡ÖÂ³¡¦Â³¡¦ºÇ¸å¤«¤éÆóÈÖÌÜ¤ÎÎø¡×¤Ê¤É
¡Ú±Ç²è¡Û¡Ö°ËÆ¦¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×¡ÖÂæÉ÷¥¯¥é¥Ö¡×¡ÖÅ¾¡¹¡×¡ÖÄÀ¤Þ¤ÌÂÀÍÛ¡×¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥ì¥¤¥¸¡×¥·¥êー¥º¡ÖRAILWAYS °¦¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Âç¿Í¤¿¤Á¤Ø¡×¡ÖALWAYS »°ÃúÌÜ¤ÎÍ¼Æü¡×¥·¥êー¥º¡Ö³ë¾ë»ö·ï¡×¡Ö64 ¥í¥¯¥è¥ó¡×¡ÖÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡×¡ÖÉ÷¤ÎÅÅÏÃ¡×¡Ö¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¦¥¯¥ë¥¨¥ë¡¦¥ïー¥ë¥É¡×¡ÖÀþ¤Ï¡¢ËÍ¤òÉÁ¤¯¡×¡Ö¥±¥¤¥³ ÌÜ¤òÀ¡¤Þ¤»¤Æ¡×¡ÖPERFECT DAYS¡×¤Ê¤É
¡ã¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¡ä
1999Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£2011Ç¯¡¢À§»ÞÍµÏÂ´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ±Ç²è¡Ö´ñÀ×¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¡£
2016Ç¯3·î¸ø³«¤Î³ÑÀî±Ç²è40¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¡Ö¥»ー¥éーÉþ¤Èµ¡´Ø½Æ -Â´¶È-¡×¤Ç¤Ï½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Æ±ºî¤Ë¤ÆÂè40²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ö¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¡×¼õ¾Þ¡£±Ç²è¼çÂê²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥»ー¥éーÉþ¤Èµ¡´Ø½Æ¡×¤Ç¥½¥í¥Ç¥Ó¥åー¡£°Ê¹ß¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡¢Â¿¤¯¤Ï¼ç±é¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Þ¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î³Æ¼ïÂç¼ê´ë¶È¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂ¾¡¢TV¡¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÌöÃæ¡£
ÉñÂæ¡ØÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡Ù¤Ç¤Ï2022Ç¯¤ÎÅìµþ¡¦Äë¹ñ·à¾ì½é±é¤«¤é¼ç±é¡¦Àé¿ÒÌò¤ò±é¤¸¡¢2024Ç¯¤Î¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¸ø±é¡¢2025Ç¯¤Î¾å³¤Ê¸²½¹¾ì¸ø±é¤Ç¤âÆ±Ìò¤òÃ´¤¤¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡£
2024¸å´üNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦ÊÆÅÄ·ëÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
2025Ç¯4·î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥é¥Þ¡ØÅ·µ×Âë±û¤Î¿äÍý¥«¥ë¥Æ¡Ù¼ç±é¡¦Å·µ×Âë±ûÌò¤Ç½Ð±é¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¹ÊóÉô ¹â¶¶¡¢ßÀÌî
¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7³¬
TEL¡§03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL¡§ pr@aoyama-syouji.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê15ÉÃ¡Ë
https://youtu.be/mNR2JGtgzWM
YouTube¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê¥á¥¤¥¥ó¥°¡Ë
https://youtu.be/Tr8f9fApSgI
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.y-aoyama.jp/ec/shop/campaign/pg/1aoyama-suit/
