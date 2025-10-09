ゴルフ５限定 ニューバランス「Urban Style」がこの秋冬、「Urban Style 574」として新登場













■「Urban Style 574」とはニューバランスのゴルフ５限定ウェアコレクション「Urban Style」は、2025年春夏に初めて展開され、スポーティーかつ洗練されたデザインでカジュアルなゴルフスタイルを提案し、好評を博しました。そして2025年秋冬シーズン、新たに登場するのが「Urban Style 574」コレクションです。ニューバランスのアイコンモデルである「574」の名を冠し、長袖モックネックシャツから中綿ジャケットまで、秋冬シーズンを通して活躍する全7型のラインナップで構成。撥水性・ストレッチ性・保温性といった機能に加え、シンプルで洗練されたデザインは着る人を選ばず、ゴルフ場はもちろん日常使いにもおすすめです。さらに、今年8月に発売されたゴルフシューズ「574v4」のゴルフ５限定カラーとのトータルコーディネートも楽しめます。【「Urban Style 574」コレクション 特集ページ】■コーディネート一例■商品ラインナップL/SLEEVE MOCK NECK PULLOVERバイカラーが映えるモックネックシャツ。レギュラーシルエットで着心地良く、Scrumtech®による高緻密な風合いと優れたストレッチ性＆保形性で美シルエットをキープ。ホワイト×ネイビー/ブラック×ホワイト/グレー×ブラック \9,900（税込）FULL ZIP WIND HOODIE持ち運びも便利なフードポケッタブル仕様のウインドフーディー。レギュラーシルエットで撥水＆ストレッチ性があり、バネ状の分子構造が動きに合わせて伸縮する為、快適な着心地を実現。ブラック/ホワイト/ネイビー \13,200（税込）TAPERED LONG PANT通常ポケットに加え、ティーなども入れられるファスナーポケットをプラスしたテーパードシルエットロングパンツ。撥水＆高ストレッチで動きやすく、快適な穿き心地を実現。ブラック/ネイビー/ホワイト \11,000（税込）SWEAT FULL ZIP HOODIE肩から袖のロゴジャカードテープが印象的なスウェットフーディー。高密度で上質な風合いのScrumtech®ecoを使用し、ストレッチ性と保形性を両立。再生ポリエステル47％以上使用。ライトグレー/ブラック \18,700（税込）SWEAT TAPERED LONG PANTロゴジャカードテープがサイドを彩り、スポーティーな印象を際立たせたテーパードシルエットのスウェットパンツ。高密度で上質な風合いのScrumtech®ecoを使用し、ストレッチ性と保形性を両立。再生ポリエステル47％以上使用。ライトグレー/ブラック \14,300（税込）PADDED FULL ZIP HOODIE ※10月中旬以降 順次発売予定高機能中綿EVERFILを採用した中綿フーディー。軽量性と優れたストレッチ性で動きやすく、特有の柔らかな肌触りが快適な着心地を実現。冷え込むシーンにも対応する高い保温力で、冬のゴルフに最適。ホワイト/グレー/ブラック \25,300（税込）PADDET TAPERED JOGGER PANT ※10月中旬以降 順次発売予定保温性に優れた高機能中綿EVERFILを採用したテーパードパンツ。軽量性と優れたストレッチ性で動きやすく、柔らかな肌触りで快適フィット。ウエストはゴム＋スピンドル、裾ゴム仕様で動きやすさもキープ。ホワイト/グレー/ブラック \19,800（税込）【店舗詳細】全国のゴルフ５および下記のオンラインストアにてご購入いただけます。・ゴルフ５店舗一覧：https://store.alpen-group.jp/store_search/?g=3,5・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jspニューバランス ゴルフについて