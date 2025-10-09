はじめてでも使いやすい、首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート『THE S R129 エッグショック ロッタ ZG』2025年10月24日（金）よりアカチャンホンポにて発売



























(※5)メッシュ部を除く。

(※6)カリーノアイボリーのみUPF45。







(※7)THE S ロッタ ZF（2024年モデル）との生地性能比較(クッション頭部及び両側面に採用)。

(※8)洗濯方法については取扱説明書をご確認ください。



(※4)THE S ロッタ ZF（2024年モデル）に比べ、エッグショックの範囲を拡大。スムーズに回せて乗せ降ろしがラク赤ちゃんを抱っこしながら、片手でシートが回せる「スムーズセンターレバー」を採用。ドア側でシートをピタッとロックできるので、安定した状態で乗せ降ろしできます。新生児から4歳頃まで長く使える頭部のレバーを動かすだけで、8段階のシート高さ調節ができ、身長40～105cm(体重19kgまで、参考:新生児～4歳頃)まで、長く使えます。アカチャンホンポ限定モデル『THE S ロッタ ZG』だけの機能＜スイッチウィンドウ＆大型スリープシェル＞大きな幌で窓から差し込む光を抑え、赤ちゃんを紫外線から守ります。赤ちゃんの様子が見えるメッシュウィンドウの位置を変えることができます。＜インナークッションと肩ベルトカバーに、こだわり素材を採用＞通気性が約２倍(※7)になった吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。３Dメッシュ素材の肩ベルトカバーはいつでも洗えて、清潔に保つことができます(※8) 。ラインナップ