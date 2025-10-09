こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
はじめてでも使いやすい、首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート『THE S R129 エッグショック ロッタ ZG』2025年10月24日（金）よりアカチャンホンポにて発売
株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区http://www.akachan.jp）は、コンビ株式会社（本社：東京都台東区）の新形状のクッションで首から背中をまっすぐ支える新生児からのチャイルドシート『THE S R129 エッグショック ロッタ ZG』を、2025年10月24日（金）より全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で発売いたします。
■商品URL：https://bit.ly/4nVjIMl
出産後の退院時に車での移動を選ぶママ・パパの多くは、その日にチャイルドシートをはじめて使用することになります。装着が不慣れなため戸惑いやすく、結果として赤ちゃんを泣かせてしまうケースも少なくありません。
本商品は、赤ちゃんを乗せるシートと車に取り付けるベースが分かれる「セパレートタイプ」のため、付属のシートホルダーを使い、病院内の落ち着いた場所などで赤ちゃんを乗せてから車へ移動することができます。赤ちゃんが車内で眠ってしまっても、そのままお部屋まで運べます (※1)。
今回新たに、赤ちゃんの首から背中までをまっすぐ支える、新形状のインナークッション「フラットクッション」を搭載。成長に合わせて取り外し時期を選べる設計です。
はじめて使用するママ・パパでも扱いやすいチャイルドシートです。
(※1)赤ちゃんを乗せた持ち運び・シートホルダー使用期間：体重9Kg未満まで。
＜NEW＞新生児に大切な、自然な姿勢をキープ
赤ちゃんの成長は個人差があり、クッションの使用期間が短いと 「まだ支えが必要かも…」と不安になることもあります。
フラットクッションは、新生児期（身長40cm）から75cmまで使 用でき（後向き装着時のみ）、体格や成長に合わせて取り外すタイ ミングを選べる(※2)赤ちゃん想いの設計です。
(※2)身長40～65cm未満は、必ずフラットクッションをご使用ください。
赤ちゃんを乗せたままシートを持ち運べる、セパレート構造のチャイルドシート
シート部分を回して両側面のグリップを握れば、車に取り付けるベース部分から簡単に取り外せるセパレートタイプ。 赤ちゃんを乗せたままシートを持ち運べる(※3)ので、寒い日や雨の日も焦ることなく、お部屋でゆったりとおでかけの準備ができます。
赤ちゃんがドライブ中に寝てしまったときも、そのままお部屋へ移動可能。
さらに、夏場など車内温度が高くなりやすい時期には、シートだけを涼しい場所に移して保管ができ便利です。
(※3)赤ちゃんを乗せた持ち運び・シートホルダー使用期間：体重9Kg未満まで。
＜NEW＞超・衝撃吸収素材「エッグショック」の範囲が拡大(※4)！包み込んで守る
本体頭部だけでなく、背中から足元にかけても、卵を落としても割れないほどの超・衝撃吸収素材「エッグショック」を搭載。ドライブ中の揺れや衝撃から赤ちゃんの全身を守ります。
(※4)THE S ロッタ ZF（2024年モデル）に比べ、エッグショックの範囲を拡大。
スムーズに回せて乗せ降ろしがラク
赤ちゃんを抱っこしながら、片手でシートが回せる「スムーズセンターレバー」を採用。
ドア側でシートをピタッとロックできるので、安定した状態で乗せ降ろしできます。
新生児から4歳頃まで長く使える
頭部のレバーを動かすだけで、8段階のシート高さ調節ができ、身長40～105cm(体重19kgまで、参考:新生児～4歳頃)まで、長く使えます。
アカチャンホンポ限定モデル『THE S ロッタ ZG』だけの機能
＜スイッチウィンドウ＆大型スリープシェル＞
大きな幌で窓から差し込む光を抑え、赤ちゃんを紫外線から守ります。
赤ちゃんの様子が見えるメッシュウィンドウの位置を変えることができます。
＜インナークッションと肩ベルトカバーに、こだわり素材を採用＞
通気性が約２倍(※7)になった吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。
３Dメッシュ素材の肩ベルトカバーはいつでも洗えて、清潔に保つことができます(※8) 。
(※7)THE S ロッタ ZF（2024年モデル）との生地性能比較(クッション頭部及び両側面に採用)。
(※8)洗濯方法については取扱説明書をご確認ください。
ラインナップ
【商品概要】
■商品名 ：コンビ ホワイトレーベル THE S R129 エッグショック ロッタ ZG
■価 格 ：72,000円（税込79,200円）
■重 量 ：13.7kg
■対 象 ：＜後向き＞身長40～105cmまで
＜前向き＞身⾧76～105cmまで
＜参 考＞新生児～4歳頃
※15か月未満は前向きで使用できません。
※体重19Kgを超えるお子さまには使用できません。
※赤ちゃんを乗せた持ち運び・シートホルダー使用期間：体重9㎏未満まで
■規 格 ：UN R129／03適合、ISOFIX取付
■タイプ ：新生児からの360°回転チャイルドシート、セパレートタイプ、コンパクトベッド型
■商品URL：https://bit.ly/4nVjIMl
＜購入特典＞
2025年10月24日(金)～11月27日(木)の期間中に、本商品をご購入いただいた方に「アカチャンホンポ ポイント 2,000ポイント」をプレゼントいたします。
＜コンビ株式会社＞
1957年創立以来、ベビー用品総合メーカーとして、育児に関する商品・サービスを幅広く
提供しています。ブランドビジョンとして掲げている「赤ちゃんを育てることが楽しく幸せだと思える社会をつくる」ことを実現すべく、今後もより良い商品づくりをして参ります。
[取材問い合わせ]
株式会社赤ちゃん本舗 広報部
電話：06-6258-7125
メールアドレス：ah-kouhou@akachan.co.jp
[赤ちゃん本舗について]
赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。
・公式HP：https://www.akachan.jp
・オンラインショップ：https://shop.akachan.jp
