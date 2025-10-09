プレスリリース配信代行サービス『Dream News（ドリームニュース）』が『推しタイムズ』と提携開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331383&id=bodyimage1】
グローバルインデックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：野坂 龍）が運営するプレスリリース配信代行サービス『Dream News（ドリームニュース）』は、株式会社オタクリエイト（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉岡 知己）が運営するオンラインメディア『推しタイムズ』と、2025年10月7日（火）にプレスリリース掲載において提携を開始しました。
本提携により、『Dream News（ドリームニュース）』を通じて配信された＜音楽＞ ＜映画・演劇＞ ＜アニメ ＞ ＜デザイン・アート＞ ＜小説・文学＞ ＜文化・芸能＞ ＜ゲーム・オンラインゲーム＞のカテゴリに合致したプレスリリースが、『推しタイムズ』内のプレスリリースページに掲載されます。
※掲載の対象になる場合でも、プレスリリースの内容や提携メディア側の判断、独自の基準等により掲載されない場合もございます。
■『推しタイムズ』について https://oshitimes.net/
『推しタイムズ』は、エンタメ・アニメ・芸能といった“推し”にまつわるニュースやレビューを中心にお届けするオンラインメディア。ファッション・ライフスタイルといった分野においてもちょっとユニークな情報をお届けします。
◇『推しタイムズ』公式サイト
https://oshitimes.net/
◇『推しタイムズ』プレスリリース掲載ページ
https://oshitimes.net/sp/press/
◇運営会社『株式会社オタクリエイト』HP
https://subculture.co.jp/
■『Dream News（ドリームニュース）』について https://www.dreamnews.jp/
『Dream News（ドリームニュース）』は企業のプレスリリースをメディアに配信し、ビジネスの更なる飛躍の手助けをするプレスリリース配信代行サービスです。初期費用、年会費不要で何回配信しても30日間定額の基本料16,500円（税込）。配信可能なメディアリストは新聞、雑誌、フリーペーパー、ニュースサイト、テレビ、ラジオなど全国7,000以上を保有し、有力な提携メディアへの掲載も基本料金内で行えます。
提携メディアに掲載されることにより、メディアや一般のユーザーの目に触れる機会が高まり、記事へのアクセスアップや認知度の向上につながります。今後も様々なニュースを届けるとともに、効果的なPRの場を提供します。
◇『Dream News（ドリームニュース）』公式サイト
https://www.dreamnews.jp/
◇『Dream News（ドリームニュース）』公式X（旧Twitter）
https://x.com/dreamnews_press
『Dream News（ドリームニュース）』では今後もあらゆるジャンルの新たな提携先を随時募集しております。
提携に関するご相談および本件リリースに関するお問い合わせは下記まで宜しくお願いいたします。
■お問い合わせ先
〒106-0032
東京都港区六本木5-18-19 4階
グローバルインデックス株式会社
Email ： info@dreamnews.jp
URL ： https://www.g-in.jp/
配信元企業：グローバルインデックス株式会社
