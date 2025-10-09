¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¥¢¥È¥Ô¥è¡×¤¬3Ëü¿Í¤ÎÍøÍÑ¥Çー¥¿¤ò½¸¤á¤¿¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤ò¸ø³«¡ª ～´µ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤«¤é¸«¤¨¤ë¥¢¥È¥Ôー¼£ÎÅ¤Î¤¤¤Þ～
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331318&id=bodyimage1¡Û
¥¢¥È¥Ô¥è¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¡¢ÂåÉ½¡§ÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¸þ¤±Æ¿Ì¾²èÁüSNS¡Ö¥¢¥È¥Ô¥è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¤È¸þ¤¹ç¤¦´µ¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¼¤ò¼Ò²ñ¤ØÆÏ¤±¤ë¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¾É¾õÊÑ²½¤ä¼£ÎÅ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´µ¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼À´µÍý²ò¤ä¼£ÎÅ»Ù±ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥È¥Ô¥è URL ¡§ https://www.atopiyo.com
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÇØ·Ê¡Û
¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê¤Ï¡¢¾É¾õ¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ä·Ð²á¡¢À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëËýÀ¼À´µ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Î×¾²»î¸³¤ä¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÎÌÅª¤Ê¾ðÊó¤ÏÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ë°ìÊý¡¢´µ¼Ô¤Î¼ÂÂÎ¸³¤äÀ¸³è¼Â´¶¤¬ÂÎ·ÏÅª¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤ëµ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥È¥Ô¥è¤Ï2018Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢´µ¼ÔÃæ¿´¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¸ø³«¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ôー¤Î¸¶°ø¡¢¼£ÎÅ¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥¢¥È¥Ôー¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ê¤É¤ò¥Æー¥Þ¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢´µ¼Ô¼«¿È¤Î»ëÅÀ¤«¤é¼À´µ¤È¸þ¤¹ç¤¦¼ÂÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÈéÉæ²Ê°å¤ÈÌôºÞ»Õ¤Î´Æ½¤¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¶¦Í¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥È¥Ô¥è¤È¤Ï¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331318&id=bodyimage2¡Û
¥¢¥È¥Ô¥è¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ôー¤òÈ¯¾É¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¹¤ÎÁá´ü²óÉü¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²èÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥È¥ÔーÆÃÍ¤ÎÈéÉæ¾É¾õ¡¦¤«¤æ¤ß¡¦¥¹¥¥ó¥±¥¢¤òÆ¿Ì¾¤ÇµÏ¿¡¦¶¦Í¤Ç¤¤ëÆüËÜ½é¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡Ê2018Ç¯7·î¥¢¥È¥Ô¥èÄ´¤Ù¡£App Store¡¦Google Play¤òÄ´ºº¡Ë¡£
2018Ç¯7·î¤Ë¸µ¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¤ÎÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº¤¬¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¸å¡¢¸üÏ«¾Ê¼çºÅ¡ÖÂè10²ó·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤½¤¦¡ª¥¢¥ïー¥É¡×¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á12¤Î¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2025Ç¯9·î¸½ºß¤Ç¤Ï30,000¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢67,000Ëç¤ÎÅê¹Æ²èÁü¤¬¤¢¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô¸þ¤±¥¢¥×¥ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÏApp Store¤¬4.5¡¦Google Play¤¬3.8¡Ê5ÃÊ³¬¡Ë¤È¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï¡¢2,700Ëü¿Í¤Î´µ¼Ô¤¬¤¤¤ëÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±êÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µþÅÔÉÜÎ©°åÂç¤Ê¤É7Âç³ØÉÂ±¡¡¦»ÜÀß¤È¶¦Æ±¤Ç¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿²òÀÏ¤äÀ½Ìô²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¼À´µ·¼È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥Ô¥è¤ò³èÍÑ¤·¤¿Âç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤¬2025Ç¯5·î¤Ë¹ñºÝ°å³Ø»ï¡ØAllergy¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
App Store URL ¡§ https://apps.apple.com/app/id1407586408
Google Play URL ¡§ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.atopiyo.atopiyo
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¡Û
ÆüËÜ¤Ë¤Ï130Ëü¿Í¤Î¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±ê´µ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥È¥Ô¥è¤Ï¡¢À½Ìô²ñ¼Ò¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¥¢¥È¥ÔーÊ¬Ìî¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¡¦À½ÉÊ³«È¯¡¦¼À´µ·¼È¯¤ËÌòÎ©¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¥¢¥È¥Ôー´µ¼Ô»Ù±ç¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²óÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÎ×¾²¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¸³è¤Î¤Ê¤«¤Î¥ê¥¢¥ë¤ò²Ä»ë²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´µ¼Ô¥Ëー¥º¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¼À´µÍý²ò¤ä¼£ÎÅ»Ù±ç¤ò¿Ê¤á¡¢¶¦ÁÏ·¿°åÎÅ¤ò¼Â¸½¤·¡¢´µ¼Ô¤Ë¤è¤ê´ó¤êÅº¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò¡Û
¡¦Âè10²ó·ò¹¯¼÷Ì¿¤ò¤Î¤Ð¤½¤¦¡ª¥¢¥ïー¥É ¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§¸üÏ«¾Ê¡Ë
¡¦°ÛÇ½vation 2020 ¥¸¥§¥Í¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É ´ë¶ÈÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§ÁíÌ³¾Ê¡Ë
¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2020 Í¥½¨¾Þ¡¦ÆÃÊÌ¾Þ¡Ê¼çºÅ¡§·Ð»º¾Ê¡Ë
¡ÚÂåÉ½¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº / Ryotaro AKO
¸µ¥¢¥È¥Ôー¡£¥×¥í¥°¥é¥Þー¡£¹©³Ø½¤»Î¡£¸øÇ§²ñ·×»Î¡£¥¢¥È¥Ôー¡¢ÓÃÂ©¡¢É¡±ê¤È¤¤¤¦£³¤Ä¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ー¼À´µ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢´µ¼Ô²ñ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤Ë½¾»ö¡£¥¢¥È¥Ôー¤ÎÊý¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢ÌôºÞ»Õ¤Ç¤¢¤ëÀÖÊæ ¾½»Ò¤Î¸«²ò¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þー¤Î»ØÆ³¡¦´Æ½¤¤ò¼õ¤±¡¢¼«¤éËÜ¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡£
¡Ú±¿±Ä²ñ¼Ò¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡ ¡§ ¥¢¥È¥Ô¥è¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡ ¡§ ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÌ¯Åµ¸ÞÃúÌÜ13ÈÖ33¹æ
ÂåÉ½¡¡ ¡§ ÀÖÊæ Î¼ÂÀÏº
ÀßÎ©Æü¡¡ ¡§ 2021Ç¯3·î15Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ¥¢¥È¥ÔーÀÈéÉæ±êÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¡¢
¾ðÊó½èÍý¡¦¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæ¡¦À½ÉÊ³«È¯¡¦¼À´µ·¼È¯¤Î»Ù±ç
²ñ¼ÒURL ¡§ https://www.atopiyo.com
TEL¡¡ ¡§ 070-8932-1623
EMAIL ¡§ support@atopiyo.com
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¢¥È¥Ô¥è¹çÆ±²ñ¼Ò
