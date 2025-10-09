こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
住信SBIネット銀行、【フラット３５】取扱い10周年記念祭を開始
～WEB借換手数料引下げキャンペーンを実施～
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、【フラット３５】の取扱い開始から10周年を迎えたことを記念し、感謝の気持ちを込めて、「10周年記念祭」を開始しました。
【フラット３５】は、住宅金融支援機構と提携して提供する、借入期間中の金利が固定される長期固定金利型の住宅ローンです。住信SBIネット銀行は、2015年９月に【フラット３５】の取扱いを開始し、これまで多くのお客さまの「安心できる住まいづくり」をサポートしてまいりました。
このたび取扱い10周年を記念し「フラット３５取扱い10周年記念祭」特設ページ（下記URL）を公開しました。「10周年記念祭特設ページ」では、記念キャンペーンのご案内やさまざまな会社とのコラボレーション企画を順次公開していく予定です。
https://www.netbk.co.jp/contents/lp/flat35_10th/
早速、下記３つのキャンペーンが開始しておりますので、ぜひ、ご参加ください。
キャンペーン名
WEB申込限定！【フラット３５】をお借入されたかたに
オリジナルパッケージのゴーゴーカレープレゼント
概要
キャンペーン期間中に、WEBサイトまたはアプリよりフラット３５の事前審査をお申込みいただき、お借入れいただくと「ゴーゴーカレー」とコラボレーションしたオリジナルパッケージのレトルトカレーを２個プレゼントいたします。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250701_004043/index.html
キャンペーン名
【フラット３５】借換え応援キャンペーン
～変わらない金利で変わらない安心を～
概要
キャンペーン期間中に、当社WEBサイトまたはアプリから【フラット３５】借換え（買取型限定）の事前審査をお申込みいただき、お借入れいただいたかたを対象に、通常「お借入れ金額の2.2%（税込）」となる事務取扱手数料を、「0.99%（税込）」に引き下げいたします。ただし、最低事務取扱手数料は110,000円（税込）となります。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250919_004405/index.html
キャンペーン名
ｄポイントざくざく！住宅ローンキャンペーン
概要
お借入金額に限らず対象期間中に住宅ローン（※）をお借入れいただいたかた全員にdポイント（期間・用途限定）1,000ptをプレゼント！さらに対象期間中に2,500万円以上の住宅ローンお借入とドコモ対象サービスのご契約（WEB限定）で、dポイント（期間・用途限定）を合計で最大30万ptプレゼント！ダブルでポイントがもらえる今がチャンス！
※ 【フラット３５】の借換は本キャンペーンの対象外です。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20250926_004351/index.html
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
