札幌・大通エリアに、グラニフの新たな旗艦店が登場！「グラニフ札幌」、2025年11月15日(土)グランドオープン



















株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田昭彦、以下グラニフ）は、2025年11月15日(土)、新たな旗艦店として「グラニフ札幌」をグランドオープンいたします。【新ストアについて】グラニフ札幌は、2023年12月オープンの「グラニフ東京」（原宿）、2025年7月オープンの「グラニフ福岡天神」に続く3店舗目の旗艦店として、札幌における商業・ビジネス・観光の中心地である大通エリア内にグランドオープンいたします。ストアは、南1条通に面した2フロア119坪の路面店で、これまでの旗艦店と同様にショップインショップのスタイルを採用。アニメ・マンガ・ゲームなどのエンターテインメントやキャラクターを、ファッション・ライフスタイルに融合させたブランドとして、それぞれの世界観をたっぷりとお楽しみいただける空間を作り上げます。そして、地方旗艦店として、札幌での"ここにしかないグラニフ"にこだわった唯一無二のブランド体験をお届けすると共に、ポップカルチャーと暮らしをつなぎ、新たなコンテンツとの出会いを創出する「ポップカルチャーのセレクトショップ」として、道内外はもちろん海外からの観光客も多く訪れる大通エリアからその魅力を広く発信してまいります。【ストア特徴】① ブランド初のアミューズメントエリア「Playground Characters」ストア2Fに、グラニフでは初となるアミューズメントエリアを展開。アート×キャラクターが集まるグラニフの"遊び場"として、札幌限定トイが手に入るクレーンゲームやガチャガチャ、フォトスポット、グラニフのオリジナルキャラクターのデザイナーがペインティングを手がけたアートミラーが登場いたします。② ローカルコラボレーショングラニフ札幌では、「札幌市円山動物園」「HIGUMA Doughnuts（ヒグマドーナッツ）」とグラニフオリジナルキャラクターとのローカルコラボレーションを展開。「札幌市円山動物園」はイカク、「HIGUMA Doughnuts」はビューティフルシャドーとのコレクションで、それぞれの世界観が広がるユニークなアイテムを同店限定商品として販売いたします。なお「札幌市円山動物園」コラボレーション商品につきましては、同園への活動支援として、販売商品の売上の一部を寄付する取り組みを実施いたします。このほか、札幌らしいモチーフやロゴにグラニフオリジナルキャラクターを組み合わせた店舗限定Tシャツやスウェットなどを販売。札幌限定商品のラインナップは10月下旬に公開予定です。グランドオープンを記念し、オープン前日の2025年11月14日(金)にグラニフメンバーシッププログラム会員限定のプレオープンイベントを開催。同イベントに800名さまをご招待するキャンペーンを実施いたします。詳細は公式オンラインストアのグラニフ札幌特設サイトにてご確認ください。・グラニフ札幌 特設サイトグラニフ札幌 店舗概要オープン日：2025年11月15日(土) AM11:00グランドオープン住所：060-0061 北海道札幌市中央区南一条西二丁目4-3アクセス：地下鉄各線 大通駅 徒歩1分営業時間：11:00～20:00アミューズメントエリア「Playground Characters」アート×キャラクターが集まる、グラニフの"遊び場"へようこそ！グラニフで初展開となるアミューズメントエリアでは、札幌限定トイが手に入るクレーンゲームとガチャガチャを展開。（200円～）ゲームのほか、高さ約2.3mのモコモコビューティフルシャドーと撮影できるフォトスポットや、グラニフのオリジナルキャラクターのデザイナーがペインティングを手がけたアートミラーも登場いたします。ショッピングと共に、グラニフ札幌でしか味わえない、唯一無二のワクワクをお楽しみください。（画像は店内イメージです）ローカルコラボレーション「札幌市円山動物園」「HIGUMA Doughnuts」グラニフ札幌では、地方旗艦店でのローカルコラボレーション企画として、「札幌市円山動物園」「HIGUMA Doughnuts」とのコラボレーション商品を同店限定で販売いたします。「札幌市円山動物園」はイカク、「HIGUMA Doughnuts」はビューティフルシャドーとのコレクションで、それぞれの世界観が広がるユニークな限定アイテムをアパレル・雑貨とも多数ラインナップ。札幌のおみやげにもおすすめです。なお「札幌市円山動物園」コラボレーション商品につきましては、同園への活動支援として、販売商品の売上の一部を寄付する取り組みを実施いたします。・SAPPORO MARUYAMA ZOO × IKAKU

大好きなりんごに、きれいな雪の結晶がキラリ！動物園で暮らすレッサーパンダと会えることを楽しみに、札幌でワクワクが止まらないIKAKUが元気にはしゃいでいます。





















・HIGUMA Doughnuts × Beautiful Shadow
ヒグマさんに北海道のおいしいドーナッツを教わるため、モコモコのクマに変身して札幌へ向かったビューティフルシャドー。みんなで一緒に旅とドーナッツを楽しんでいます。

【札幌市円山動物園】1951年に北海道初の動物園として開園。園内では約143種類、619点（2025年3月末時点）の動物を飼育しており、北海道で最も古い歴史を誇る動物園として、今もなお道内外から愛され、多くの観光客が訪れています。・札幌市円山動物園 公式サイト https://www.city.sapporo.jp/zoo/

【HIGUMA Doughnuts（ヒグマドーナッツ）】北海道の豊かな食材を活かしたドーナッツ専門店。北海道産の厳選された小麦、牛乳、バター、砂糖など、スイーツの原材料の宝庫である北海道の恵みを贅沢に使用し、ひとつひとつハンドメイドで製造しています。故郷・北海道の価値を再発見し、新しい形で発信したいという想いから生まれたブランドです。・HIGUMA Doughnuts 公式サイト https://www.higuma.co/

会員限定 グラニフ札幌プレオープンご招待キャンペーン11月15日(土)のグランドオープンに先がけて、オープン前日の11月14日(金)にグラニフメンバーシッププログラム会員限定のプレオープンイベントを開催。同イベントに800名さまをご招待するキャンペーンを実施いたします。札幌での"ここにしかないグラニフ"を1日早くお楽しみいただけるほか、プレオープン限定のプレゼントもご用意しております。詳細は特設サイトよりご確認・ご応募ください。＜応募期間＞2025年10月9日(木)～2025年10月14日(火)AM9:59まで・キャンペーン特設サイトhttps://www.graniph.com/other/graniphsapporo※グラニフメンバーシッププログラムの会員さま限定でのご招待となり、ご応募には会員ログインが必須となります（新規会員登録でも応募可能）※ご応募の前に必ず規約をご確認ください