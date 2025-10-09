フィリピン・マニラッド社よりタラヤン下水処理場　高度処理更新工事を受注

JFEエンジニアリング株式会社

ＪＦＥエンジニアリング株式会社（本社：東京都千代田区、社長：福田 一美）は、この度マニラッド水道サービス会社（社長：Mr. Ramoncito S. Fernandez、本社：マニラ首都圏ケソン市、以下マニラッド社） より、タラヤン下水処理場の高度処理更新工事を受注しました。

本件は、2016年に当社が建設して引き渡したタラヤン下水処理場[※1]で、窒素・リン除去などフィリピン国新排水基準（DAO-2021）[※2]に準拠するための更新工事です。マニラッド社向けで既に納入実績のある「循環式硝化脱窒法」[※3]を採用し、当社の実績に基づくプロセス技術と既存施設を熟知した更新提案が高く評価され、受注に至りました。

所掌範囲はプロセス設計、調達、土建・機電工事、試運転に加え実運転時のオペレーション確認を含みます。本件の引き渡しは、2027年8月を予定しています。

フィリピンでは急速な経済発展と都市化に伴い、下水処理施設の整備・更新が急務となっています。当社はこれまで同国において30施設以上の浄水場・下水処理場の建設実績を有します。今後もこれらの実績で培った経験やノウハウを活かし、同国をはじめ東南アジアの水環境改善に貢献してまいります。

※1 https://www.jfe-eng.co.jp/products/aqua/int02.html

※2 フィリピン国 環境天然資源省発行の排水基準に係る行政命令

※3 好気槽（硝化槽）で生成された硝化混合液の一部を、無酸素槽（脱窒槽）に循環させることで窒素を生物学的に除去する下水処理方法です。当社が提供するこの技術は、硝化と脱窒という異なる好性・嫌性条件を連続的に利用して、排水中の窒素成分を窒素ガスとして大気中に放出します。

受注概要

タラヤン下水処理場

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/141_1_2fffed2e04a4562fb36b0a1330936a10.jpg?v=202510091258 ]

完成予想図

