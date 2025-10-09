こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
nanacoで幅広い分野の“推し”を応援！「ナナコネクト」サービス開始
～スポーツチーム、タレントから地域貢献まで、お買い物で“推し”とつながる体験を～
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）のグループ会社である株式会社セブン・カードサービス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：竹内 洋）は、2025年10月9日(木)より、セブン・カードサービスが発行する電子マネー「nanaco」を活用し、お買い物等で貯まったnanacoポイントで“推し”を応援できるサービス「ナナコネクト」を開始いたします。
「ナナコネクト」は、Apple Payのnanacoにおける券面を、お客さまが選んだ“推し”（応援先）のデザインに変更し、コンビニやスーパー、飲食店、ドラッグストア等での日々のお買い物で貯まったnanacoポイントを1ポイントから応援先にプレゼントすることができます。プレゼントしたnanacoポイントは、各応援先での活動に役立てられます。また、「ナナコネクト」のご利用に応じて、撮り下ろし写真等の限定特典もございます。
「ナナコネクト」というサービス名には、nanacoで“推し”とファンをつなぐ（コネクト）という想いを込めており、 日常的にお互いを身近に感じられるサービスの実現を目指しています。お客さまは、エントリーページよりお申込みいただくだけで、気軽に「ナナコネクト」のご利用が可能となります。また、応援先となる提携先さまにとっても、ファンマーケティングの一環として幅広くご活用いただけるよう、提携に係る初期費用はかからず、簡単にご参加いただける仕組みといたしました。多くの提携先さまにご参加いただくことで、スポーツチームやタレント等に留まらず、地域貢献や社会活動等、幅広い分野に広がる“推し”への応援ができるサービスを目指します。
このたび、第1弾の応援先には、福岡市を拠点に活動するプロバスケットボールチーム「ライジングゼファーフクオカ」のほか、株式会社ホリプロ所属タレントの宮崎美穂さん、石田晴香さん、宮城弥生さん、パース・ナクンさんがご参加いただきました。そのほか、地域の子どもたちに栄養満点の食事を届けるサービス「こどもごちめし」や、親子の絆を深める読み聞かせ絵物語『森の戦士ボノロン』等、将来を担う子どもたちに向けた支援を行うこともできます。応援先は、今後も順次追加予定です。
セブン・カードサービスは、“新しいうれしいを見つけ、暮らしの中に笑顔をひろげる。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。この機会に、ぜひ「ナナコネクト」にご参加いただき、日々のお買い物が“推し”への応援につながるご体験をお楽しみください。
【応援先一覧】
https://digitalpr.jp/table_img/2680/119508/119508_web_1.png
※nanaco券面のデザイン変更は、Apple Payのnanacoアプリ、ウォレットが対象となります。
※Apple Payは、Apple Inc.の商標です。
※nanacoモバイルfor Androidは本施策の対象外となります。
※本件の詳細は、nanacoのホームページをご確認ください。
以上
