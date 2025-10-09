¥ª¥È¥á¥¤¥È¿·ºî¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¸ø³«¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´20Ëç)

¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò


¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡Ë¤Î½÷À­¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£



ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤Ç¤Ï¡¢Á´¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡£


³Æ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¼ç¿Í¸ø¤È¤Î´Ø·¸À­¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¼ëº½ ¥¢¥«¥¶(CV¡§¾¾²¬Ä÷¾ç)¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV


https://youtu.be/U5ufqBTrDac






¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¸¼ÍÕ ¥¯¥í¥Ð(CV¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ)¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV


https://youtu.be/tvnja172qpM






¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×Íþ¶õ ¥ê¥¯¥¦(CV¡§Åçºê¿®Ä¹)¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV


https://youtu.be/JxH8O4BUxQo






¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×Å·Áð»ÍÏº»þÄç ¥¢¥Þ¥¯¥µ¥·¥í¥¦¥È¥­¥µ¥À(CV¡§¾åÂ¼Í´æÆ)¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV


https://youtu.be/Y98z-pqMmI8






¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×±ï ¥è¥¹¥¬(CV¡§ÆâÅÄÍºÇÏ)¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV


https://youtu.be/EDn7QWL50y4






¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥Ò¥à¥«(CV¡§ËÙ¹¾½Ö) ¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーPV


https://youtu.be/1oX5egOx0A4






¢£Àä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª


³ÆÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ­¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£


https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/


¢¨¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£Nintendo Switch¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー


https://youtu.be/Sg1rQAqp__c



¢£Nintendo Switch¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡× ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥ÓーÂèÆóÃÆ


https://youtu.be/jaGxmP91LBY



¢£¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡× ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥ÓーÂè°ìÃÆ


https://youtu.be/eYgEmUyD7GM



¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¤È¤Ï







¶È¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤¿Æó¤Ä¤Îº²¤ÎÊª¸ì¤«¤é――¿À¤È¿Í¤¬°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¿¿ÏÃ¤Ø·Ñ¤°Êª¸ì



2020Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡£



¤¢¤ì¤«¤éÆóÇ¯¤ÈÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿Å·¶¡Åç¡£


¤¢¤ëÆüÆÍÇ¡Î®¤ìÃå¤¤¤¿¡ÚÇòÈ±¤ÎÃËÀ­¡Û¡£


¡ÚÇò¡Û¤Ï½÷¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«―――



¡Ö¥Ë¥ë¡¦¥¢¥É¥ß¥é¥ê¤ÎÅ·Çé¡×¡ÖÅ·¹ö¥¹¥È¥é¥°¥ë -strayside-¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¿§ºÌ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤òºÆ¤Ó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー


¼ëº½¡Ê¥¢¥«¥¶¡Ë


CV¡§¾¾²¬ Ä÷¾ç








¸¼ÍÕ¡Ê¥¯¥í¥Ð¡Ë


CV¡§¿ùÅÄ ÃÒÏÂ








Íþ¶õ¡Ê¥ê¥¯¥¦¡Ë


CV:Åçºê ¿®Ä¹








Å·Áð»ÍÏº»þÄç¡Ê¥¢¥Þ¥¯¥µ¥·¥í¥¦¥È¥­¥µ¥À¡Ë


CV:¾åÂ¼ Í´æÆ








±ï¡Ê¥è¥¹¥¬¡Ë


CV:ÆâÅÄ ÍºÇÏ








¥Ò¥à¥«


CV¡§ËÙ¹¾ ½Ö








¢£¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥¹¥Èー¥êー


Æú¿§¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤«¤éÆóÇ¯¤ÈÈ¾Ç¯¡£


¿¿¤Î¸÷¤¬º¹¤¹ÂÀÍÛ¤Î²¼¡£



¼ëº½¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç


Åç¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£



¡ÚÇò¡Û¤Ï¡È½÷¡É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£



¸Î¤Ëµ®½Å¤Ê¡ÚÇò¡Û¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¤Îº§µ·¤Ï


ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£



¤½¤·¤ÆÈà½÷¤â¤Þ¤¿º²¤ÎÈ¾¿È¤Ç¤¢¤ë¼Ô¤È


·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£



¤¢¤ëÆü¡¢Å·½÷Åç¤Ë¥Þ¥ì¥Ó¥È¤¬Î®¤ìÃå¤¯¡£



¡ÚÇò¡Û¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ëÈ±¿§¤ò»ý¤Ä¡ÈÃË¡É¤¬¡£



²¿¸Î¤³¤Î³¤¤ÏÈà¤òÄÌ¤·¤¿¤Î¤«¡£


Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¤³¤ÎÅç¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£



¡È¼ï¡É¤¬º£¨¡¨¡²ê¿á¤¯¡£



¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û


¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì ¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡Ë


ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite


¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§½÷À­¸þ¤±Îø°¦ADV


CERO¡¡¡¡ ¡§¡ÖD¡×¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë


¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í


È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î18ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê


²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ]8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ]10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥¹¥¤ー¥È BOX]18,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë



¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¤µ¤È¤¤


¥·¥Ê¥ê¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÊÒ¶Í Í³Ëà


¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¡¡¡§ÅÏîµ ÅÏ



¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/


¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/Olympia_otomate


SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ª¥é¥½¥ï #Olympiasoiree #¥ª¥È¥á¥¤¥È ¡ô²µ½÷Switch



È¯Çä¸µ¡¡¡§¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー


¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)IDEA FACTORY


¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤


¢¨µ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹