¥ª¥È¥á¥¤¥È¿·ºî¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¸ø³«¡ª
¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´Æ£ ²Å¹¸¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔËÅç¶è¡Ë¤Î½÷À¸þ¤±¥²ー¥à¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥È¥á¥¤¥È¡×¤Ï¡¢Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV¤Ç¤Ï¡¢Á´¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤´¾Ò²ð¡£
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¼ç¿Í¸ø¤È¤Î´Ø·¸À¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¼ëº½ ¥¢¥«¥¶(CV¡§¾¾²¬Ä÷¾ç)¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV
https://youtu.be/U5ufqBTrDac
¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¸¼ÍÕ ¥¯¥í¥Ð(CV¡§¿ùÅÄÃÒÏÂ)¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV
https://youtu.be/tvnja172qpM
¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×Íþ¶õ ¥ê¥¯¥¦(CV¡§Åçºê¿®Ä¹)¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV
https://youtu.be/JxH8O4BUxQo
¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×Å·Áð»ÍÏº»þÄç ¥¢¥Þ¥¯¥µ¥·¥í¥¦¥È¥¥µ¥À(CV¡§¾åÂ¼Í´æÆ)¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV
https://youtu.be/Y98z-pqMmI8
¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×±ï ¥è¥¹¥¬(CV¡§ÆâÅÄÍºÇÏ)¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV
https://youtu.be/EDn7QWL50y4
¢§¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥Ò¥à¥«(CV¡§ËÙ¹¾½Ö) ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーPV
https://youtu.be/1oX5egOx0A4
¢£Àä»¿Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡ª
³ÆÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µ¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÆâ¡¦À½ÉÊ¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/info/
¢¨¤´Í½Ìó¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÉ¬¤º³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Nintendo Switch¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥àー¥Óー
https://youtu.be/Sg1rQAqp__c
¢£Nintendo Switch¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡× ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥ÓーÂèÆóÃÆ
https://youtu.be/jaGxmP91LBY
¢£¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡× ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥àー¥ÓーÂè°ìÃÆ
https://youtu.be/eYgEmUyD7GM
¤½¤Î¤Û¤«¡¢º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¤ò²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¤È¤Ï
¶È¤Ë¿ª¤Þ¤ì¤¿Æó¤Ä¤Îº²¤ÎÊª¸ì¤«¤é――¿À¤È¿Í¤¬°ì¤Ä¤È¤Ê¤ë¿¿ÏÃ¤Ø·Ñ¤°Êª¸ì
2020Ç¯4·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Nintendo Switch(TM)ÍÑ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì¡×¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ì¤«¤éÆóÇ¯¤ÈÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿Å·¶¡Åç¡£
¤¢¤ëÆüÆÍÇ¡Î®¤ìÃå¤¤¤¿¡ÚÇòÈ±¤ÎÃËÀ¡Û¡£
¡ÚÇò¡Û¤Ï½÷¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«―――
¡Ö¥Ë¥ë¡¦¥¢¥É¥ß¥é¥ê¤ÎÅ·Çé¡×¡ÖÅ·¹ö¥¹¥È¥é¥°¥ë -strayside-¡×¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¿§ºÌ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤òºÆ¤Ó¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹¶Î¬ÂÐ¾Ý¥¥ã¥é¥¯¥¿ー
¼ëº½¡Ê¥¢¥«¥¶¡Ë
CV¡§¾¾²¬ Ä÷¾ç
¸¼ÍÕ¡Ê¥¯¥í¥Ð¡Ë
CV¡§¿ùÅÄ ÃÒÏÂ
Íþ¶õ¡Ê¥ê¥¯¥¦¡Ë
CV:Åçºê ¿®Ä¹
Å·Áð»ÍÏº»þÄç¡Ê¥¢¥Þ¥¯¥µ¥·¥í¥¦¥È¥¥µ¥À¡Ë
CV:¾åÂ¼ Í´æÆ
±ï¡Ê¥è¥¹¥¬¡Ë
CV:ÆâÅÄ ÍºÇÏ
¥Ò¥à¥«
CV¡§ËÙ¹¾ ½Ö
¢£¡Ö¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis¡×¥¹¥Èー¥êー
Æú¿§¤Î±«¤¬¹ß¤êÃí¤¤¤Ç¤«¤éÆóÇ¯¤ÈÈ¾Ç¯¡£
¿¿¤Î¸÷¤¬º¹¤¹ÂÀÍÛ¤Î²¼¡£
¼ëº½¤òÉ®Æ¬¤È¤·¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Ç
Åç¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÇò¡Û¤Ï¡È½÷¡É¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¸Î¤Ëµ®½Å¤Ê¡ÚÇò¡Û¤Ç¤¢¤ë¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¤Îº§µ·¤Ï
ÂÔ¤ÁË¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÈà½÷¤â¤Þ¤¿º²¤ÎÈ¾¿È¤Ç¤¢¤ë¼Ô¤È
·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤òµ¿¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢Å·½÷Åç¤Ë¥Þ¥ì¥Ó¥È¤¬Î®¤ìÃå¤¯¡£
¡ÚÇò¡Û¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ëÈ±¿§¤ò»ý¤Ä¡ÈÃË¡É¤¬¡£
²¿¸Î¤³¤Î³¤¤ÏÈà¤òÄÌ¤·¤¿¤Î¤«¡£
Èà¤ÎÂ¸ºß¤¬¤³¤ÎÅç¤Ë²¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£
¡È¼ï¡É¤¬º£¨¡¨¡²ê¿á¤¯¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì Catharsis
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥ª¥é¥ó¥Ô¥¢¥½¥ï¥ì ¥«¥¿¥ë¥·¥¹¡Ë
ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§Nintendo Switch(TM) / Nintendo Switch(TM) Lite
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡§½÷À¸þ¤±Îø°¦ADV
CERO¡¡¡¡ ¡§¡ÖD¡×¡Ê17ºÍ°Ê¾åÂÐ¾Ý¡Ë
¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1¿Í
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2025Ç¯12·î18ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§[ÄÌ¾ïÈÇ¡¦DLÈÇ]8,580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[ÆÃÁõÈÇ]10,780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡[¥ª¥È¥á¥¤¥È ¥¹¥¤ー¥È BOX]18,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¤µ¤È¤¤
¥·¥Ê¥ê¥ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÊÒ¶Í Í³Ëà
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¡¡¡¡§ÅÏîµ ÅÏ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡¡¡¡¡¡§https://www.otomate.jp/olympia/catharsis/
¸ø¼°SNS¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://x.com/Olympia_otomate
SNS¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#¥ª¥é¥½¥ï #Olympiasoiree #¥ª¥È¥á¥¤¥È ¡ô²µ½÷Switch
È¯Çä¸µ¡¡¡§¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー
