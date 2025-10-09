kintoneに“本気（マジ）”のカレンダーをマジカレンダープラグインをリリースしました！

kintoneに“本気（マジ）”のカレンダーを。

案件との紐づけ・繰り返し登録・担当者別表示を実現した「マジカレンダー」プラグインを正式リリース

株式会社J-Barrel（本社：大阪市淀川区、代表取締役：井原純平／樽井克哉）は、サイボウズ株式会社が提供する業務改善プラットフォーム「kintone」に対応した有料プラグイン『マジカレンダー』を正式リリースしました。

案件とのルックアップ連携、繰り返し予定の自動展開、担当者ごとの予定切り替えなど、kintone標準では実現できなかった多彩なカレンダー機能を提供します。

■「マジカレンダー」とは

『マジカレンダー』は、kintoneアプリにカレンダー表示機能を追加できるプラグインです。

直感的で見やすいUIと、現場で“本気（マジ）”で使える実用機能を兼ね備えています。

案件との紐づけや繰り返し登録など、kintone標準機能では手間がかかっていた予定管理をスムーズにします。

■主な特長

1. 案件と予定を一体管理（ルックアップ対応）

イベント登録時に案件アプリをルックアップで紐づけ可能（※当社調べ、業界初）。

営業担当は外出先から予定入力と同時に案件紐づけができ、そのまま日報代わりに活用できます。

利用イメージ：

「商談予定をカレンダーに登録 → 案件をルックアップ → 上司は即座に進捗を把握」

2. 繰り返し予定の自動展開

日次／週次／月次の繰り返し登録に対応。

半年分の定例会議も一度の登録で自動展開され、元レコードを修正すれば全レコードに自動反映します。

推奨展開数は200件まで（300件以上は動作遅延の可能性あり）

3. 直感的に見やすいカレンダー表示

月／週／日ビューの切り替えに対応し、1日の枠に最大6件まで表示。

イベントごとにカラーコード指定もでき、用途に応じた色分けが可能です。

会社休日の登録にも対応しています。

利用イメージ：

「営業予定は青、会議は緑、個人タスクはオレンジで直感的に把握」

4. 担当者ごとの予定切り替え

デフォルトは自分の予定のみ表示。

画面右上から担当者を選択して他メンバーの予定を表示できるため、チーム全体のスケジュール把握が容易です。

5. 権限設定とモバイル対応

イベント編集権限はkintoneの「レコードアクセス権」に準拠。

現場メンバーは入力のみ、管理者のみ修正可といった柔軟な設定が可能。

スマートフォンからもスムーズに操作でき、外出中の業務効率を向上させます。

■主な活用シーン

営業部門：外出先から案件と紐づけて予定登録 → 日報代わりに活用





管理部門：会議や行事予定を繰り返し登録で一括作成





チーム運営：担当者ごとに予定を切り替えて効率的に日程調整







■料金

■ご利用方法

マジカレンダーは有料プラグインとして提供しています。

まずは30日間の無料トライアルでお試しください。

トライアル申込ページ：https://3e3bc94b.form.kintoneapp.com/public/f00000fad94af84edaa294c85ec65f5fcf13f6f3959c4d9171da1b627d7ee6e0

■会社概要

会社名：株式会社Ｊ-Barrel

代表取締役：井原純平 樽井克哉

住所：大阪市淀川区西中島5-9-5 NLC新大阪ビル 802号室

法人番号：5120001226346

TEL:06-6195-4030

URL：https://j-barrel.jp

事業内容：kintone開発 / LINE開発 / RPA開発 / DX支援











