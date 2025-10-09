秋田の名産“お米の魅力”を再発見！米フェス「秋田と米とわたし」を、10/18（土）より初開催

ANAクラウンプラザホテル秋田

この度、ANAクラウンプラザホテル秋田（所在地：秋田県秋田市）では、 10月18日（土）から、秋田の名産“お米の魅力”を再発見する米フェス「秋田と米とわたし」を初開催いたします。

｜初開催！米フェス「秋田と米とわたし」について

ANAクラウンプラザホテル秋田では、地域の誇る伝統文化や食の魅力を国内外のゲストに届けることを大切にしています。

その象徴のひとつが「お米」です。秋田の肥沃な大地で育まれたお米は、古くから私たちの食卓に欠かせない存在であり、地元の人々の暮らしや文化と深く結びついてきました。

今回初めて開催する米フェス「秋田と米とわたし」では、私たちホテルスタッフ、すなわち秋田の人間が大切にしてきた“お米のある暮らし”を、より多くのゲストに体験していただくことを目的として企画。おにぎりやきりたんぽ、日本酒、そしてごはんのおともまで、一粒ひと粒の米に込められた旨味と、郷土ならではの食材や調理法を組み合わせることで、秋田の“食の物語”を五感で感じていただけます。

このフェスを通じて、「秋田」「米」「わたし」のつながりを体験し、ゲスト自身が自分の好みの味や楽しみ方を見つけられる、新しい秋田米との出会いの場を提供いたします。

米フェス「秋田と米とわたし」イベント一覧

EVENT01/10月18日（土）

「きりたんぽ」の聖地・秋田県大館市に佇む、創業明治26年「料亭北秋くらぶ」直伝の「きりたんぽづくり」に挑戦！

EVENT02/10月25日（土）・26日（日）

握りたての“ふっくらおにぎり”を堪能！

21年来のおにぎり職人が来店し、料理長考案の具材など全6種のおにぎりを実演。

EVENT03/10月18日（土）～ 11月21日（金）

秋田県お墨付き！最も秋田米に合う「ごはんの友選手権」の、2025年最新受賞商品から歴代グランプリまで大集合。

毎週入れ替わる「秋田の絶品おかず食べ比べ」コーナーを、期間限定で設置。

EVENT04/11月29日（土）

新酒の魅力を、五感で体験！創業81年、秋田が誇る「高清水」の酒蔵見学＆中国料理「花梨」で味わう、晩秋の美酒美食イベントを開催。

米フェス「秋田と米とわたし」の詳細

当ホテルの最上階、地上50メートルからの景色を眺めながら、食を楽しむ開放的なダイニング「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」では、

お食事とともに、全3つのイベントをお楽しみいただけます。

EVENT01.「きりたんぽ」の聖地・秋田県大館市に佇む、創業明治26年「料亭北秋くらぶ」直伝の「きりたんぽづくり」に挑戦！

フェスの初日を迎える10月18日（土）は、ランチ限定で「きりたんぽ」で有名な秋田県大館市にある、創業明治26年「料亭北秋くらぶ」とのコラボイベントを開催いたします。当日は、北秋倶楽部 五代目 石川博司さんを講師としてお招きし、小学生のお子さんから大人20名を対象に、通常のランチブッフェに＋\500で、きりたんぽづくりを体験いただけます。炭火でしっかり焼いたもちもちの出来立てを、 「料亭北秋くらぶ」特製秘伝の比内地鶏のスープと食材の旨味が染み込んだ郷土料理「きりたんぽ鍋」で、お召し上がりください。

＜開催概要＞

◼︎開催日：10/18（土）ランチ開催

◼︎開催場所：12Fスカイグリルブッフェレストラン空桜

◼︎時間：11:00～（約120分）

◼︎料金：土日祝ランチブッフェ＋きりたんぽづくり体験（大人/\3,700、シニア/\3,500、小学生/\2,500）

◼︎予約サイト（事前予約制）：https://x.gd/awPuH

EVENT02.握りたての“ふっくらおにぎり”を堪能！21年来のおにぎり職人が来店し、料理長考案の具材など全6種のおにぎりを実演。

10/25（土）～10/26（日）のランチ限定で、地元で愛され続けるおにぎり専門店「一文字」との、コラボイベントを開催いたします。

当日は、にぎり暦21年にもなる一文字の店長・佐藤さんが来店し、秋田の名産「サキホコレ」や秋田県仙北地方で収穫した最高ランクの「あきたこまち」特別栽培米をふっくら焚き上げ、 ANAクラウンプラザホテル秋田の料理長が考案した5種、そして「一文字」で人気No.1の「ぼだっこ※1」を含む、全6種の具材から、自分好みのおにぎりをその場で握ってくれる実演パフォーマンスも...！

なかでもおすすめは、秋田を代表するお漬物「いぶりがっこ」を使用した「とりそぼろいぶりがっこ」おにぎり。しっとり甘辛い鶏そぼろと、香ばしい燻製香がアクセントのいぶりがっこ。甘みと塩気、しっとりとシャキシャキの食感がクセになる、食べごたえのある逸品です。

※1：秋田の方言で塩辛い紅鮭を指す言葉

＜開催概要＞

◼︎開催日：10/25（土）～10/26（日）のランチ開催

◼︎開催場所：12Fスカイグリルブッフェレストラン空桜

◼︎料金:土日祝ランチブッフェ（大人/\3,200、シニア/\3,000、小学生/\2,000、幼児/\500）

◼︎営業時間［90分制］：11:30a.m.～3:00p.m.

◼︎ランチブッフェ予約サイト： https://www.tablecheck.com/ja/shops/sora/reserve

協力：秋田県ごはん食推進会議

EVENT03.秋田県お墨付き！最も秋田米に合う「ごはんの友選手権」の、2025年最新受賞商品から歴代グランプリまで大集合。毎週入れ替わる「秋田の絶品おかず食べ比べ」コーナーを、期間限定で設置。

今回「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」では、期間限定で「秋田米にぴったり！ごはんの友選手権」の歴代グランプリと準グランプリのなかから、当ホテルがセレクトしたおかずが大集合する「秋田の絶品おかず食べ比べ」コーナーを新たに設置します。

なかでも注目は、10月5日（日）に発表されたばかりの2025年グランプリ商品「白神ねぎと比内地鶏肉そぼろ にんにくしょうゆ」。さらに、ホテルスタッフからも人気の高い第6回グランプリ「おかずがっこ甘口」、第3回グランプリに選ばれた、ヘルシーなのにご飯がすすむ焼肉風大豆ミート「秋田旨だれめし泥棒」まで、多彩なおかずが週替わりで登場いたします。

このコーナーでは、普段は味わえない秋田のお米とおかずの組み合わせを自由に試すことができ、甘み・旨味・香ばしさの絶妙なハーモニーを楽しみながら、自分好みの組み合わせを発見できる、まさに“秋田米の魅力を丸ごと体験できる”スペシャルな時間をお届けします。

◼︎開催期間：10/18（土）～ 11/21（金） 朝食、ランチ、ディナー全て対象

◼︎開催場所：12Fスカイグリルブッフェレストラン空桜

◼︎料金/営業時間：詳細は公式HP（ https://www.anacpakita.jp/restaurant/sora/）をご覧ください。

EVENT04.新酒の魅力を、五感で体験！創業81年、秋田が誇る「高清水」の酒蔵見学＆中国料理「花梨」で味わう、晩秋の美酒美食イベント

11月29日（土）には、創業81年、秋田の豊かな米と清らかな水、そして職人の技が生み出す丹精込めた地酒「高清水」の酒造見学を開催いたします。当日は、昔使われていた酒造りの道具から酒造りまで、精通したガイドがご案内。日本酒の奥深い世界に浸る、約60分プログラムとなっています。見学後は、美酒と美食の至福の時間として、当ホテル自慢の中国料理「花梨」へ。「高清水」の唎酒師（ききざけし）と当ホテル総料理長・弓谷光明が考案したスペシャルコースでは、新酒〈初しぼり〉をはじめとする「高清水」の銘酒と、季節の食材を活かした料理の絶妙な組み合わせをご堪能いただけます。「高清水」の杜氏による解説に耳を傾けながら、香り高い上質な味わいを存分にお楽しみください。

＜開催概要＞

◼︎イベント名：高清水 酒蔵見学&新酒初しぼりと中国料理を楽しむ夕べ

■開催日：11月29日(土) 15:15 ～ホテル1Fロビーに集合

※ホテル↔︎高清水の区間は無料送迎いたします。 ※酒蔵見学は無料。

■開催場所：酒蔵見学「高清水」、ご夕食：1F中国料理「花梨」

■料金：\12,000 /1名様 ※20歳以上を対象

◼︎予約サイト（事前予約制）：https://x.gd/dN4v9

※当日の詳細スケジュールは予約サイトをご覧ください。

