新時代の営業を提案するEmooove、『APPOLINKカンファレンス - AI時代を勝ち抜き、売上を最大化する』を10月15日（火）・16日（水）にオンラインで共催

株式会社Emooove

新時代の営業手法を提案する株式会社Emooove(本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:藤澤諒一)は、『APPOLINKカンファレンス - AI時代を勝ち抜き、売上を最大化する』を2025年10月15日(火)・16日(水)にオンラインで共催することをお知らせします。

■イベントの概要

お申込みはこちら（無料） :https://appolink.jp/conference2510?utm_source=emooove

AI技術の急速な進化により、顧客行動や市場構造が大きく変化する中、営業とマーケティング部門が担う役割はこれまで以上に重要になっています。本セミナーでは、「AI時代を勝ち抜き、売上を最大化する」をコンセプトに、各分野の最前線で活躍する16組の登壇者が実践的な戦略とノウハウを共有します。

2日間のプログラムは、10月15日(火)をマーケティングデー、10月16日(水)をセールスデーとして、それぞれの領域における最新トレンドと成果に直結する施策を深く掘り下げます。単なるトレンド理解にとどまらず、「本当に今やるべきこと」を実践的な視点から学び、自社の売上最大化に直結する具体的なヒントと戦略を持ち帰ることができます。

その他にも、ターゲット設計、コンテンツ活用、LLMO対策、ABM戦略、ソーシャルセリング、AIを活用した営業組織づくりなど、営業とマーケティングについて各専門家によるセッションをご用意しています。

■こんな人におすすめ

- AI時代における営業・マーケティング戦略の最新トレンドを知りたい経営者・事業責任者の方- マーケティングとセールスの連携を強化し、組織全体の売上向上を実現したい方- リード獲得やナーチャリング、商談化率の向上に課題を感じている方- エンタープライズ企業の開拓や大手顧客への営業アプローチを強化したい方

■開催日時

開催日時：

- Day1(マーケティング): 2025年10月15日(火) 10:10～16:40- Day2(セールス): 2025年10月16日(水) 10:10～16:40- 弊社登壇日時: 2025年10月16日(水) 14:20～15:00

特別セッション(オフライン): 詳細は申込先よりご確認できます

形式: オンライン(Zoom)※特別セッションのみオフライン(60名限定)

参加費: 無料

申し込み: https://appolink.jp/conference2510?utm_source=emooove

特典: 申込者全員にアーカイブ動画プレゼント

お申込みはこちら（無料） :https://appolink.jp/conference2510?utm_source=emooove

■登壇者情報(一部抜粋)

■特別セッション登壇者

株式会社インサイドセールスプラス

代表取締役 茂野 明彦

2012年、株式会社セールスフォース・ドットコムに入社。 グローバルで初のインサイドセールス企画トレーニング部門を立ち上げると同時に、 アジア太平洋地域のトレーニング体制構築支援を実施。2016年、株式会社ビズリーチ入社。インサイドセールス部門の立ち上げ、ビジネスマーケティング部部長、営業責任者を歴任。2022年、株式会社インサイドセールスプラスを創業。著書に「インサイドセールス-訪問に頼らず、売上を伸ばす営業組織の強化ガイド-（翔泳社）」

株式会社AiKAGI

代表取締役 CEO 富家 翔平

大手通販会社、広告代理店を経て、コニカミノルタジャパンにて事業部・全社マーケティング組織の責任者を務める。その後、株式会社EVeMにて「マーケティング×マネジメント」の実践経験を積み、2025年にAiKAGIを創業。

LTV最大化を実現する独自フレームワーク『CABフレーム』を軸に、マーケティング組織の「インハウスケイパビリティ」向上を支援する。

著書｜『最高の打ち手が見つかるマーケティングの実践ガイド』（翔泳社）

■基調講演登壇者

suswork株式会社

代表取締役 田岡 凌

京都大学卒業後、ネスレにてネスカフェ、ミロのブランド担当。外資系企業のブランドマーケティング責任者、マーケティングスタートアップ CMOを歴任。現在、suswork株式会社にて、スタートアップから大企業まで数十社のマーケティング戦略支援を行う。株式会社Sales Marker外部顧問。カテゴリー戦略の専門家。ギャラップ社認定クリフトンストレングスコーチ。PIVOT、NewsPicks、Markezine、ITメディアなどで多数出演。

■その他登壇者(24社) 加藤賢大(ネオマーケティング)、小池桃太郎(OPTEMO)、城所秀征(デジタリフト)、藤井慎二郎(オロパス)、鷹押俊也(グランネット)、佐藤廉(ラクス)、中村優太(Owl Data)、江藤久昌(AdAI)、花谷燿平(Bizibl Technologies)、岩野航平(グロースソイル)、栗山知之(デボノ)、阿久津卓哉(PLAINER)、多久見光哉(識学)、齋藤誠(アライアンスクラウド)、太田翔葵(シャコウ)、境田圭晃(エスプール)、原秀一(セールスリクエスト)、岡村雅信(UPDATA)、渡雄太(wib / スゴシリョ)、松山真(XAION DATA)、中谷真史(マツリカ)、服部真(Mer)、田平龍一朗(EmpowerX)、藤澤諒一(Emooove)

株式会社Emooove（イムーヴ）概要

株式会社Emoooveは、「新時代の営業をご提案 営業5.0の創造」というコンセプトのもと、国内初のLinkedIn営業支援事業を筆頭に、お客様の営業活動全般をご支援しております。

特に、「大手企業～スタートアップ企業の決裁者開拓」に強みを持っており、これまで様々な業種業界、規模感のお客様とお取引をさせていただいております。

著書「BtoBセールスを加速する LinkedIn Sales Navigator 活用術」

国内最多のLinkedIn営業支援実績を誇る弊社が、「新時代の営業手法である”LinkedInセールス”」について詳しく解説しており、

発売二日でAmazonカテゴリ6部門で売れ筋ランキング1位を獲得するなど、多くの関心をいただいております

書籍購入はこちら :https://www.amazon.co.jp/dp/B0CWWBH1XJ

LinkedInを有効活用していただくことで、大手企業～スタートアップの決裁者開拓を加速することが可能です。詳しく知りたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。

プレスリリースについてのお問い合わせ :https://emooove.co.jp/top/contact-press/【会社概要】

社名：株式会社Emooove

本社所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目23番4号

代表取締役CEO：藤澤諒一

事業内容：営業/マーケティング支援事業

HP：https://emooove.co.jp/

コラム一覧：https://emooove.co.jp/column

お問い合わせフォーム：https://emooove.co.jp/contact

メールアドレス：info@emooove.co.jp