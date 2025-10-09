閉じたまま中身が見えるガジェットケースを発売
サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、軽量メッシュ生地で中身がひと目でわかるガジェットケース「IN-MSBOX〇BKシリーズ」を発売しました。
2つのサイズをラインアップし、モバイルバッテリーや充電器、ケーブルなどの小物をスマートに整理・収納できます。
フルオープンで出し入れしやすく、内部ポケットも充実しています。
【掲載ページ】
品名：メッシュガジェットケース
品番：IN-MSBOX1BK（W190×D65×H130mm）/IN-MSBOX2BK（W205×D65×H105mm）
標準価格：2,420円（税抜き 2,200円）
製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=IN-MSBOX1BK
小物をまとめて持ち運び
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリを整理収納できるガジェットケースです。
煩雑になりがちな小物も、これ1つでスッキリ整頓できます。
閉じたまま中身が見える
フタはメッシュ生地を採用しています。
閉じたままでも中身が見えるので、わざわざ開けて確認する必要がありません。
大きく開いて中身が見やすい
フルオープンタイプだから収納物全体を一目で確認でき、出し入れもスムーズに行えます。
小物を収納できるポケット付き
内部にはファスナーポケットを含む5つのポケット付きで、小物を分けて収納できます。
IN-MSBOX1BK
IN-MSBOX2BK
左右から開閉できるダブルファスナー
使い勝手の良いダブルファスナーを採用しています。
左右どちらからでも開閉でき、ラクに物を出し入れできます。
IN-MSBOX1BK
IN-MSBOX2BK
中身を守るクッション内蔵
フタ部分（メッシュ）以外の面には全てクッションを内蔵しています。
------------------------------------------------------------------------------------------------
サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/IN-MSBOX1BK
------------------------------------------------------------------------------------------------
https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5604-1f52a312621bc8efad0f325e5bc7ad2e.pdf