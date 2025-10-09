閉じたまま中身が見えるガジェットケースを発売

サンワサプライ株式会社


サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、軽量メッシュ生地で中身がひと目でわかるガジェットケース「IN-MSBOX〇BKシリーズ」を発売しました。


2つのサイズをラインアップし、モバイルバッテリーや充電器、ケーブルなどの小物をスマートに整理・収納できます。


フルオープンで出し入れしやすく、内部ポケットも充実しています。




【掲載ページ】

品名：メッシュガジェットケース


品番：IN-MSBOX1BK（W190×D65×H130mm）/IN-MSBOX2BK（W205×D65×H105mm）


標準価格：2,420円（税抜き 2,200円）


製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=IN-MSBOX1BK




小物をまとめて持ち運び

モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリを整理収納できるガジェットケースです。


煩雑になりがちな小物も、これ1つでスッキリ整頓できます。







閉じたまま中身が見える

フタはメッシュ生地を採用しています。


閉じたままでも中身が見えるので、わざわざ開けて確認する必要がありません。








大きく開いて中身が見やすい

フルオープンタイプだから収納物全体を一目で確認でき、出し入れもスムーズに行えます。







小物を収納できるポケット付き

内部にはファスナーポケットを含む5つのポケット付きで、小物を分けて収納できます。



IN-MSBOX1BK

IN-MSBOX2BK



左右から開閉できるダブルファスナー

使い勝手の良いダブルファスナーを採用しています。


左右どちらからでも開閉でき、ラクに物を出し入れできます。



IN-MSBOX1BK

IN-MSBOX2BK



中身を守るクッション内蔵

フタ部分（メッシュ）以外の面には全てクッションを内蔵しています。






