閉じたまま中身が見えるガジェットケースを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、軽量メッシュ生地で中身がひと目でわかるガジェットケース「IN-MSBOX〇BKシリーズ」を発売しました。

2つのサイズをラインアップし、モバイルバッテリーや充電器、ケーブルなどの小物をスマートに整理・収納できます。

フルオープンで出し入れしやすく、内部ポケットも充実しています。

【掲載ページ】

品名：メッシュガジェットケース

品番：IN-MSBOX1BK（W190×D65×H130mm）/IN-MSBOX2BK（W205×D65×H105mm）

標準価格：2,420円（税抜き 2,200円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=IN-MSBOX1BK

小物をまとめて持ち運び

モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリを整理収納できるガジェットケースです。

煩雑になりがちな小物も、これ1つでスッキリ整頓できます。

閉じたまま中身が見える

フタはメッシュ生地を採用しています。

閉じたままでも中身が見えるので、わざわざ開けて確認する必要がありません。

大きく開いて中身が見やすい

フルオープンタイプだから収納物全体を一目で確認でき、出し入れもスムーズに行えます。

小物を収納できるポケット付き

内部にはファスナーポケットを含む5つのポケット付きで、小物を分けて収納できます。

左右から開閉できるダブルファスナー

IN-MSBOX1BKIN-MSBOX2BK

使い勝手の良いダブルファスナーを採用しています。

左右どちらからでも開閉でき、ラクに物を出し入れできます。

中身を守るクッション内蔵

IN-MSBOX1BKIN-MSBOX2BK

フタ部分（メッシュ）以外の面には全てクッションを内蔵しています。

------------------------------------------------------------------------------------------------

【関連ページ】

インナー・クッションケース

https://www.sanwa.co.jp/product/acc/innercase/index.html

作業効率が上がる！ワーケーションに便利な持ち物特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/workation/index.html

旅先で役立つ！トラベルグッズ特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/travelgoods/index.html

テレワーク特集

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/telework/index.html

サンワサプライ直営サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/IN-MSBOX1BK

■サンワサプライ WEBサイト

https://www.sanwa.co.jp/

■サンワサプライ Instagram

https://www.instagram.com/sanwasupply_official/

■サンワサプライ X

https://twitter.com/sanwainfo

■サンワサプライ Facebook

https://fb.me/SanwaSupplyJP

■YouTube公式チャンネル

http://sanwa.jp/youtube

------------------------------------------------------------------------------------------------

https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5604-1f52a312621bc8efad0f325e5bc7ad2e.pdf