バンドサウンドで楽しむNintendo Switch(TM)向け新作音楽ゲーム『激奏！BAND STAR』12月11日発売決定のお知らせ

株式会社MAGES.

株式会社MAGES.（東京都渋谷区、代表取締役社長：浅田誠）は、 「東京ゲームショウ2025」 に出展したNintendo Switch(TM)用新作音楽ゲーム『激奏！BAND STAR』について、2025年12月11日発売となりますことをお知らせいたします。

ギター・ベース・ドラム・キーボードを演奏する感覚で楽しむバンドサウンド音楽ゲーム！

「東京ゲームショウ2025」に出展した『激奏！BAND STAR』の発売日が12月11日に決定しました。本作は、Nintendo Switch(TM)で、人気アーティストのヒット曲を、ギター・ベース・キーボード・ドラムから選んでバンドサウンドでプレイする音楽ゲームです。セッションプレイや12万通り以上のアレンジ機能を搭載し、プレイヤー自身が“ステージの主役”となって楽しむことができます。

YOASOBI AKB48 Omoinotake をはじめ人気アーティストのヒット曲を収録！

▲楽器を選んで最大4人でセッション！ プレイヤーは自分のバンド名を設定できます。

YOASOBI、AKB48、Omoinotakeなど人気アーティストのヒット曲をはじめ、アニメ・ドラマ主題歌やクラシックの名曲までを多数収録。世代を超えて愛される楽曲が、Nintendo Switch(TM)で奏でるバンドサウンドとして新たな魅力を放ちます。また、今後、DLCでの楽曲追加も予定しています。これからも楽しみが広がります。

【楽曲一覧(一部)】

Bling-Bang-Bang-Born / アイドル/ Mela! / 青のすみか / サムライハート(Some Like It Hot!!) /

幾億光年 / FREEDOM / アポロ / 今宵の月のように / 恋するフォーチュンクッキー / ブルーバード

and more!

※発売時の全曲リストは、本リリースの後段に掲載しています。

▲ギターなら、左手はフレット、右手は弦を弾くイメージで、楽器のような操作感でプレイ！▲バンドメンバーや背景をカスタマイズできる▲演奏だけではなく、12万通りの楽曲アレンジも楽しめる。

『激奏！BAND STAR』公式サイト https://game.mages.co.jp/bandstar/(https://game.mages.co.jp/bandstar/)

ソロ＆マルチプレイ、そして、クリエイティブに楽しめるアレンジゲームモードを搭載！

本作では、楽曲のプレイは“ソロ”と“マルチ”の2つのプレイモードに対応しています。マルチでは、ローカル通信による最大4人での同時プレイのほか、オンラインでリプレイデータを介して他のユーザーとのセッションを行うことができます。また、アレンジモードでは12万通りのアレンジ曲を作成でき、自分だけのアレンジを楽しむことができます。

【ソロモード】

オフラインで楽しめる一人用モードです。

「ギター」「ベース」「キーボード」「ドラム」から好きな楽器を選んでプレイできます。

楽器の演奏経験がなくても、難易度を自由に選択でき、タイミングに合わせてボタンを押すだけで演奏を楽しめます。右手と左手を使い分けながら、実際の楽器を演奏しているような感覚でプレイできます。

選ばなかった楽器はCPUが担当し、演奏終了後に自分のリプレイデータを保存しておけば、そのデータを使ってCPUが演奏したパートを自分でプレイし直すことも可能です。

一人でも4人分のセッションが楽しめます。

【マルチモード】

ローカル通信またはオンラインで、他のプレイヤーとセッションを楽しむことができます。楽器ごとに仲間と一緒に演奏したり、オンラインでは演奏データを共有して一つの楽曲を作り上げたりと、さまざまな楽しみ方が可能です。

ローカル通信では、Nintendo Switch(TM)本体を持ち寄り、楽器パートを分担して一緒に演奏できます。プレイには人数分の本体とゲームソフトが必要です。各プレイヤーが好きな楽曲を選択し、その中からランダムに演奏が行われます。

オンラインでは、他のプレイヤーがアップロードしたリプレイデータとマッチングし、疑似的なマルチプレイを行います。オンライン上のデータは不特定多数のプレイヤーのもので、最新のデータや一定以上のスコアを記録したデータなど、条件に合ったものが自動的にマッチングされます。

▲プレイ画面（ギター）▲プレイ画面（ベース）▲プレイ画面（ドラム）▲プレイ画面（キーボード）▲ローカル通信。人数不足でもCPUにプレイをお任せできる。▲オンライン。不特定多数のプレイヤーがアップしたデータから選んでダウンロード。▲リザルト画面。リプレイデータを保存して、オンラインにアップロードも可能。【アレンジモード】

簡単操作で、12万通りのアレンジ曲を作成できます。楽曲そのもののアレンジに加え、プレイ時のノーツ難易度の調整も可能です。

ジャンルやテンポ、難易度などのイメージを選ぶだけで簡単に作成できる「お手軽アレンジ」モードに加え、パート別のノーツパターンや音色の変更、エフェクト設定など、細部までこだわったカスタマイズも実現できます。

▲3つの設定で簡単にできる「お手軽アレンジ」▲パートごとに細かくアレンジすることも可能▲メロディと楽器の音色を調整できるミキサー画面

バンドメンバー（キャラクター）をカスタマイズして自分だけのバンドを組もう！

【報酬・実績】

本作では、プレイを進めていくと、進行状況や成績に応じて実績解除やさまざまな報酬を獲得できます。

報酬として、プレイ可能な楽曲数が増えるほか、バンドメンバーとなるキャラクターやロビー画面の背景などをカスタマイズできるパーツも手に入ります。

既定の条件を達成することで得られる報酬の中には、バンドメンバーの衣装や髪型、帽子、楽器、アクセサリー、ロビー背景など、200種類以上の豊富なアイテムが用意されています。

バンド名を自由に設定し、手に入れたアイテムを組み合わせて、自分だけの個性あふれるバンドを結成できます。

楽曲リスト（全30曲 順不同）

▲ロビー画面 初期状態（貸しスタジオ）▲ロビー画面の背景をカスタマイズ（ライブハウス）▲ロビー画面の背景をカスタマイズ（屋外会場）▲条件達成で個別のアイテムや衣装一式をゲット▲バンドメンバーのカスタマイズ画面（ドラム）▲バンドメンバーのカスタマイズ画面（ドラム）

Hit Songs by Top Artists, Band Style （計25曲）

Everyday、カチューシャ ／ フライングゲット ／ ヘビーローテーション

会いたかった ／ 恋するフォーチュンクッキー ／ Bling-Bang-Bang-Born

オトノケ - Otonoke ／ 幾億光年 ／ RAGE OF DUST

サムライハート(Some Like It Hot!!) ／ Watch me! ／ アイドル

怪物 ／ 群青 ／ 祝福 ／ 夜に駆ける ／ 勇者 ／ ブルーバード

今宵の月のように ／ ファタール ／ 聖者の行進 ／ 青のすみか

アポロ ／ FREEDOM ／ Mela!

Classic Tunes, Band Style（計5曲）

天国と地獄 ／ ハンガリー舞曲 第5番 ／ ワルキューレの騎行

軽騎兵序曲 ／ トルコ行進曲

『激奏！BAND STAR』30秒PV（YouTube）

楽曲：「怪物」YOASOBI https://youtu.be/_yhh7t9hSQc

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=_yhh7t9hSQc ]

楽曲：「恋するフォーチュンクッキー」 AKB48 https://youtu.be/KFTVRvIwp2M

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=KFTVRvIwp2M ]

楽曲：「幾億光年」 Omoinotake https://youtu.be/FvbaGOam7-4

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=FvbaGOam7-4 ]

オリジナル店舗特典

・ゲオ

特典：A4クリアファイル

ライブハウスでのバンドメンバーがデザイン

されたA4サイズのクリアファイル。

・コジマ

・Joshin

・ソフマップ

・ビックカメラ

・ヤマダデンキ

・ヨドバシカメラ

共通特典：バックパス風ステッカー

ライブハウスのバックステージをイメージしたステッカー。

・Amazon.co.jp

特典：デジタル壁紙

スマートフォンやPCに使用できるデジタル壁紙。

サイズ（解像度）

1024×768、1280×800、1280×1024、1920×1080、1080×1920、1242×2208

画像形式 PNGファイル

【ご注意】

※特典の有無は、ご予約時に各店舗にて必ずご確認ください。

※特典のA4クリアファイルおよびバックパス風ステッカーは、数量に限りがございます。無くなり次第終了となりますので、お早めにご予約ください。

※特典は、ご予約いただいた店舗にて商品お引き渡し時にお渡しいたします。

※ご不明点、詳細につきましては、各店舗へ直接お問い合わせください。

※画像はイメージです。実際のものとは異なる場合がございます。

【商品情報】

タイトル 激奏！BAND STAR

（読み：ゲキソウ バンドスター）

ジャンル 音楽ゲーム

機種 Nintendo Switch(TM)

発売日 2025年12月11日予定

価格 6,380円（税込）

（パッケージ版・ダウンロード版とも）

CERO 「A」（全年齢対象）

プレイ人数 1人／ローカル通信での最大4人プレイ可能

著作権表記 (C)BAND STAR Production Committee Published by MAGES. Developed by DIGITAL WORKS Entertainment Inc.

発売元 株式会社MAGES.

開発プロデュース 株式会社インフォ・スパイシー

『激奏！BAND STAR』公式サイト

URL https://game.mages.co.jp/bandstar/

公式X （旧Twitter） MAGES.（GAME） @MAGES_GAME

https://x.com/MAGES_GAME

※画面は開発中のものです。

【会社概要】

会社名： 株式会社MAGES.（メージス）

所在地：〒150-6014 東京都渋谷区恵比寿4丁目20番3号 恵比寿ガーデンプレイスタワー14F

代表取締役社長：浅田誠

設立 2006年7月

URL https://mages.co.jp