【設立5周年】D2ギフトブランド「THE ROAST BEEF」初年度比3200%成長、累計10万食突破！

株式会社デクノバース

株式会社デクノバース（本社：東京都世田谷区、代表取締役 平川歩夢）が展開するD2Cギフトブランド「THE ROAST BEEF」は、2025年11月で設立5周年を迎えます。

「世界一アガるローストビーフ」をテーマに、ギフト・体験・ストーリーを一体化させたブランド設計で、今や「母の日」「父の日」「誕生日」「退職祝い」など、「ハレの日に選ばれる肉ギフト」として多くの家庭に届けられるブランドへと進化してきました。

また2020年のブランド誕生からわずか5年で、初年度比3200%の成長を達成しています。累計販売数は10万食を突破。楽天市場やLINEギフトでも常に上位にランクインする“話題の肉ギフト”ブランドへと定着し、成長し続けています。

経済産業大臣賞がもたらしたブランドの転機

2022年ブランド初のアップサイクル商品「濃厚ミートパイ 黒トリュフ」が、経済産業大臣賞および金賞をW受賞。その実績が百貨店やイベント出店へと繋がり、認知と信頼を飛躍的に拡大。商品ラインナップも一気に広がりました。

私たちが向き合ってきたのは、”ただの肉ギフト”ではなく、「家族や友人と集まるきっかけになるもの」「一生に一度の時間を演出するもの」。

パッケージ、盛り付け、ソース、同梱カード、ストーリー動画--すべてを「体験」として設計し直し、“贈る人”と“贈られる人”がつながる瞬間に寄り添い続けてきました。

6年目の挑戦。肉の余白（端材）を価値に変える、「UP!FEAST（アップフィースト）」

5周年を機に、私たちは新たな一歩を踏み出します。

ローストビーフの製造過程で発生する年間5トン規模の端材を、ただの食品ロスとせず、「贈りたくなる美食体験」へと昇華させるアップサイクルプロジェクト【UP!FEAST】を始動しました。

共創型ブランドとして、惣菜・スイーツ・調味料などのラインナップを拡充し、“贈り物”にとどまらない、“日常をアゲる食体験”を提案していきます。

あわせて、今後は地方の食材・企業との連携によるアップサイクル商品の開発、地域活性、ふるさと納税への展開など、社会とつながる“余白の価値化”を推進していきます。

事業責任者コメント 株式会社デクノバース 取締役COO 酒井 一輝

「喜んでもらいたい」「楽しんでもらいたい」――私たちの原動力はとてもシンプルです。

2020年、コロナ禍の真っ只中で始まったTHE ROAST BEEFは、ECもギフトも何もわからないまま、“自分が贈りたいもの”を形にするところからのスタートでした。

家族の誕生日に、友人の結婚祝いに。特別な日をちゃんと「特別」にできるようにと願って贈ったギフトを通じて、楽しそうに笑っている写真が届いたとき、「これがTHE ROAST BEEFの価値なんだ。」と心から思ったんです。

ギフトは年に一度、何度でも繰り返される習慣です。

だからこそ、贈るたびに新鮮で、「またこれを贈りたい」と思ってもらえる体験にしたい。その思いで、商品やパッケージ、企画を磨き続けてきました。

ありがたいことに今、THE ROAST BEEFは「ギフトとしての地位」をある程度確立できたと感じています。ただ、僕たちが目指すのはもっと先です。

これからの挑戦、そしてブランドとしての未来

THE ROAST BEEFがここまで来られたのは、「食べておいしい」だけでなく、「贈る」「開ける」「一緒に過ごす」といった感情をデザインし続けてきたからだと感じています。しかし僕はまだ、ブランドとしてもアップデートの途中にあると感じています。

これからは、ギフトという枠を超えて「“ローストビーフパーク”のような非日常体験の場を創りたい。」本気でそう思っています。そしてそこでは、普段なにげなく食べている食材がどうやって作られ、どれだけの人の手がかかっているのか、そしてどれだけの“ロス”が生まれてしまうのか――そうした「食の裏側」まで含めて学び、体験できる空間を創れたら幸せです。

「その日、その場所でしか食べられないローストビーフ」や「親子で体験できる解体＆盛り付けワークショップ」、「食品ロスから生まれたギフト商品との出会い」。そんな、“特別な日を目的に訪れるテーマパーク”のようなブランドへ。

僕たちの成長の源は、いつだって「誰かの笑顔」です。

売れる商品を追うのではなく、心が動く体験をつくり続けたい。そしてこれからも「今年もこれにしよう」と選ばれる、“ハレの日の隣にいるブランド”であり続けたい。

THE ROAST BEEFはまだまだ進化の途中です。

「贈る人の想いを、ちゃんと伝えるために」という原点は変わらないまま、6年目の挑戦を続けていきます。

【会社概要】

会社名：株式会社デクノバース

本社：東京都世田谷区三宿1-6-3 マイルストーンビル1F

設立：2010年5月14日

資本金：7,770,000円

代表者：代表取締役 平川歩夢

https://dekunovers.com/

https://the-roast-beef.jp/