Akamai、「Gartner IT Symposium/Xpo(TM) 2025」にプラチナ出展社の１社として出展

アカマイ・テクノロジーズ合同会社アカマイ・テクノロジーズ合同会社(https://www.akamai.com/ja)（本社：東京都中央区、職務執行者社長：日隈寛和、以下「Akamai」）は、2025年10月28日（火）から10月30日（木）までパシフィコ横浜ノースで開催される、「Gartner IT Symposium/Xpo(TM) 2025(https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/symposium-japan)」にプラチナ出展社の１社として出展することをお知らせいたします。

Gartner IT Symposium/Xpo 2025 (以下シンポジウム) は、Gartnerが開催するコンファレンスの中で最大かつ最重要コンファレンスであり、2,000名以上のCIOやITリーダー、35名以上のGartnerエキスパート、90以上のソリューション・プロバイダーが集結します。今年はパシフィコ横浜ノースでの初開催となります。3日間を通して、最新トレンドや最先端のビジネスやテクノロジのインサイトに触れられるセッションのほか、エキスパートならびに地域や業界を超えた参加者同士のネットワーキングの機会、最新技術を紹介するソリューション・プロバイダーとの交流など、充実したプログラムを予定しています。

Akamaiはブース展示に加えて、エバンジェリストの中西一博がセッションを行います。

セッション（事前登録制）

- 日時：10/30（木）10:00－10:30- タイトル：クラウドエッジにおける 分散 AI 処理の実現と生成 AI アプリ特有のリスクの理解- 登壇者：中西一博 （アカマイ・テクノロジーズ合同会社 シニアプロダクトマーケティングマネージャー＆エバンジェリスト）- 概要：LLMや分散クラウドといった生成AIアプリの構成要素は幻滅期を迎え、それを超えて様々なサービスへの実装が始まろうとしています。本セッションでは、生成AIアプリの実運用にあたって考慮が必要になる、AI 推論処理に必要なクラウドコストや遅延を抑えるエッジでの分散処理のメリットを考察するとともに、理解しておくべき生成AIアプリ特有のビジネス／セキュリティリスクと必要な対策についても具体例を挙げて解説します。

Akamai ブース概要

- ブース番号：209- Akamai Security：AI / LLM搭載アプリケーションの保護やランサムウェア対策、AIボット対策、マイクロセグメンテーション、APIセキュリティ、DDoS攻撃対策など、最新のセキュリティポートフォリオについてご紹介します- Akamai Cloud：Akamaiの圧倒的なスケーラビリティを活かした分散型クラウドの最新のクラウドネイティブソリューションをご紹介します。

イベント開催概要

- イベント名：Gartner IT Symposium/Xpo(TM) 2025- 開催日時：2025年10月28日（火）～10月30日（木）- 会場：パシフィコ横浜ノース（神奈川県横浜市西区みなとみらい１丁目１－２）- 主催：ガートナージャパン- 公式サイト：https://www.gartner.com/jp/conferences/apac/symposium-japan

Akamai について

Akamai は、オンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウド・コンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで高いパフォーマンスとコストを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com(https://www.akamai.com/ja) および akamai.com/blog(https://www.akamai.com/ja/blog) をご覧いただくか、X(https://x.com/Akamai_jp) や LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/akamai-technologies/mycompany/) で Akamai Technologies をフォローしてください。

※AkamaiとAkamaiロゴは、Akamai Technologies Inc.の商標または登録商標です

※その他、記載されている会社名ならびに組織名、ロゴ、サービス名は、各社の商標または登録商標です

※本プレスリリースの内容は、個別の事例に基づくものであり、個々の状況により変動しうるものです