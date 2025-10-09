表参道にハワイが出現！？　アメリカNo.1スウィートロール『KING′S HAWAIIAN』日本初のPOP UPが10/23(木)から11/3(月・祝)まで期間限定でOPEN

King's Hawaiian Holding Company, Inc.

1950年にハワイで創業したKing’s Hawaiian Holding Co, Inc.は、2025年5月末に日本へ本格上陸し、アメリカNo.1の人気を誇る「KING’S HAWAIIAN（キングスハワイアン）」（以下「KING’S HAWAIIAN」）のスウィートロールを、首都圏の一部高級スーパーを中心に順次展開してまいりました。

そしてこの度、本格上陸を記念して、2025年10月23日（木）から11月3日（月・祝）まで東京・表参道の「OMOTESANDO CROSSING PARK」で大規模POP UPを開催いたします。

■日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」

「KING’S HAWAIIAN」の日本本格上陸を記念したPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」では、ブランドの世界観を五感で堪能できます。表参道に突如出現したオレンジ色と南国の植物に包み込まれた島。会場に一歩足を踏み入れると、まるで南の島に瞬間移動したかのような特別な空間を体験できます。

会場では、KING’S HAWAIIANのスウィートロールで挟んだアレンジメニュー「スライダー」7種（チーズバーガースライダー、ハワイアンプレートチキン、焼肉きんぐ監修「きんぐ‘s スライダー」、ハワイアントロピカルパフェ、マッディ・ブラッディ・スライダー、バーガーシーロート スマッシュバーガー、シェアロハプレート）をご提供いたします。

また、心地よいミュージックに、身をゆだね楽しむハワイアンフラでハワイ気分を味わうことのできる「ハワイアンSHOW」、自由な組み合わせスライダーを作ってその場で味わう「SLIDERワークショップ」、「ハロウィン限定の装飾やメニュー」、ハワイアン「レイ」をつくってアロハスピリットを感じることのできる「OHANAワークショップ」など、期間内日替わりや常設で様々なコンテンツを多数ご用意しております。

加えて、会場内には、いくつものフォトスポットをご用意。以下園内マップやイメージ画像のような、スペシャルな体験がございますので、ぜひご来場ください。

（※メニューやイベントは日替わりのものがございます。詳細は以下概要記載の特設サイトをご覧ください。）

「KING'S ORANGE ISLAND」全体マップ

メニューの一部ご紹介（他のメニューについての詳細は今後のリリースをお待ち下さい。）

チーズバーガースライダー会場全体図Aloha Kitchen

Orange BlossomMahalo Landmark

Sweet Roll MonumentSandy Paradise

＜日本初のPOP UP「KING’S ORANGE ISLAND」概要＞

・会場 ：OMOTESANDO CROSSING PARK（東京都港区南青山5丁目1-1）

・日時 ：2025年10月23日(木)～ 11月3日(月・祝)

・営業時間 ：10:00~20:00 ※10月23日(木)のみ14:00OPEN、10月31日(金)のみ19:00CLOSE

・入場料 ：無料

・特設サイト：https://www.kingsorangeisland.jp/

■「スライダー（Slider）」とは

「KING’S HAWAIIAN」のキッチンカーで販売される「スライダー」は、アメリカでKING’S HAWAIIANと言えばスライダー（Slider）とも呼ばれるほど定番のアレンジです。そのままでも美味しいスウィートロールをバンズなどに用い、お好みの食材を挟むだけでとっておきのメインディッシュやデザートに早変わり。本国のサイトでも600を超えるレシピが存在するほど、その可能性はまさに無限大です。きっとみんなでシェアしたくなる「スライダー」をぜひお楽しみください。

■「KING’S HAWAIIAN」について

「KING’S HAWAIIAN」は、1950年にハワイ州ヒロで創業以来、伝統のレシピとこだわりの材料によるオリジナルハワイアンスウィートロールをはじめ、ブランドの理念でもある「アロハスピリット」を大切にした魅力的なブレッドを作り続け、世界中の「オハナ（ハワイ語で家族）」に親しまれています。

・日本版公式サイト：https://www.kingshawaiian.jp/

・Instagram日本公式アカウント：https://www.instagram.com/kingshawaiianjp/

・Facebook日本公式アカウント：https://www.facebook.com/KingsHawaiianJapan

・X日本公式アカウント：https://x.com/kingshawaiianjp

※出典：2024年Circana