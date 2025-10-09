製品を実際に手に取って体感していただける常設店舗・POPUP STOREを東京・大阪にてオープン

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社 TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、東京・大阪の２地域にて 新店舗となる「TENTIAL 新宿伊勢丹店」、「TENTIAL 大丸心斎橋店 POPUP」をオープンいたします。

「TENTIAL 大丸心斎橋店 POPUP」は10月10日（金）から期間限定で、「TENTIAL 伊勢丹新宿店」は10月14日（火）オープンとなります。

各店舗では、累計販売数100万セット※1を突破したリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズをはじめ、10月1日（水）から販売開始をした秋冬の新製品を含む、コンディショニング※2を24時間365日サポートする幅広い製品ラインナップをご用意しております。

「伊勢丹新宿店」は、2025年6月から期間限定で実施をしていたPOPUP STORE出店が多くのお客様にご好評いただいた実績を受け、常設店としてのオープンが決定いたしました。「大丸心斎橋店 POPUP」は、国内外から多くの人々が集まる、心斎橋エリアにて、テンシャルのコンディショニング製品を提案いたします。両店舗ともにテンシャルの製品を実際に手に取り、体感していただけます。

気候が変わりやすくなってくるこれからの季節、テンシャル製品がご自身の身体に目を向け、自分らしくコンディションを整え、新しい一歩を踏み出すきっかけとなることを目指し、全国のお客様に寄り添い、より良い製品とサービスを提供し続けてまいります。

※1 100万セット：トップス・ボトムス2点で1セット換算（200万枚販売実績）、累計販売数は2024年12月時点

※2 TENTIALでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています。

TENTIAL新店舗概要

TENTIAL 大丸心斎橋店 POPUP

オープン期間：2025年10月10日（金）～2026年2月28日（土）

営業時間：10:00～20:00

住所：〒542-8501

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1-7-1 大丸心斎橋店 本館5階

TENTIAL 伊勢丹新宿店

オープン日：2025年10月14日（火）

営業時間：10:00～20:00

住所：〒160-0022

東京都新宿区新宿3-14-1 伊勢丹新宿店 本館5階

展開製品（一例）

【一般医療機器】

BAKUNE ベロア 上下セット（長袖クルーネックシャツ・ロングパンツ）

【製品仕様】

製品名 ：BAKUNE ベロア上下セット

カラー ：Navy、Pink、Dark-gray、

Brown

サイズ ：XS / S / M / L / XL / 2XL

※カラーによっては、サイズ欠品などあり

素材 ： ポリエステル94% ポリウレタン6%

価格 ：\32,880（参考価格、税込）

※各店舗の販売状況は公式サイトからご確認いただけます

【一般医療機器】

MIGARU テックスウェット プルフーディ 上下セット（プルフーディー・ジョガーパンツ）

【製品仕様】

製品名 ：MIAGRU テックスウェット

プルフーディー 上下セット

カラー ：トップス Black、Gray、Turquoise

Brown、Pink

ボトムス Black、Gray、Brown

サイズ ：XS、S、M、L、XL、2XL

素材 ：(本体)ポリエステル82%、

レーヨン12%、ポリウレタン6%

(リブ部分)ポリエステル98％、

ポリウレタン2％

価格 ：\31,900（参考価格、税込）

※各店舗の販売状況は公式サイトからご確認いただけます

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感 。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/324_1_546e974f868c1bb36a9f256b2561e1f2.jpg?v=202510090128 ]