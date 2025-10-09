ダッドウェイのベビー用品が10月より横浜市ふるさと納税返礼品に！抱っこひもをはじめ人気商品多数

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、横浜市ふるさと納税の返礼品として、2025年10月より商品提供を開始することをお知らせいたします。

創業から33年にわたり、横浜に本社を構えるダッドウェイ。抱っこひもや電動ベビースウィングなどの人気商品が、横浜市への寄付を通じてお選びいただけるようになります。

「こどもとワクワクする毎日を」というスローガンのもと、横浜市との連携がさらに強化し、地域の子育て支援にも貢献していきます。

返礼品化の背景

ダッドウェイは「こどもとワクワクする毎日を」をスローガンに、1992年の創業以来横浜市内に本社を構え、ベビー・キッズ用品の輸入販売、企画開発を行っています。これまでも地元横浜市と連携し、地域の子育てを応援するさまざまな活動を重ねてまいりました。

2021年には横浜型地域貢献企業の「最上位」認定を受けたほか、横浜市港北区への小児医療証カバーの寄付、こどもホスピスへの協賛、小児病棟での壁画や絵本の読み聞かせ会の実施、乳児院や児童養護施設へのクリスマスプレゼント企画など、活動は広範囲に及びます。

こうした横浜市との絆を背景に、市内で企画・マーケティングを行う当社の商品をふるさと納税の返礼品として提供することで、子育て世代のみなさまに貢献し、横浜市へのさらなる発展に寄与したいと考えています。

返礼品紹介

抱っこひもや電動ベビースウィングなど、家族の暮らしを彩る人気の14商品が返礼品の対象となりました。ベビーのいるファミリーはもちろん、出産祝いなどのギフトとしてもおすすめのラインナップです。

＜寄付申込について＞

横浜市のふるさと納税返礼品取り扱いサイトにてお申し込みいただけます。

受付開始 ：2025年10月8日(水)～

取り扱いサイト：楽天ふるさと納税、ふるさとチョイス、ふるなび、さとふる他、横浜市のふるさと納税返礼品を取り扱うポータルサイト

■munchkin（マンチキン）

「電動ベビースウィング ブラック」

ミラクルな機能で家族をサポートするロサンゼルス発のmunchkin。「電動ベビースウィング」は子育ての効率化を応援する育児家電です。抱っこをおまかせできる子育ての頼れるパートナーが、時間と心にゆとりをもたらし、赤ちゃんと向き合う機会を増やします。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0001/

■Ergobaby（エルゴベビー）

「OMNI Breeze へザードデニムブルー／クリームフラワーレース」

著しく成長する乳幼児期の体に適した位置でサポートし、親も子も動きやすく快適に過ごせるエルゴノミクスデザインにこだわるErgobaby。親子の快適性と、あると嬉しい機能が詰まった「OMNI Breeze」より、日本限定デザインの2柄を展開。あなたらしい抱っこに寄り添います。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0010vp/

■Sassy（サッシー）

「出産祝いセット ピンク／ブルー」

「出産祝いおくるみセット キャット／ドッグ」

アメリカ生まれのSassyは「好奇心にであおう」をコンセプトに、赤ちゃんの興味を引きつけ、持って生まれた能力を引き出すアイテムを展開しています。児童発達心理学の観点から誕生した、色鮮やかでにこにこ笑顔のおもちゃやタオルを合わせた、出産祝いにぴったりのギフトセット4種類をご用意しています。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0007vp/

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0008vp/

■D by DADWAY（ディーバイダッドウェイ）

「ガーゼケット ドリーミングスター」

オリジナルブランドD by DADWAYのテキスタイル、「ドリーミングスター」を使用したガーゼケット。「きらきらと輝く星空のなか、たのしい夢がたくさん見られますように」という願いを込めてデザインしました。天然素材コットン100%で通気性、肌ざわりがよく、オールシーズンお使いいただけます。きらりと輝くラメプリントがアクセントです。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0006/

■D by DADWAY（ディーバイダッドウェイ）

「ギフトセット M スワン／ソナタ」

ブランドを代表する国産ガーゼシリーズ。ガーゼおくるみ、ガーゼハンカチとラトルが入ったBOX入りギフトセットです。ふんわりやわらかな肌ざわりが魅力で、おくるみとスタイに施された縁取りにより、使いはじめたときのハリ感が続きます。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0009vp/

■D by DADWAY（ディーバイダッドウェイ）

「イブル・キルティングマット L フェザーグレー／ミルキーホワイト」

「イブル・キルティングマット XL フェザーグレー／ミルキーホワイト」

イブルはキルティングの一種。プレイマット、お昼寝ケット、ラグ、ソファカバーなど多用途に家族みんなでお使いいただけます。夏はさらっとベタつかず、冬は空気を含んで暖かく、オールシーズン活躍。後染めならではの、優しい色味と風合いが特徴です。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0002vp/

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0003vp/

■MOOMIN BABY（ムーミンベビー）

「キルトケット M／L」

家族の毎日を温かく彩るMOOMIN BABY。当社が手掛ける商品は、大人の暮らしにも馴染むやわらかなテイストが魅力。掛けたり、敷いたり、多用途に使えるキルトケットは、ホワイト生地にシャンパンゴールドの刺繍でムーミンがデザインされています。リボン掛けパッケージで、出産祝いギフトにもおすすめです。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0004/

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0005/

■MOOMIN BABY（ムーミンベビー）

「プレイマットセット」

「プレイマット／ムーミン／スウィートドリーム」と、ムーミンと仲間たちのリストラトルのセット。まあるいカラフルなプレイマットは、中綿入りでふわふわ。 カシャカシャ音のするニョロニョロ、ふわふわのさわり心地が気持ちいいムーミンのしっぽなど、赤ちゃんが楽しく過ごせるしかけ付き。ループにリストラトルやお気に入りのおもちゃを取り付けるとオリジナルのプレイマットになります。

https://item.rakuten.co.jp/f141003-yokohama/apu0011/

横浜市について

横浜市は、1859年の開港以来、日本と外国を結ぶ玄関口として栄え、約377万人が暮らす日本有数の大都市です。

子育て支援にも力を入れており、地域の子育て支援拠点や相談窓口が充実しているほか、中学生までの医療費助成が受けられる手厚い制度も魅力です。共働き家庭向けには、保育所の増設や多様な保育サービスに力を入れた結果、2025年5月には12年ぶりの待機児童ゼロを達成しました。

横浜市では、応援したい自治体に対して寄附という形で力になれる制度「ふるさと納税」を募っています。寄付金の使い道として「子育てしたいまちづくり（子育て・教育）」を選択することも可能です。

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。