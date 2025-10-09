大阪の夫婦が営む名店を結婚年数でランキング！二人三脚で生まれる愛情グルメが続々登場！

テレビ大阪株式会社

今まで誰も調べた事のないテーマで大阪府43市町村を徹底リサーチし番組オリジナルのランキングを作成！住んでいる人も気づかないような、大阪の魅力を再発見できるバラエティ。

【出演】

MC 中川家（守口市出身）

ゲスト 野々村友紀子（大阪市出身）、藤井隆（豊中市出身）

番組HP https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/(https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/daremo-shi-ranking/)

TVer https://tver.jp/series/srpx8qxzc2(https://tver.jp/series/srpx8qxzc2)

『結婚年数の長い 二人三脚グルメランキング』

長年連れ添った夫婦が営む飲食店を、結婚年数でランキング！

仕事もプライベートもずっと一緒――抜群のコンビネーションで生み出される、愛情たっぷりの絶品グルメが続々登場します。

【大阪市住之江区】いつも息ぴったり！激安お好み焼き店の仲良しご夫婦

大和川の近く、安立商店街で長年愛され続けている創業47年の「お好み焼き えいちゃん」。

その人気の理由は、思わず「これでやっていけるの？」と心配になるほどの驚きの安さ！

さらに注目すべきは、焼き方に“夫婦ならではのルール”があること。

創業当時から変わらぬ見事なコンビネーションで、今日も二人三脚で鉄板に向かいます。

(C)テレビ大阪【高槻市】サンドウィッチが名物！子どもにやさしい純喫茶

高槻市南部の住宅街に佇む、創業54年の「喫茶セブン」。

店内は、訪れた人が口を揃えて「落ち着く」「実家みたい」と語る、どこか懐かしい空間です。

そんな喫茶店で子どもたちに大人気なのが、夫婦で作る名物サンドウィッチ。

奥さんがふんわり卵を焼き、ご主人が丁寧に仕上げる――まさに二人三脚の味わいです。

【堺市】〇〇で奥様を口説いた！夫婦で営む激安寿司

南海浅香山駅近く、幹線道路沿いに店を構える創業55年の「鳴門寿し」。

昼の2時間だけの営業にもかかわらず、ひっきりなしにお客さんが訪れる人気店です。

名物は、うどん付きでなんと600円という驚きのすし定食！

そんなお得なメニューを支えるのは、奥様を口説いて一緒に店を始めたというご主人。

今も夫婦二人三脚で、温かい味と空間を提供しています。

【枚方市】常連も店名を知らない！？高級料亭の味を届ける激安大衆食堂

ひらかたパークのほど近く、国道1号線沿いにある気になる看板――そこには「めし うどん」とだけ書かれ、店名の記載が一切なし。

その正体は、創業55年の「大衆食堂 まんぷく」。週1回通う常連客でさえ「初めて店名を知った」と驚くほど、謎に包まれた食堂です。

お昼時には満席になる店内で、松茸の土瓶蒸しが600円という驚きの価格で提供されるなど、コスパ抜群のメニューがずらり。

ご主人は、かつて京都の料亭で腕を磨いた板前さん。「一流の和食の味を、大衆食堂の価格で届けたい」という思いで、今日も厨房に立ち続けています。

【東大阪市】コロッケが大人気！サービス満点のお惣菜店

近畿大学のすぐ近く、近鉄長瀬駅そばの住宅街にある「洋風総菜 アバ」。

店名の由来が気になるところですが…実は特に意味はないそうです。

87歳と83歳のご夫婦が、週1回の定休日以外は毎日元気にお店に立ち続けています。

一番人気は、奥様が揚げるビーフコロッケ。電話注文で1割引き、500円ごとに引けるくじ引きでは当たりが出るとコロッケ3個プレゼント！

さらに、夕方4時30分以降は1個120円のコロッケが4個で300円になるという太っ腹なサービスも。

そのサービス精神に、スタジオの藤井隆も思わず涙しながら「感情が分からへん」とコメントするほど。

心もお腹も満たされる、愛情たっぷりのお惣菜店です。

その他のランキングは…

「仏像が多いお寺ランキング」！

お寺の数が全国最多、なんと3,277ヵ所を誇る“寺密度日本一”の大阪府。

今回はその中でも、お寺に安置されている仏像の数が多い順にランキングを発表！

歴史ある名刹から、地域に根ざしたお寺まで――

仏像の数に注目すると、また違った魅力が見えてくるかも？