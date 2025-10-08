ゆいにしお、10月8日(水)配信リリース「Family」のMusic Videoを公開！

日本コロムビア株式会社

女性シンガーソングライターゆいにしおがNew Digital Single「Family」を本日10月8日(水)配信リリース。さらに本楽曲のMusicVideoを公開した。

新曲「Family」は、“家族愛”をテーマに、大切な人を改めて大切にしたくなるような温もりにあふれた一曲。優しくも開放感のあるサウンドにゆいにしおの伸びやかな歌声が重なり、聴く人を優しく包み込むような雰囲気に仕上がった。2025年10月より放送開始のTVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のエンディングテーマに起用されている。

Music Videoは、“家族のように大切に想い合っている”２人の女性が、時にはすれ違いながらも、唯一無二の関係を築いていく様子が描かれており、日常にある“愛”を感じられるような内容となっている。

さらに、TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のオープニング楽曲を務める果歩とのコラボキャンペーンも開催。

果歩とゆいにしおのXアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストしてくれた方に、”ははのは”のキャラクターがデザインされたオリジナルスマホ用壁紙やPC用壁紙をプレゼントする。

◆ゆいにしお「Family」Music Video

https://youtu.be/0AP6AMTpAB0

【Release】

Digital Single

「Family」

配信日：2025/10/8(水)

品番価格：COKM-45920｜\262 (tax in)

https://yuinishio.lnk.to/Family

【デジタルキャンペーン】

■ははのはOP×EDリリース記念X リポストキャンペーン

アニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』のオープニングテーマ果歩の「魔法」、そしてエンディングテーマゆいにしおの「Family」のリリースを記念して両アーティストのXフォロー＆リポストキャンペーンの開催が決定！

果歩とゆいにしおのXアカウントをフォロー＆対象の投稿をリポストして、”ははのは”のキャラクターがデザインされたオリジナルスマホ用壁紙やPC用壁紙をGETしよう！

（果歩オリジナルスマホ用壁紙Ver、ゆいにしおオリジナルスマホ用壁紙Ver、果歩＆ゆいにしおオリジナルPC用壁紙Verの3パターン）

さらに双方の投稿をリポストしてくれた方の中から抽選でサイン入りアニメポスタープレゼント企画も！

【実施期間】2025/10/8 18:00～2025/10/29 23:59

【特典】

１.果歩のXアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストしてくれた方全員・・・オリジナルスマホ用壁紙 果歩ver.

２.ゆいにしおのXアカウントをフォローの上、対象投稿をリポストしてくれた方全員・・・オリジナルスマホ壁紙 ゆいにしおver.

３.２アーティストのXアカウントをフォローの上、上記両方リポストしてくれた方全員・・・オリジナルPC用壁紙

４.２アーティストのXアカウントをフォローの上、上記両方リポストしれた方の中から抽選で5名様にサイン入りアニメポスタープレゼント

キャンペーン詳細はこちら

https://columbia.jp/artist-info/yuinishio/info/91790.html

【Profile】

透明感の中にも深みのある声と、シティポップをルーツに持つ音楽性から生み出される心地よいメロディーが持ち味の女性シンガーソングライター。 日常を切り取った共感性の高い歌詞を叙情的な表現で歌い上げる楽曲は、「生活を彩る音楽」として20代の女性を中心に幅広い層へ浸透している。

2021年10月にTVアニメ「真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました」のオープニングテーマに「息を吸う ここで吸う 生きてく」が決定。

2022年4月にリリースされた配信Sg「ワンダーランドはすぐそばに」が、TOKYO MX月曜ドラマ『片恋グルメ日記2』のエンディング主題歌に決定。同年10月、1st Full Album『tasty city』リリースをもって日本コロムビアよりメジャーデビュー。収録曲「mid 20s」が全国35局のラジオパワープレイを獲得、更にJ-WAVE「TOKIO HOT 100」、billboard JAPAN「Heatseekers Songs」等の大型チャートの上位にランクイン。同年12月には「LINE NEWS AWARDS 2022」の「NEXT NEWS賞」を受賞した。

2023年1月にはTVアニメ「英雄王、武を極めるため転生す ～そして、世界最強の見習い騎士 ～」のエンディングテーマに「セルフハグ・ビッグラヴ」が決定。更に、同じく2023年1月から放送のTVドラマ「来世ではちゃんとします3」のエンディングテーマに「会いたいな今夜」が決定。

2024年1月から放送のTVアニメ「真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd」のオープニングテーマに「routine life」が決定。

日比谷音楽祭や台湾のアニメエキスポなど大型イベントへの出演も果たした。

■ゆいにしお Official SITE

https://yuinishio.com/

■ゆいにしお Official Twitter

@_yuinishio_

https://twitter.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official Instagram

@_yuinishio_

https://www.instagram.com/_yuinishio_

■ゆいにしお Official TikTok

@_yuinishio_

https://vt.tiktok.com/ZSdFbxETy/

■ゆいにしおOfficial YouTube Channel

https://www.youtube.com/@yuinishio