10月9日は「TORQUEの日」今年もご愛用感謝キャンペーンを実施！

京セラ株式会社（以下、京セラ）は、高耐久端末TORQUE（トルク）シリーズをご利用いただいている方を対象に、抽選で合計500名にTORQUEオリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンを2025年10月9日（木）から実施します。みなさま、奮ってご応募ください。

（応募サイト：https://torque.kyocera.co.jp/?press）

京セラのTORQUEは、その高い耐久性がアウトドア愛好家や、過酷な環境下で活動する多くの方々に長きにわたり支持されているシリーズです。当社では2017年から10月9日を「TORQUEの日」と設定し、毎年キャンペーンを実施してまいりました。本年も10月9日（木）から11月30日（日）まで実施するキャンペーンを通じ、一人でも多くのTORQUEファンの方に、感謝の気持ちをお届けしたいと考えています。

https://torque.kyocera.co.jp/?press

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/consumer/lineup/kyg03/?press

※「TORQUE」は京セラ株式会社の登録商標です。

※ その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。