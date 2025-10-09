【10/22（水）学研グループ医療福祉セミナー】「みんなで取り組む看護師の定着が実現できるチーム作り」を開催！

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社で、訪問看護事業を行っている株式会社 学研ココファン・ナーシング（東京・品川／代表取締役社長 ：木村 祐介／以下、当社）は、2025年10月22日（水）、無料の医療福祉セミナー「みんなで取り組む看護師の定着が実現できるチーム作り」を開催いたします。

■10月のテーマは「みんなで取り組む看護師の定着が実現できるチーム作り」

当社が定期で開催している医療福祉セミナー。

10月は「みんなで取り組む看護師の定着が実現できるチーム作り」がテーマです。

医療・福祉現場では、慢性的な人手不足が続いており、看護師の定着は喫緊の課題となっています。

スタッフが安心して長く働ける職場づくりには、個人の努力だけでなく、チーム全体での取り組みが必要です。

定着を実現できるチームとはどのようなものか？ スタッフが「ここで働き続けたい」と思える職場づくりのヒントを、具体的な事例や視点を交えてご講義いただきます。

皆様ぜひご参加いただき、日々の業務にお役立てください。

【セミナー開催概要】

「みんなで取り組む看護師の定着が実現できるチーム作り」

・日時：10月22日（水） 18:00～19:30 ※Zoom入室開始 17:45

・参加費：無料

・講師：ケアプロ在宅医療株式会社

代表取締役 金坂 宇将

・お申し込み：下記メールアドレス宛に１.お名前 ２.勤務先 ３.ご連絡先

４.お問い合わせ事項もしくは先生へのご質問をご記載のうえ、お申し込みください。

メールアドレス：info-cns-seminar@cocofump.co.jp

お申し込み受け付け後、事務局からZoomの参加URLをご案内いたします。

※「@cocofump.co.jp」からのメールを受信できるよう、ドメイン指定受信の設定をお願いいたします。

■学研グループの医療福祉セミナーについて

当社は、訪問看護師、介護士、ケアマネジャーなどを対象にした医療福祉セミナーを定期的に開催しています。テーマはケアの実践的な講義やお客様との関わり方、看取りについてなど毎回多岐にわたっており、 各専門分野で活躍する講師による講義は、「実務にすぐ生かせる」と好評です。オンラインでの開催なので、遠方からの参加も可能です。

■株式会社学研ココファン・ナーシング

https://nursing.cocofump.co.jp/

・代表取締役社長：木村 祐介

・法人設立年月日：2015年10月1日

・所在住所：〒141-8420 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1867（代表）

・事業内容：介護予防訪問看護および訪問看護事業の企画・運営

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,855億円、連結子会社79社（2024年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開