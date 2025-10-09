こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Hi-Fiケーブルシリーズ「FLUAT」のスタンダードラインに、スピーカーケーブル『AT-SC500』が登場
株式会社オーディオテクニカは、Hi-Fiケーブルシリーズ「FLUAT（フリュエット）」の新製品として、スピーカーケーブル『AT-SC500』を2025年10月17日（金）に発売します。
FLUATシリーズ特設ページ：https://www.audio-technica.co.jp/series/fluat
「FLUAT（フリュエット）」シリーズは、音の本質を追求するトランスデューサーメーカーとしての技術と哲学を、ケーブルというかたちで結晶化させたHi-Fiオーディオケーブルです。信号ロスや歪みを極限まで抑えるため、線材・素材・構造・設計思想のすべてをゼロベースで見直し、理想的な信号伝送を実現しました。音楽が持つニュアンスや空気感まで、ありのままに届けることを目指しています。
今回、新たにラインナップに加わる『AT-SC500』はシリーズの中でもスタンダードラインに位置するモデルです。すでに発売しているインターコネクトケーブル『AT-IC500R』『AT-IC500X』 やパワーケーブル『AT-AC500』に加え、『AT-SC500』の登場で「500」シリーズのラインナップが完成しました。 PCUHDとHYPER OFCを組み合わせたハイブリッド導体や、Heat Relieve処理といった上位ライン「700」シリーズ譲りの技術を惜しみなく投入することで、密度の高い音像と明確な定位が楽しめます。
お客さまの使用環境に合わせて選べる、多彩な仕様をご用意。Yラグやバナナプラグを加工したモデルに加え、ケーブル切り売りもラインナップし、幅広いニーズにお応えします。
【AT-SC500 製品概要】
密度の高い音像と明確な定位が楽しめる“清流”された、曇りのない音表現
スピーカーケーブル
AT-SC500YY/2.0 希望小売価格 \55,000（税込）
AT-SC500YY/2.5 希望小売価格 \60,000（税込）
AT-SC500YY/3.0 希望小売価格 \66,000（税込）
AT-SC500YY/4.0 希望小売価格 \77,000（税込）
AT-SC500YY/5.0 希望小売価格 \88,000（税込）
発売日：10月17日発売
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-SC500YY
スピーカーケーブル
AT-SC500BB/2.0 希望小売価格 \55,000（税込）
AT-SC500BB/2.5 希望小売価格 \60,500（税込）
AT-SC500BB/3.0 希望小売価格 \66,000（税込）
AT-SC500BB/4.0 希望小売価格 \77,000（税込）
AT-SC500BB/5.0 希望小売価格 \88,000（税込）
発売日：10月17日発売
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-SC500BB
スピーカーケーブル
AT-SC500BY/2.0 希望小売価格 \55,000（税込）
AT-SC500BY/2.5 希望小売価格 \60,500（税込）
AT-SC500BY/3.0 希望小売価格 \66,000（税込）
AT-SC500BY/4.0 希望小売価格 \77,000（税込）
AT-SC500BY/5.0 希望小売価格 \88,000（税込）
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-SC500BY
スピーカーケーブル
AT-SC500YB/2.0 希望小売価格 \55,000（税込）
AT-SC500YB/2.5 希望小売価格 \60,500（税込）
AT-SC500YB/3.0 希望小売価格 \66,000（税込）
AT-SC500YB/4.0 希望小売価格 \77,000（税込）
AT-SC500YB/5.0 希望小売価格 \88,000（税込）
スピーカーケーブル
AT-SC500 【30m/1 巻】 希望小売価格 \5,500（税込）※１mあたり
発売日：10月17日発売
製品ページ：https://www.audio-technica.co.jp/product/AT-SC500
＜特長＞
■PCUHD＋HYPER OFCのハイブリッド導体
■Heat Relieve 処理により、ケーブル内部の残留応力を除去
■冷間圧接による六角カシメ ※巻きケーブルは除く
■安定した導通性を担保する厚金メッキ端子 ※巻きケーブルは除く
