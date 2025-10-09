“不動産業務に、AIで即効性のある業務改革を”「AI RealEstate on IDX」リリース ～ 仲介・賃貸・管理における顧客対応・契約処理・物件情報管理をワンストップAI化 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、不動産仲介・賃貸・管理業務に特化した業務支援AIソリューション『AI RealEstate on IDX』の提供を開始いたしました。
問い合わせ対応から契約書作成、入居者管理、クレーム対応、オーナー報告に至るまで、不動産業務の属人性・煩雑性をAIで解消。対応スピードとサービス品質を大幅に向上させる、現場導入型の業界特化AIです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331401&id=bodyimage1】
■AI RealEstate on IDX の主な機能
生成AI × 業界ナレッジ × 契約書式テンプレートを組み合わせ、以下の業務をAIが強力に支援します
・ 問い合わせ対応支援：チャット・メールでの顧客対応文案の自動生成
・ 契約書・重要事項説明書のドラフト作成：条件入力に応じた書類テンプレート生成
・ 物件情報管理支援：物件概要書・募集図面の文案作成支援、 アップロードした図面データの検索・分類・整理、図面情 報を参照した物件説明文の自動生成
・ 入居者対応・クレーム対応：過去事例ナレッジを活用した対応方針・回答文案の提案
・ 管理業務文書作成：オーナー向け報告書・点検記録・修繕提案書の作成支援
・ 業務標準化支援：対応マニュアル・チェックリストの作成・業務フローの作成・更新
■不動産業界の“現場対応”を、誰でも使えるAIで
AI RealEstate on IDX は、大手仲介チェーン・地場不動産会社・管理専門会社・サブリース業者など、あらゆる不動産プレイヤーに対応。「AIファクトリー」ソリューションサイトでは、賃貸管理業務や売買仲介業務でのテンプレート活用事例・プロンプト例・PoC募集などのコンテンツを随時公開しています。
■詳細・トライアルお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/realestate/
■無料PoC（実証導入）、導入相談 受付中
現在、不動産業務の効率化・標準化・クレーム削減に課題をお持ちの企業様向けに、PoC（実証導入）・業務テンプレートカスタマイズの支援を無料提供中です。
「属人対応を減らしたい」「契約書を短時間で作成したい」とお考えの企業様は、ぜひお問い合わせください。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
問い合わせ対応から契約書作成、入居者管理、クレーム対応、オーナー報告に至るまで、不動産業務の属人性・煩雑性をAIで解消。対応スピードとサービス品質を大幅に向上させる、現場導入型の業界特化AIです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331401&id=bodyimage1】
■AI RealEstate on IDX の主な機能
生成AI × 業界ナレッジ × 契約書式テンプレートを組み合わせ、以下の業務をAIが強力に支援します
・ 問い合わせ対応支援：チャット・メールでの顧客対応文案の自動生成
・ 契約書・重要事項説明書のドラフト作成：条件入力に応じた書類テンプレート生成
・ 物件情報管理支援：物件概要書・募集図面の文案作成支援、 アップロードした図面データの検索・分類・整理、図面情 報を参照した物件説明文の自動生成
・ 入居者対応・クレーム対応：過去事例ナレッジを活用した対応方針・回答文案の提案
・ 管理業務文書作成：オーナー向け報告書・点検記録・修繕提案書の作成支援
・ 業務標準化支援：対応マニュアル・チェックリストの作成・業務フローの作成・更新
■不動産業界の“現場対応”を、誰でも使えるAIで
AI RealEstate on IDX は、大手仲介チェーン・地場不動産会社・管理専門会社・サブリース業者など、あらゆる不動産プレイヤーに対応。「AIファクトリー」ソリューションサイトでは、賃貸管理業務や売買仲介業務でのテンプレート活用事例・プロンプト例・PoC募集などのコンテンツを随時公開しています。
■詳細・トライアルお申し込みはこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/realestate/
■無料PoC（実証導入）、導入相談 受付中
現在、不動産業務の効率化・標準化・クレーム削減に課題をお持ちの企業様向けに、PoC（実証導入）・業務テンプレートカスタマイズの支援を無料提供中です。
「属人対応を減らしたい」「契約書を短時間で作成したい」とお考えの企業様は、ぜひお問い合わせください。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています。
配信元企業：AIデータ株式会社
プレスリリース詳細へ