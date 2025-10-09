レポートオーシャン株式会社プレスリリース : アジア太平洋地域発泡剤市場は、断熱材および自動車用途における需要増加を背景に、2033年までに18億9660万米ドルに急増すると予測される
アジア太平洋地域発泡剤市場は2024年に4億7871万米ドルの規模に達し、2033年までに18億9660万米ドルへと大幅に拡大すると予測されている。この成長は、2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）5.4%に相当する。発泡剤は、ポリマー、プラスチック、金属などの材料に細胞構造を形成する必須化合物であり、生産工程の液体段階における発泡プロセスで広く使用されている。これらの薬剤は、断熱性能の向上、エネルギー消費の削減、環境に配慮した製造への貢献において極めて重要である。
市場のダイナミクス
地域全体で環境に配慮した建築プロジェクトを加速
市場の成長の主な原動力は、熱効率を重視した持続可能な建設プロジェクトへのアジア太平洋地域の焦点の増加です。 中国では、2024年に68の高プロファイルの環境に優しい建設イニシアチブが高度な断熱ソリューションを活用し、インドでは優れた温度調節のために低GWPポリウレタンフォームを組み込んだ35のグリーン住宅団地を委託しました。 日本の建築家は、特殊な発泡ソリューションを22の次世代スマートビルに統合し、省エネルギーの目標を推進しています。 さらに、フィリピンのような国の政府は、環境に配慮した建築慣行を支援する複数の政策支持を導入し、発泡剤の採用を促進しました。 東南アジアの現地メーカーは、大規模なプロジェクトで発泡技術を進歩させるために26の国境を越えたコラボレーションを行い、信頼性の高いエネルギー効率の高い断熱材の需要が高まっていることを強調しています。
厳しい熱性能基準と環境意識の高まりが交差する地域では、特に需要が強くなっています。 例えば、韓国では、2024年に14の主要な公共インフラプロジェクトが断熱材と持続可能性の両方のベンチマークを満たすために硬質PUフォームを導入しました。 ハイドロフルオロオレフィン（Hfo）などの先進的な発泡剤の採用により、環境認証への準拠が可能になり、メーカーは多様な建築設計に対応したカスタマイズされたソリューションを提供しています。 規制支援、グリーン建設イニシアチブ、技術革新のこの収束は、アジア太平洋地域全体で市場の成長を推進しています。
新興化学物質における技術的専門知識の課題
堅調な需要にもかかわらず、市場は新しい化学製剤を大規模生産に統合するのに十分な技術的専門知識を維持する上で課題に直面しています。 インドでは、大手ポリマー研究所がhfoベースのシステムを管理するために2024年に48人の専門家を訓練しましたが、熟練した人材は限られています。 主要な中国の製造業者は統合のネックを克服するために熱心なR&Dの実験室を確立しました小企業は頻繁に連続的な労働力の開発のための資源 同様に、タイでは、古いHfcから最新の環境に優しいソリューションへの移行を合理化するために、専門のテストセンターを設置しています。
日々の生産ニーズと高度な技術訓練の要件のバランスをとることは、中小規模の生産者にとって特に困難です。 適切な専門知識がなければ、これらの企業は生産の遅れや品質の不整合を危険にさらします。 政府がより環境に優しい基準を施行するにつれて、高度な発泡技術の採用を成功させ、市場の成長を維持するためには、熟練労働者の育成が依然として
