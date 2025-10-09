ソリッドカメラが「Viewlaブラウザ」を10月8日（水）より提供開始
ソリッド株式会社 カメラ事業部（本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役社長：徳岡 達人、以下 ソリッドカメラ）は、2025年10月8日より、「Viewla」シリーズ専用の新しい視聴サービスとして、Webブラウザからカメラ映像を閲覧できるWebアプリ「Viewlaブラウザ」の提供を開始しました。
これまで「Viewla」シリーズの映像を視聴するには、専用アプリのインストールが必須でしたが、「Viewlaブラウザ」を利用することで、ブラウザ上から直接カメラ映像を確認できるようになりました。
アプリのインストールの手間がなく、より手軽でスムーズな遠隔監視環境を実現します。
Viewla（ビューラ）シリーズとは
カメラ単体で通信が可能な「かんたん設置」「かんたん視聴」が魅力のIPカメラシリーズです。1台の設置からでも費用対効果高くご利用いただけます。店舗などのビジネスシーンを中心に15万台以上の販売実績がございます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331346&id=bodyimage1】
Viewlaブラウザの特長
・ 専用アプリ不要。インストールなしで利用可能
・インターネット環境があれば、どこからでもアクセスできる
・ライブ映像視聴のほか、SDカード録画、NAS録画の遠隔再生も可能
・複数カメラを同時表示、より快適な監視環境を実現
Viewlaブラウザご利用に関するご注意
Viewlaブラウザは、以下の条件を満たすカメラでのみご利用いただけます。
また、ご利用前にカメラ側の設定変更が必要です。
・対応ファームウェアについて
Viewlaブラウザは、ファームウェアのバージョンが「06」以降（例：06xxxx、07xxxxなど）で始まるカメラに対応しています。
該当しないバージョンのカメラではご利用いただけませんのでご注意ください。
ご利用前の準備
Viewlaブラウザをご使用いただくには、以下の手順が必要です。
1. カメラのファームウェアを最新バージョンに更新してください。
2. ファームウェア更新後、カメラ側の設定変更が必要です。
設定手順について
ご利用前の準備の具体的な手順につきましては、以下のURLをご参照ください。
設定手順および取扱い説明書はこちらhttps://www.solidcamera.net/download/file/User_Manual_ViewlaBrowser.pdf
Viewlaブラウザへのアクセス
Viewlaブラウザは以下のURLよりご利用いただけます。
https://www.view-cam.com/viewla/
安全性について
P2P接続方式を採用し、不正アクセスのリスクを軽減
パスワードや映像の外部漏洩の心配はありません
【高品質なIPカメラと安心サポートのソリッドカメラ】
ソリッドカメラはソリッド株式会社のベンチャー事業として2010年にスタートし、これまでに「Viewla（ビューラ）シリーズ」、「Secula（セキュラ）シリーズ」、回線工事不要の「SIMカメラシリーズ」など25万台を超えるIPカメラを販売してまいりました（2025年5月現在）。
お客様に最上の満足をご提供するために、IPカメラに特化したコールセンターを設け、メーカーである私たち自身が直接サポートを行っています。
さらに、お客様からの10万件を超える貴重なフィードバックをもとに、機能性、使い勝手、そして品質に優れた製品をリーズナブルな価格でご提供できるよう、商品開発に日々励んでおります。
【ソリッド株式会社について】
ソリッドは、あらゆるニーズに応えることのできる「総合商社」です。
社名 ： ソリッド株式会社
本社所在地： 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2-3-16-5F
代表 ： 代表取締役社長 徳岡 達人
事業内容 ： 輸出商社、通信部材・機器販売、セキュリティ機器販売、
通信事業、アプリケーション開発、クラウドソリューション開発
設立 ： 1971年（昭和46年）6月
HP ： https://solid-corp.com/
