モジュラー住宅の世界市場2025年、グローバル市場規模（ランチ型、ケープコッド型）・分析レポートを発表
2025年10月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「モジュラー住宅の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、モジュラー住宅のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界のモジュラー住宅市場は2023年に評価され、2030年にはさらに拡大する見込みです。予測期間における年平均成長率は安定的に推移すると予想されています。モジュラー住宅は、工場で事前にユニットを製造し、現場で組み立てる住宅形式であり、効率性とコスト削減、建築廃棄物の削減といった点で注目されています。床面積別では、999平方フィート以下、1000～1499平方フィートなどの区分が存在し、住宅需要の多様化に対応しています。
________________________________________
産業チェーンと用途分野
モジュラー住宅産業チェーンは、設計、部材調達、工場でのモジュール製造、輸送、現場施工の各段階から構成されます。用途としては、小規模住宅から中規模住宅まで幅広く、特に効率的な施工を求める都市部での需要が高まっています。999平方フィート以下の小型住宅はコスト効率に優れており、若年層や単身者の需要に対応しています。一方、2000平方フィート以上の住宅はファミリー層を中心に需要が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
北米および欧州では、政府の住宅政策支援や消費者の環境意識向上が市場成長を促進しています。両地域とも、持続可能性や省エネルギー性を重視したモジュラー住宅の導入が進んでいます。アジア太平洋地域では、中国を中心に急速な需要拡大が見られ、国内需要の高さ、政策的な後押し、強固な製造基盤が成長を牽引しています。南米や中東・アフリカ地域においても、都市化の進展や住宅不足の解消を背景に、モジュラー住宅の採用が拡大しています。
________________________________________
市場の特徴と課題
モジュラー住宅市場の特徴として、工期短縮とコスト削減が挙げられます。工場で生産されるため天候の影響を受けにくく、品質が安定することも大きな強みです。また、廃棄物削減や省エネ設計により、環境負荷を軽減する点でも注目されています。
一方、課題としては、初期投資コストの高さ、建築規制や法制度との調整、消費者の認知不足が挙げられます。さらに、地域によっては輸送コストや設置環境の制約が市場拡大を妨げる要因となっています。
________________________________________
技術動向
最新の技術開発では、持続可能な建材や再生可能エネルギーを組み込んだモジュラー住宅の開発が進んでいます。また、スマートホーム技術やIoTを活用した住宅管理システムの導入も拡大しており、利便性と快適性の向上が図られています。さらに、デザイン面では多様なニーズに応じたモジュール設計が進み、個別化された住宅提供が可能になっています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場は競争が激しく、国際的に多数の企業が活動しています。代表的な企業には以下が含まれます。
Bouygues Construction、Lendlease Corporation、Laing O'rourke、Seikisui House、Clayton Homes、Champion、Modular Space Corporation、Daiwa House、Cavco Industries, Inc.、Algeco Scotsman、Red Sea Housing、Redman Homes、Fleetwood Australia、Kwikspace Modular Buildings、Horizon North Logistics、Kleusberg GmbH & Co. Kg、KEE Katerra、Pleasant Valley Homes、Alta-Fab Structures、Art's Way Manufacturing、NRB Inc.、Wernick Group、Westchester Modular Homes、Modscape、Pratt Construction Incorporated、Koma Modular、New Era Homes、Guerdon Enterprises LLC、Hickory Group、Lebanon Valley Homes
