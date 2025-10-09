くれいじーまぐねっとがカラーダメージにも負けないサラツヤ髪を魅せる！ジマレイン酸誘導体*¹配合ヘアマスクの新デジタルCMに出演

JPSLAB株式会社

JPSLAB株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：田中健太郎）は、2025年9月より発売している集中美容液発想の髪質*2補整ヘアマスク「アンレーベル ラボ DA Pヘアマスク」とヘアスティック「アンレーベル ラボ DA Pヘアスティック」の新デジタルCMを、2025年10月9日（木）より公開いたします。大人気3人組クリエイターグループ「くれいじーまぐねっと」を起用し、ホームケアでサラツヤ髪を叶えるヘアマスクとヘアスティックの魅力を伝えます。

*1 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム(補修成分)

*2 なめらかさ、うるおい感などの髪の手触りのこと

- 起用背景

くれいじーまぐねっとは、YouTubeチャンネル登録者数210万人（2025年9月時点）を超える人気女性クリエイターグループ。UraN、エア、浅見めいの3人が制服姿で青春を楽しむ企画のほか、それぞれの個性を象徴するヘア・ファッションも人気の1つです。2018年の結成以来、カラーやブリーチを楽しみながらも、いつもダメージを感じさせないサラツヤ髪を保っており、同じように美容やヘアケアに関心のあるZ世代の憧れの存在となっています。また、2025年8月には全国を巡りファンと交流する、過去最大規模のファンミーティングツアー行い、ファンからの注目がますます高まっています。新デジタルCMでは、ホームケアでもサロン級のサラツヤ髪に導くヘアマスクの魅力を、カラーダメージに負けないサラツヤ髪で明るくハッピーに伝えていただきたいと考え、くれいじーまぐねっとを起用しました。

- CM概要

くれいじーまぐねっとが出演する新CMは、「サロン帰りのサラツヤ髪がつづく」篇と「どんな髪悩みも思いのまま」篇のそれぞれで、メンバー3人の髪に着目した動画3本を制作。計6本が放送されます。

放送開始日：2025年10月9日（木）

出演：くれいじーまぐねっと

デジタルCMはTVer、YouTube、マストバイキャンペーン特設サイト（10月15日頃にローンチ予定）にてご覧いただけます。

- ストーリーボード

「サロン帰りのサラツヤ髪がつづく」篇（全3パターン）

「どんな髪悩みも思いのまま」篇（全3パターン）

- くれいじーまぐねっと プロフィール

UraN、エア、浅見めいの 3 人からなるクリエイターグループ。

2018 年にYouTube チャンネルを開設すると、Z世代から熱狂的な支持を受け、一躍ティーンのカリスマへと成長する。YouTubeチャンネル登録者数212 万人をはじめ、SNS 総フォロワー数は約1,000 万人と絶大な影響力を誇る。YouTubeでは”期限切れ JK”を謳い制服姿で仲良く⻘春を楽しむ動画を公開する反面、各自の個性的なファッション性やど派手なキャラクターを武器にSNSを飛び出し雑誌やTV、抜群のトークスキルを買われ大型フェスの総合MCを務めるなど幅広く活躍中。さらに近年では、“女性からだ推進大使”に就任し、女性のヘルスケアについて啓発活動に取り組むなどZ世代インフルエンサーとしては独自の活動展開で注目を集め続けている。

- 商品紹介

集中美容液発想の髪質*¹補整ヘアマスク「アンレーベル ラボ DA Pヘアマスク」

超高圧処理により浸透力を高めたジマレイン酸誘導体*2を配合。髪のダメージを芯まで浸透し補修します。さらに、独自に調合した保湿成分「フィラーペプチド*³」を配合。キューティクルから髪の内部まで三層にわたってアプローチし、根元から毛先までさらっとまとまるツヤ髪へと導きます。また、30種のアミノ酸たんぱく質や、3種の熱補修成分を配合。ダメージ補修、集中保湿、うねり・くせ、枝毛、切れ毛といった気になる髪のコンディションにアプローチする5in1プレミアム補整。サロントリートメント級のヘアケアを目指しました。サロン帰りはサラサラだけど、日がたつにつれ元の髪質に戻ってしまうというお悩みに対し、日常ケアとして取り入れていただきたいと考え、これ一つで様々な髪のお悩みをカバーできるヘアマスクを開発しました。

*1 なめらかさ、うるおい感などの髪の手触りのこと

*2 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム(補修成分)

*3 オクタペプチド-2、加水分解ケラチン(羊毛)、ココイル加水分解ケラチンK(羊毛)(保湿成分)

＜商品詳細＞

商品名：アンレーベル ラボ DA Pヘアマスク

容量：210g

価格（税込）：1,980円

発売日：2025年8月に先行発売。2025年9月よりバラエティショップ、ドラッグストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!、Qoo10、au）にて順次発売。

集中美容液発想のヘアスティック「アンレーベル ラボ DA Pヘアスティック」

ウルトラキープ成分*¹が、アホ毛・前髪・うねり・おくれ毛などの気になる部分を整えてしっかりキープ。ホールド力は高いものの、髪をパリッと固めすぎず自然なスタイルに。大きめのやわらかブラシを採用したことで、前髪やアホ毛にピタッとフィットしやすく、簡単にスタイルを整えます。髪の繊細な動きまでコントロールする、瞬間補整ポイントヘアスティックです。さらに、超高圧処理により浸透力を高めたジマレイン酸誘導体*2を配合。髪内部まで素早く浸透し、タンパク繊維に密着補修。さらに、独自に調合した保湿成分「フィラーペプチド*³」が、力強くしなやかな髪へ導きます。

*1（アクリレーツ/ジアセトンアクリルアミド）コポリマーAMP（皮膜形成剤）

*2 ジマレイン酸プロピレンジアンモニウム（補修成分）

*3 オクタペプチド-2、加水分解ケラチン（羊毛）（すべて保湿成分）

＜商品詳細＞

商品名：アンレーベル ラボ DA Pヘアスティック

容量：10g

価格（税込）：1,210円

発売日：2025年8月に先行発売。2025年9月よりバラエティショップ、ドラッグストア、ECモール（楽天市場、Amazon、Yahoo!、Qoo10、au）にて順次発売。

- ブランドコンセプト

一滴に、濃密なチカラと、届く*¹テクノロジーを。

アンレーベル ラボは、美容液レベルの処方設計を軸に、

すべてのケアを再定義するブランドです。

必要な成分を、必要な場所に、まっすぐに。

そのために採用したのが、100メガパスカル（MPa）もの超高圧で成分を微細化し、

浸透性*¹を高める「超高圧*²浸透*¹テクノロジー」です。

肌だけでなく、日々のあらゆるケアに“浸透*¹設計”という視点を持ち込み、

スキンケアからはじまり、領域を越えて広がる、“攻める浸透*¹ケア”というアプローチ。

それが、アンレーベル ラボの新しい提案です。

*1角質層まで

*2超高圧加工処理装置を用いた原料

公式HP：https://unlabel.tokyo/lab/

公式Instagram：https://www.instagram.com/unlabel_official/

公式X(旧:Twitter) ：https://x.com/JpsLabo