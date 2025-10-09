サバイバルフーズ、賞味期限の長さが国内No.1（最長）であることを確認

株式会社セイエンタプライズ

災害時の健康と安心をお届けする株式会社セイエンタプライズ（本社：東京都千代田区 代表取締役社長 平井雅也）が開発・製造・販売する25年保存可能なおいしい備蓄食「サバイバル(R)フーズ」が、この度、日本国内製造の非常食・保存食品において賞味期限25 年を実現する唯一の製品であることが確認されました（2025年9月 株式会社東京商工リサーチ調べ）。本調査結果により、サバイバルフーズが非常時において「もっとも長く安心をお届けできる備蓄食」であることが第三者調査機関によって裏付けられました。

サバイバル(R)フーズが、⾧期保存食品※における賞味期限No.1（最⾧）

賞味期限の長さが国内No.1「サバイバル(R)フーズ」≪調査結果≫

※災害用などの目的で国内製造された⾧期保存が可能な非常食・保存食品

※飲料水、調味料、梅干し・漬物類を除く

≪調査概要≫

調査機関：株式会社東京商工リサーチ

調査時期：2025 年９月

調査手法：デスクリサーチ

サバイバル(R)フーズとは

サバイバル(R)フーズは、25年の超・長期保存が可能なクラッカーとフリーズドライ加工食品の備蓄食です。サバイバル(R)フーズは、味も品質も長期保存性も一切妥協いたしません。

サバイバル(R)フーズが選ばれる理由。 5つの特徴 9つのメリット

POINT.1【超・長期保存】

25年保存できるおいしい備蓄食「サバイバル(R)フーズ」

3年から5年保存が一般的な非常食の中で、サバイバル(R)フーズは25年間の超・長期保存が可能です。常識を超えた長期保存が出来るその秘密は、高度なフリーズドライ加工で水分だけを極限まで（最大98％）除去している事と、脱酸素剤によって缶内の酸素を取り除き、確実な方法により缶を密封していることです。これにより、常温で正しく保管いただければ25年の超・長期保存が可能です。

メリット1 : トータルの購入コストが割安（1/3～1/2に）になります

メリット2 : 防災担当者の更新の手間を減らせます

メリット3 : 計画的に備蓄が増やせます（5倍に） 25年目には、備蓄量に大きな差が出ます！

POINT.2:【おいしい】

一度調理した料理をマイナス30度で凍結、そのまま乾燥加工、色も味も香りも栄養バランスも閉じ込めて水分だけを取り除きました。だから調理した時のおいしさはそのままです。

サバイバル(R)フーズは、災害時にも普段と変わりのないおいしい食事をお届けします。それは災害時と言う非常時に、あなたと家族をほっとさせる瞬間であり、もちろん、疲れた身体にバランスよくエネルギーを補給することでもあります。

メリット4 : おいしい食事は、災害時にあなたの心身の健康を守ります

メリット5 : 栄養バランスの良い食事が取れます

POINT.3【簡単調理】

お湯を注いで5分、水でも10分で本格的なシチューや雑炊が出来上がります。

発災後にはまずは人命救助、そして瓦礫の撤去や片づけなど、しなければいけない事（復旧作業）が沢山あります。忙しい災害時の食事には、誰もがおいしく調理できる簡単さと、少しでも調理時間を短くできることが望まれます。

メリット6 : 調理時間が短縮できます

メリット7 : 誰でも簡単に作れます

POINT.4【国内製造】

原材料を厳選して調達後、国内で製造・加工・包装までの全てを行うため、お客様の手元まで安定的に製品のお届けが可能となります。

サバイバル(R)フーズは、発注から納品までの全ての工程において、常に品質・納期の安定を考えています。

メリット8 : メイド・イン・ジャパンで安定供給

POINT.5【徹底した品質管理】

製造委託先の永谷園では、食の安全・安心への取り組みとして、独自の品質保証システム（ＮＡＦＳＡＳ）を導入し、全てのサバイバル(R)フーズの品質を保証しています。

メリット9 : 安心の品質

代表取締役 平井雅也 コメント

災害はいつ起こるか分かりません、ですから、必ず起こるものと思って常に備えていなければいけません。長期に保存が可能な備蓄食（非常食）によって、みなさまに確かな安心をお届けすることが出来ると思っています。サバイバルフーズの賞味期限が最長であるとの今回の調査結果を受けて、より多くの方が安心して暮らせる社会を作るために貢献していきたいとの思いを強くいたしました。

会社概要

商号：株式会社セイエンタプライズ

本社：東京都千代田区九段南4-3-1

代表取締役社長：平井雅也

設立日：1978（昭和53）年9月18日

WEBページ：https://www.sei-inc.co.jp/

ショールーム概要

所在地：東京都千代田区四番町8-13（吉野ビル1F）

営業日：平日AM10：00-PM5：00※土日祝休み

アクセス：都営新宿線 市ヶ谷駅(A3出口) 徒歩2分/JR市ヶ谷駅 徒歩5分

ショールーム案内：https://www.seishop.jp/realshop/