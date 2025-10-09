【速報】2025年スポーツマーケティング基礎調査　阪神タイガースファンが大幅増加、477万人に。好きなスポーツ22年連続首位の「野球」人気がさらに上昇。

好きなスポーツ選手ランキングでは海外活躍選手が上位を占め、大谷翔平選手が8年連続で1位に。

株式会社マクロミル（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：佐々木 徹）と三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、共同企画として「2025年スポーツマーケティング基礎調査」を実施し、その調査結果速報版を発表いたします。



本調査は、全国の15歳（中学生を除く）～69歳のマクロミルの調査専用パネルに対して実施し、男性1,000人、女性1,000人、計2,000人の回答を得ました。〔調査期間：2025年9月2日（火）～4日（木）の3日間〕



なお、本企画はスポーツへの関心、参加意向、消費意向などの調査を通じて国内スポーツ市場の実態を明らかにし、データに基づいたスポーツ経営やスポーツ振興に役立つ資料整備に向けた取り組みとして2004年から始め、今年で22回目となります。

【調査結果概要】スポーツ参加市場規模は約1.7兆円で、昨年と同水準。最も好きなスポーツは「野球」で22年連続首位、今年はさらに人気が上昇。日本のプロ野球チーム全体のファン人口は2,218万人で横ばい、球団別では阪神タイガースのファン人口が最多で477万人、前年比14.9％の大幅増。ファン人口のうち「コアファン」が占める比率は、日本のプロ野球が最多で13.7％、Jリーグが11.9％。B.LEAGUE、SVリーグ・Vリーグはライトファンが占める比率が高い。好きなスポーツ選手、ランキングの第1位は大谷翔平選手で8年連続。第2位は3年連続で三笘薫選手、第3位はダルビッシュ有選手、第4位は山本由伸選手と、メジャーリーグを中心とした海外活躍選手が上位。男性の9.9％、女性の4.7％がスポーツ関連の「推し活」を実施。過去1年間の消費額は「1万円～2万円未満」が23.1％で最多。スポーツ情報の入手先は「テレビのニュース」が過半数で最多だが2年前より5.3ポイント減少、「動画配信サイト」は2.1ポイント増加。

■ スポーツ関心層はやや減少。

スポーツ関心層（「することも見ることも好き」「することが好き」「見ることが好き」）は7割弱（65.9％）であり、昨年から2ポイントほど減少した。スポーツを「することが好き」な人は3割強（31.6％）、「見ることが好き」な人は5割強（54.6％）であり、全体としては「すること」よりも「見ること」が好きな人の方が多い。【図表１参照】











図表1．スポーツの位置付け [単数回答] （各年n=2,000）



■ スポーツ参加市場規模は約1.7兆円で、昨年と同水準。

スタジアム観戦、用品の購入、施設利用・会費・スクール料など、過去1年間のスポーツ活動への参加にかかる支出を対象としたスポーツ参加市場規模は1兆7,151億円となった。【図表2参照】















図表2．スポーツ参加市場規模



■ スタジアム観戦をした人の割合（19.6％）はやや低下。観戦者の平均観戦回数（4.2回）はやや増加。

過去1年間にスタジアム・競技場でスポーツ観戦をしたと回答した人の割合は昨年から0.7ポイント低下し19.6％となった。観戦者1人あたりの平均観戦回数は昨年の4.0回から4.2回に増加した。観戦1回あたりの支出額は12,058円（昨年比6.0％減）、年間総額は50,387円（同2.0％減）であった。【図表3参照】















図表3．スタジアム観戦にかかる出費

（チケット代、交通費、飲食費、グッズ費、記念品等費／n=392）

■ 最も好きなスポーツは「野球」で22年連続首位、今年はさらに人気が上昇。

「最も好きなスポーツ」は野球が22年連続第1位であり、上位のスポーツの中で唯一人気が上昇した。「よく観戦するスポーツ」でも野球は昨年より上昇し、ボクシングなどの格闘技も上位に入った。「行っているスポーツ」の上位は軒並み実施率が減少、中でもウォーキング、ジョギング・ランニング・マラソンの下落幅が大きい。「今後したいスポーツ」でも同じ傾向が見られた。【図表4参照】

何らかのスポーツをしている人（「行っているスポーツ」で1つ以上回答した人）は、38.7％で昨年より低下した（昨年比4.7pt減）。











図表4．「最も好きなスポーツ」「よく観戦するスポーツ」

「行っているスポーツ」「今後したいスポーツ」（n=2,000）

■ 日本のプロ野球チーム全体のファン人口は2,218万人で横ばい。球団別では阪神タイガースのファン人口が最多で477万人、前年比14.9％の大幅増。

日本のプロ野球ファン人口を推計すると2,218万人で横ばい（昨年比0.4％増）となった。球団別では阪神タイガースが最多で、前年比14.9％増の477万人となった。

Jリーグのファン人口を推計すると901万人（昨年比5.4％減）となった。

野球日本代表 侍ジャパンのファン人口2,350万人（昨年比12.0％減）、サッカー日本代表 SAMURAI BLUEのファン人口1,821万人（昨年比18.7％減）となり、いずれも減少した。【図表5、6参照】













図表5．野球日本代表、日本のプロ野球、メジャーリーグ、





サッカー日本代表、Jリーグのファン人口の推移













図表6．球団別プロ野球ファン人口推計



■ ファン人口のうち「コアファン」が占める比率は、日本のプロ野球が最多で13.7％、Jリーグが11.9％。B.LEAGUE、SVリーグ・Vリーグではライトファンの占める比率が高い。

日本のプロ野球、Jリーグのチーム、B.LEAGUEのチーム、SVリーグ・Vリーグ（バレーボール）のチームを応援している人に応援の熱狂度を5段階で聞いた。応援の熱狂度別にファン人口を推計すると、最も熱狂度の高いコアファンが占める比率は、日本のプロ野球が13.7％、Jリーグが11.9％、B.LEAGUEが3.9％、SVリーグ・Vリーグが6.8％となった。【図表7参照】















図表7．日本のプロ野球、Jリーグ、B.LEAGUE、

SVリーグ・Vリーグのファン人口の応援の熱狂度別構成比











■ 好きなスポーツ選手、ランキングの第1位は大谷翔平選手で8年連続。第2位は3年連続で三笘薫選手、第3位はダルビッシュ有選手、第4位は山本由伸選手と、メジャーリーグを中心とした海外活躍選手が上位。米大リーグで活躍している大谷翔平選手が、8年連続で好きなスポーツ選手の第1位。第2位は3年連続で三笘薫選手、石川祐希選手も上位に定着した。第3位にダルビッシュ有選手、第4位に山本由伸選手が入り、海外で活躍している選手が上位を占めた。【図表8参照】

図表8．スポーツ選手の好感度 [複数回答] （各年n=2,000）



■ 男性の9.9％、女性の4.7％がスポーツ関連の「推し活」を実施。過去1年間の消費額は「1万円～2万円未満」が23.1％で最多。

男性の9.9％、女性の4.7％がスポーツ関連（スポーツ選手、スポーツチーム、その他スポーツ関連）の「推し活」をしていると回答した。過去1年間にスポーツ関連の「推し活」に使ったお金の使い道は、観戦チケット、応援グッズ、レプリカユニフォームが多い。過去1年間に使った金額は「1万円～2万円未満」（23.1％）が最も多かった。「10万円以上」を使った高額消費層は9.0％となっている。【図表9、10参照】















図表9．スポーツ関連の「推し活」での過去1年間のお金の使い道 [複数回答]（n=146）























図表10．スポーツ関連の「推し活」で過去1年間に使った金額（n=134）



■ スポーツ情報の入手先は「テレビのニュース」が過半数で最多だが2年前より5.3ポイント減少、「動画配信サイト」は、2.1ポイント増。

スポーツに関する情報を過半数が「テレビ」から入手しているが、2023年と比べると減少した。ネットメディアでは、YouTubeなどの「動画配信サイト」の利用が増加している。【図表11参照】



















図表11．スポーツに関する情報の入手メディア（3つまで回答） [複数回答] （n=2,000）



■ スポーツ関連情報、SNSでの閲覧率は57.3％、SNSへの投稿率は17.6％。

SNSでスポーツ関連の情報を閲覧している割合は57.3％。閲覧に利用しているSNSはYouTubeが多い。一方で投稿している割合は17.6％。投稿しているSNSはX（旧Twitter）、Instagramが多い。【図表12参照】SNS閲覧者がフォローしているアカウント先は、プロチームの公式アカウント、プロスポーツ選手のアカウントが多くなっていた。【図表13参照】















図表12．スポーツ関連のSNSの利用状況 [複数回答] （n=2,000）

















図表13．スポーツ関連のSNSでフォローしているアカウントの種別 [複数回答] （n=1,146）



■ 「運動不足を感じている」人は74.5％にのぼる。運動不足の理由の第1位は「仕事が忙しいから」で32.9％、次いで「運動が好きではないから」24.4％。

運動不足を感じている人は74.5％にのぼる。運動をしている人としていない人で比較すると、運動をしていない人では8割（80.4％）が運動不足を感じている一方、何らかの運動をしている人でも65.0％が運動不足を感じている。【図表14参照】運動不足の理由としては「仕事が忙しいから」が最多の32.9％、次いで「運動が好きではないから」が24.4％である。運動をしていない人の理由の最多が「運動が好きではないから」であり、「きっかけがないから」という回答も多かった。【図表15参照】















図表14．運動不足感（運動実施有無別） [単数回答]





























図表15．運動不足の理由（運動実施有無別） [複数回答] （n=1,489）



■ 調査概要



■ 本資料・データの使⽤・掲載について

本調査結果の引用に際しては、必ず下記のクレジットを明記してください。

「マクロミルと三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる共同調査」



■ レポートの販売について

2025年11⽉下旬に三菱UFJリサーチ&コンサルティングからフルバージョンのレポートを販売予定です。詳細は下記サイトをご覧ください。なお、本リリースに掲載の調査結果は、全設問項目の中から抜粋して作成した速報値です。フルバージョンのレポートにおいて、データが修正される場合がありますのでご了承ください。

URL：https://www.murc.jp/information/sportsmarketing/



■ ご利用に際して

本資料は、執筆時点で信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。また、本資料は、執筆者の見解に基づき作成されたものであり、当社の統一的な見解を示すものではありません。本資料に基づくお客さまの決定、行為、およびその結果について、当社は一切の責任を負いません。ご利用にあたっては、お客さまご自身でご判断くださいますようお願い申し上げます。本資料は、著作物であり、著作権法に基づき保護されています。著作権法の定めに従い、引用する際は、必ず「出所：マクロミルと三菱UFJリサーチ&コンサルティングによる共同調査」と明記してください。本資料の全文または一部を転載・複製する際は著作権者の許諾が必要ですので、当社までご連絡ください。

以上

本件に関するお問合わせ先株式会社マクロミル 広報・ブランドマネジメント部 箱山、度會（わたらい）TEL：03-6716-0707 MAIL: press@macromill.comURL: https://www.macromill.com