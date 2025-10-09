子どもたちに最高のクリスマスを！kukka ja puuからアドベントカレンダー＆サンタ袋みたいなラッピング袋が今年も登場

セレクチュアー株式会社

ECサイト「アンジェ web shop」を運営するセレクチュアー株式会社では、オリジナルキッズブランド kukka ja puu（クッカヤプー）より10月10日（金）、クリスマスを楽しむ新商品＆リニューアル商品を一挙発売！

昨年も大人気の「サンタ袋のような クリスマス ラッピング袋」は、2025年バージョンの新デザインで登場。

さらに今年新発売となるのが「クリスマス アドベントカレンダー」。

壁に飾ってクリスマスまでの1週間をカウントダウン。お部屋の飾り付けとしても、クリスマスムードも◎なアイテムです。

サンタ袋のような クリスマス ラッピング袋クリスマス アドベントカレンダー

さらに昨年から継続して「クリスマスツリー タペストリー 壁掛け 110×70cm」も販売。

アドベントカレンダーと一緒に、2つ並べて飾るのもおすすめです。

□ 1週間のわくわくカウントダウン

クリスマス当日だけでなく、待ち侘びる時間ですらも、子どもにとって特別なもの。

「サンタさん来るかな。お手紙届いたかな。」

ドキドキわくわくの時間をさらに楽しく特別にするのが、アドベントカレンダーです。

kukka ja puuの「クリスマス アドベントカレンダー」は、壁に飾るタペストリー型。

7つの小さな巾着袋にプレゼントを入れて飾ります。

12月18日～24日の間、プレゼントを毎日1つずつ開けながらカウントダウン。

キッズに全部開けてもらうのもよし、開ける人を毎日変えるのもよし。

巾着の数が減っていくほど「クリスマス当日までもうすぐ」と実感し、期待と高揚感が高まります。

巾着袋はサンタさんのプレゼント袋をモチーフにデザイン。

プレゼントには小さなお菓子やアクセサリー、おもちゃなど好きなものをいれて。

「今日は何かな？」

「クリスマスまであと何日？」

開けるたびにドキドキ、1週間ずっとワクワクが続きます。

クリスマスが終わったら、パッと片付けられるのもポイント。

コンパクトに畳んで収納できて、何年でも繰り返し使えるのも嬉しい点です。

＜商品概要＞

kukka ja puu（クッカヤプー）クリスマス アドベントカレンダー

\2,420(税込)

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=167067

□ 25日のプレゼントは、特別なラッピングで！

クリスマスイブ（12月24日）までの期間は、アドベントカレンダーでワクワク感を高めて。

そして待ちに待ったクリスマス当日は、スペシャル感たっぷりのクライマックスを！

kukka ja puuのラッピング袋は、サンタクロースのトレードマークでもある「大きな袋」をモチーフにしました。

今年はリニューアルして、選べる４バリエーション展開に！

大きなおもちゃも入れやすい「特大サイズ」と、枕元に飾りたくなる「靴下型」は継続デザイン。

「大サイズ」は今年デザインリニューアルを果たし、クリスマス感たっぷりの真っ赤なカラーに。

さらに新作の「トートタイプ」が仲間入り！

A４サイズが入るサイズ感なので、大きめの絵本や図鑑などもすっぽり。ハンドル付きのデザインは、壁にかけて飾ったり、持ち歩いたりしやすいのもポイントです。

どれもクリスマスのわくわくが高まるデザイン。

クリスマスイブに子ども達へのプレゼントを入れて、ツリーの足元やベッドの枕元に置いておけば、翌朝とっておきのサプライズを演出できます。

4種類は統一感のあるデザインなので、組み合わせても絵になります。

「特大」と「大」を並べたり、靴下型とトートタイプを並べて壁掛けにしたり。

一緒に並べておくことで、お家の中のクリスマス感もより高まります。

＜商品概要＞

kukka ja puu（クッカヤプー）サンタ袋のような クリスマス ラッピング袋

\1,430(税込) / 全4色種（特大、大、靴下、トートタイプ）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=161229

□ 狭いお家でも飾れるツリー

クリスマスのシンボルと言えば、クリスマスツリー。ひとつお部屋に飾るだけで、一気にクリスマスムードに変えてくれて、子どもも大人もテンションが上がるもの。



けれど飾り付けや後片付けが大変だし、時期が過ぎてからの保管も場所をとる。そんな懸念なく飾れるのが、壁に貼るタイプの「クリスマスツリータペストリー」です。



まるで絵本のようなタッチが魅力の布製ツリーは、インスタグラムでも話題に。



・狭いお部屋にも飾れる

・子どもが倒してしまう心配がない

・クリスマスが終わってからも飾りやすいデザイン

・オフシーズンも保管場所をとらないのが良い



さまざまな高評価レビューが寄せられる人気アイテムで、今年も継続販売となりました。

軽量素材のオーナメントであれば、タペストリーに飾り付けもOK。

両面テープや安全ピンで飾り付けることができます。

例えば麦わら素材のヒンメリなど、シンプルなオーナメントなら、北欧風の大人っぽい雰囲気に。

電飾やカラフルなフェルトオーナメントをつければ、子どもが喜ぶ楽しげな雰囲気にもなります。

デザインは選べる2種類で、「スリムツリー」と「ワイドツリー」。

「スリムツリー」はまるで絵本のような、子どもたちにワクワクをくれるデザイン。

「ワイドツリー」は子どものいない世帯も取り入れやすい、スタイリッシュなデザインです。

スリムツリーワイルドツリー

＜商品概要＞

■kukka ja puu（クッカヤプー）クリスマスツリー タペストリー 110×70cm

\2,310(税込) / 全2柄（スリムツリー、ワイドツリー）

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?pid=156404

クリスマスは当日だけでなく、待ちわびる期間も楽しめるイベント。

クリスマスケーキを予約したり、ディナーは何を食べよう・プレゼントは何にしようと考えたり・・・



今年はお部屋の飾り付けやラッピングにもこだわって、もっと特別感を演出してみませんか？

■kukka ja puu(クッカヤプー）

アンジェ web shop のオリジナルブランド。「クッカヤプー」おまじないのようにも聞こえるこの言葉は、フィンランド語で、「kukka＝花」「Puu＝木」という意味。「花と木のようにすくすく元気に育って欲しい。」そんな想いがブランド名に込められています。

https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=brdk21333(https://www.angers-web.com/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=brdk21333)



■セレクチュアー株式会社

「アンジェweb shop」を中心としたオンラインショップ事業を展開。 インテリア用品から、キッチン、ファッション、ベビーキッズアイテムまで、OEM商品の開発を強化しています。

高まるネットショッピング需要、競合サイトの増加などの環境の中で、今の暮らしに寄り添う商品開発を進め、さらなる顧客獲得を目指していきます。