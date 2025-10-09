こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
リストランテ「プリミ・バチ」2026年新春「イタリアン プレミアムおせち」予約販売
イタリア料理のエッセンスをお重に詰め込んだ「プリミ・バチ」ならではのおせちをご家庭で
ご予約受付 ： 2025年10月14日（火）～12月20日（土）
店頭お渡し ： 2025年12月30日（火）または31日（水）
吉祥寺・井の頭公園に面したリストランテ「プリミ・バチ」では、お正月、ご家族での団らんにふさわしい、イタリアンレストランならではのこだわりを詰め込んだ洋風おせち二段重を、事前のご予約、30セット限定にて販売、10月14日（火）より予約受付を開始します。
2026年新年、「プリミ・バチ」が用意した「イタリアン プレミアムおせち」は、シェフ・宇賀神 崇が自ら素材を厳選、店舗で一品一品丁寧に調理したアイテムを、彩りも豊かに二段重に盛り込んだ、特製おせち。一年の始まりを飾る、日本の伝統料理を大胆に解釈し直し、イタリア料理のエッセンスをお重に詰め込んだ、「プリミ・バチ」ならではのおせちとなっています。家庭では出せない本格イタリアンレストランの味をご家庭でお楽しみください。大切な人とおせちを囲み、幸せをわかちあう。そんな特別な時間を「プリミ・バチ」の特製おせちが演出します。
リストランテ「プリミ・バチ」
2026年新春「イタリアン プレミアムおせち」 販売概要
◇ 価格：
35,000円（税込） 30セット限定
◇ 内容：
2～3名様用 二段重 （全15アイテム）
◇ お渡し：
2025年12月30日（火）または31日（水）11時～17時
※店頭でのお渡しとなります。
◇ ご予約：
ご予約限定での販売となります。
2025年10月14日（火）～12月20日（土）の期間中、店頭／店舗電話よりお申し込みください。
◇ 店舗：
「プリミ・バチ」
武蔵野市吉祥寺南町1-21-1 井の頭パークサイドビル2Ｆ／TEL.0422-72-8202
◇ 営業時間：
ランチ 11：00～15：30（14：30 LO）／ ディナー 17：00～22：00（20：30 LO）
◇ 公式HP：
https://www.primibaci.com
リストランテ「プリミ・バチ」
2026年新春「イタリアン プレミアムおせち」内容
＜一の重＞
◇ 鮑のヴァポーレ
◇ 大山どりのガランティーナ
◇ 黒胡椒をまぶした鴨肉のロースト
◇ スモークサーモン
◇ 手長エビのカポナータ仕立て
◇ トマトとモッツァレラチーズサラダ
◇ 自家製ピクルスの盛り合わせ
◇ オリーブの盛り合わせ
◇ 栗の煮込み
＜二の重＞
◇ 和牛モモ肉のローストビーフ
◇ チーズの盛り合わせ
◇ イベリコ豚舌と椎茸のテリーヌ
◇ 海老の香草ボイル
◇ フォアグラとイチジクのテリーヌ
◇ 生ハムとサラミの盛り合わせ
本件に関するお問合わせ先
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社 WDI JAPAN マーケティング部
広報：大林 ohbayashi@wdi.co.jp
TEL：03-3470-5307
関連リンク
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI 広報お問合せフォーム
https://www.wdi.co.jp/contact/press
