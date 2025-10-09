こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
10月28日(火)開催「freee HR Day 2025」のタイムテーブルを公開 ピープル・エンパワーメントプロダクトの今後の戦略やユーザーの皆さまのプロダクト活用法をお届け
フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、2025年10月28日(火)に開催する人事労務担当者を対象としたイベント「freee HR Day 2025」のコンテンツ情報をアップデートしました。
「freee HR Day 2025」ではfreee人事労務をはじめとしたfreeeのエンパワーメントプロダクトに関する今後の戦略や最新のアップデート、明日からすぐに活用できる情報をお届けします。
■コンテンツの前半ではfreeeの役員陣からプロダクト方針の発表と組織作りのノウハウをお届け
「freee HR Day 2025」の前半のコンテンツではfreeeの常務執行役員 Chief Growth Officer髙村大器と執行役員 HRプロダクトCEO 和田矩明が登壇し、freee人事労務をはじめとしたピープル・エンパワーメントプロダクトの今後の未来を発表し、プロダクトへのAI活用や具体的なプロダクトの進化について語ります。
また、成長し続ける「組織」について、法政大学 キャリアデザイン学部 田中研之輔 教授とfreee 専務執行役員 CBIOの川西康之が明日から試せるノウハウをお届けします。
■後半はfreeeプロダクトユーザーのリアルな声とfreeeでの活用事例を公開
後半のコンテンツではfreeeの提供するサービスをご利用いただいているユーザーの皆さまに登壇いただき、実際の活用方法をお話しいただきます。freeeの労務担当者からもfreeeプロダクトのユーザーとしての目線で活用方法をお話しします。
また、最後のコンテンツでは元ユニリーバCHROの島田 由香氏を迎え、人事・労務管理を「守り」から「攻め」の戦略に変える視点と思考法をお話しいただきます。
■「freee HR Day 2025」概要
日時：2025年10月28日(火) 12:00～18:00(受付開始11:00)
会場：渋谷ヒカリエホールB（東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 9F）・オンライン
開催形式：オフライン開催・オンライン開催
定員：オフライン参加200名様まで
参加対象：バックオフィス部門担当者（経理・人事・労務・経営企画）
申し込み方法：下記のオフィシャルサイトからお申し込みください。
オフィシャルサイト：https://www.freee.co.jp/lp2/hrday/
■フリー株式会社 概要
会社名 フリー株式会社
代表者 CEO 佐々木大輔
設立 2012年7月9日
所在地 東京都品川区大崎1-2-2アートヴィレッジ大崎セントラルタワー 21階
https://corp.freee.co.jp/
＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞：https://www.freee.co.jp/kb/
＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。
本件に関するお問合わせ先
フリー株式会社 広報 (PR) 品田真季
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
※その他の皆様からのお問合せは下記フォームよりお問い合わせください
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
