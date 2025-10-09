【10/12】韮崎市最大級の秋の祭典「韮崎市制祭」開催！
注目イベント
今年の注目イベントは、「ヴァンフォーレ甲府応援感謝デーinにらさき」。
J1への昇格争いの熱戦が繰り広げられるなか、韮崎高校サッカー部OBの柏好文選手をはじめとする５名の選手が韮崎市制祭へ駆けつけ、市民やサポーターらとミニゲームなどで交流したり、トークセッションでは普段聞くことのできない選手の意外な一面に迫ったりと見どころ満載。
ほかにも見どころ満載！
注目イベントのほか、昨年好評を博した「浅草サンバカーニバル」やパリ五輪でも注目されたストリートダンスの「ブレイキン」など、どちらも音楽に合わせた迫力のパフォーマンスが楽しめるほか、「秋の韮崎ワインフェス」では韮崎産ワインを片手に美味しいグルメが味わえます。
さらに、吹奏楽、アマチュアバンド、舞踊など韮崎市民の方々もお祭りを盛り上げてくれます！
週末はぜひ韮崎市制祭へご来場ください。
■日時 10月12日（日）10：30～15：00（※交通規制 10：00～16：00）
■場所 駅前中央通り～本町通り
■駐車場
釜無川河川公園駐車場、旧相互病院跡、市営総合運動場及び韮崎市立病院駐車場をご利用ください。また、おもいやり駐車場を韮崎市役所庁舎北側駐車場にご用意しておりますので、「利用者証」をご提示のうえ駐車願います。
その他詳細は以下をご覧ください。
★韮崎市ホームページ
韮崎市制祭の開催について／韮崎市
★ヴァンフォーレ甲府公式サイト
「韮崎市制祭～VF甲府 応援感謝デー inにらさき」に選手参加のお知らせ | ヴァンフォーレ甲府 公式サイト
山梨県韮崎市の魅力をご紹介｜アメリカヤ・アメリカヤ横丁♪
1967年に建築され、韮崎中央商店街のシンボルとして、長い間地域に愛され続けてきたアメリカヤ。
一度は閉鎖をしましたが、2018年に古き良き部分と新しき良き部分を兼ね備えた複合施設として復活しました。
施設内には、おしゃれな雑貨店やカフェなどのテナントが入るほか、5階はどなたでも自由に利用できるコミュニティスペース「Scape」(要予約）、そして、ビルの屋上に上がると韮崎の街を一望できる写真映えスポットも！
※屋上に行く際は、4階イロハクラフトのスタッフにお声がけください。
アメリカヤの道向かいにある『アメリカヤ横丁』は築70年の昭和レトロな古い長屋をリノベーションし、2019年9月に誕生！個性的な飲食店が立ち並ぶ昔懐かしい横丁で、ハシゴ酒するのもおすすめです！
※アメリカヤ・アメリカヤ横丁の店舗の詳細は、公式サイト等でご確認ください。
住所：〒407-0023 韮崎市中央町10-17
電話番号：0551-45-7162(アメリカヤビル4階イロハクラフト)
公式サイト：
HP
Instagram(アメリカヤ)
Instagram(アメリカヤ横丁)
詳細はこちら
https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/shisetutaiken/8587.html