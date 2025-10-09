アジア初の「UBS House of Craft × Dior」展がシンガポールで開催





シンガポール、2025年10月9日 /PRNewswire/ -- 2025年6月にニューヨークで好評を博した初開催に続き、「UBS House of Craft x Dior 」展が待望のアジアデビューを果たし、シンガポールで開催されます。更に規模が拡大された今回は、ディオールの80年以上にわたるレガシーとクラフトマンシップを称えたファッションおよび写真が展示されます。



Concept and photography by Brigitte Niedermair



本展は、11月21日から23日まで、ホワイトストーン・ギャラリー内のニューアートミュージアム・シンガポールにて一般公開されます。クリスチャン・ディオールをはじめ、メゾンのレガシーを築き上げた6人のアーティスティック・ディレクター--イヴ・サン＝ローラン(Yves Saint Laurent)、マルク・ボアン(Marc Bohan)、ジャンフランコ・フェレ(Gianfranco Ferré)、ジョン・ガリアーノ(John Galliano)、ラフ・シモンズ(Raf Simons)、マリア・グラツィア・キウリ(Maria Grazia Chiuri)--の作品を通じて、ディオールの歴史を象徴する各時代の足跡を辿ることができます。また、キム・ジョーンズへのオマージュも併せて展示されます。

見所は、高名なアーティストでありディオールの長年のコラボレーターであるブリジット・ニーダーマイヤー(Brigitte Niedermair)による画期的な写真展で、UBSとディオールによる時代を超えたエレガンスと革新の精神を称えています。ヴォーグ・パリ元編集長であるカリーヌ・ロワトフェルド(Carine Roitfeld)がキュレーションを手掛け、ディオールのアーカイブや各デザイナーによる象徴的な作品を紹介し、卓越したクラフトマンシップと先見性あふれる創造性に光を当てます。

UBSグローバル・ウェルス・マネジメント アジア太平洋共同責任者兼UBSシンガポール代表のジン・イー・ヤン（Jin Yee Young）氏は、次のように述べています。「UBSは、規模を拡大したUBS House of Craft x Dior展のアジア初開催をシンガポールでお届けできることを大変喜ばしく思います。このパートナーシップはディオールとUBS双方の伝統を称えるものであり、私たちのクラフトを象徴する、精緻さ・情熱・芸術性を体現する機会となります。」

「何よりも、この提携関係は卓越性、オートクチュールのエレガンス、そして1947年のニュールックの成功以来ディオールが培ってきた比類なきサヴォアフェール（savoir-faire）を讃えるものです。カリーヌ・ロワトフェルド氏の情熱と独自の専門性が、ハウスの忠実な協力者であるブリジット・ニーダーマイヤー（Brigitte Niedermair）氏の比類なき才能と結びつき、ディオールの時を超えた遺産と、クリスチャン・ディオールの後継デザイナーたちによって常に再創造される創造性に光が当てられています。この芸術的な対話は、大胆さと卓越した職人技への賛辞であり、絶えず変化する文化的風景の中で、過去・現在・未来が交差する瞬間でもあります。」と述べるのは、クリスチャン・ディオール・クチュールおよびパルファン・クリスチャン・ディオールのグローバル・コミュニケーション＆イメージ担当副社長オリヴィエ・ビアロボス(Olivier Bialobos)氏です。

本展では、トークショー、パネルディスカッション、ワークショップ、クラフト実演も開催され、参加者はクラフトの職人技に直接触れ、オートクチュールの芸術性への理解を深めることができます。詳細は後日発表されます。

登録は以下から無料で行えます。

https://www.ubs.com/sg/en/wealthmanagement/about-us/craft/hoc-sg/registration.html

詳細はウェブサイトをご覧ください。

http://www.ubs.com/hoc-sg.

連絡窓口：ナタリー・シム(Natalie Sim), UBSHOCteam@tateanzur.com, +65 9710 6570

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com