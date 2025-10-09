こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
はじめてでも使いやすい、首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート『THE S ロッタ ZG 』2025年10月24日(金)アカチャンホンポにて新発売
赤ちゃん用品の製造及び販売等を行うコンビ株式会社(本社:東京都台東区 代表取締役社長:松浦康詞)は、新形状のクッションで首から背中をまっすぐ支える、新生児からのチャイルドシート『THE S ロッタ ZG(ザ・エス ロッタ ZG)』を、2025年10月24日(金)より、全国のアカチャンホンポとアカチャンホンポ オンラインショップで販売を開始します。
出産を終え、退院の日から使うチャイルドシート。慣れない装着に戸惑い、赤ちゃんを泣かせてしまうことも少なくありません。
本製品は、赤ちゃんを乗せるシートと車に取り付けるベースが分かれる「セパレートタイプ」のため、付属のシートホルダーを使い、病院内の落ち着いた場所で赤ちゃんを乗せてから車へ移動することができます(※1)。
新たに、赤ちゃんの首から背中までをまっすぐ支える、新形状のインナークッション「フラットクッション」を搭載。成長に合わせて外すタイミングが選べる設計です。
はじめての子育てでも迷わずに使えることに、こだわり抜いた自信作です。
(※1)赤ちゃんを乗せた持ち運び・シートホルダー使用期間：体重9kg未満まで
【製品概要】
＜NEW＞新生児に大切な、自然な姿勢をキープ
赤ちゃんの成長スピードには個人差があり、クッションの使用期間が短いと「まだ支えが必要かも…」と不安になることも。フラットクッションは、新生児期から身長65～75㎝まで使用でき(後向き装着時のみ)、体格や成長に合わせて外すタイミングが選べる赤ちゃん想いの設計です(※2)。
(※2)身長40～65㎝未満は、必ずフラットクッションをご使用ください。
赤ちゃんを乗せたままシートを持ち運べる
シート部分を回して両側面のグリップを握れば、車に取り付けるベース部分から簡単に取り外せるセパレートタイプ。赤ちゃんを乗せたままシートを持ち運べる(※3)ので、寒い日や雨の日も焦ることなく、お部屋でゆったりとお出かけ準備ができます。赤ちゃんがドライブ中に寝てしまったときも、そのままお部屋へ移動可能。さらに、夏場など車内温度が高くなりやすい時期には、シートだけを涼しい場所に移して保管ができ、便利です。
(※3)赤ちゃんを乗せた持ち運び・シートホルダー使用期間：体重9kg未満まで
＜NEW＞超・衝撃吸収素材「エッグショック」の範囲が拡大(※4)！包み込んで守る
本体頭部だけではなく、背中から足元にかけても、卵を落としても割れないほどの超・衝撃吸収素材「エッグショック」を搭載。ドライブ中の揺れや衝撃から赤ちゃんの全身を守ります。
(※4) THE S Lotta ZFシリーズに比べエッグショックの範囲を拡大しています。
スムーズに回せて乗せ降ろしがラク
赤ちゃんを抱っこしながら、片手でシートが回せる「スムーズセンターレバー」を採用。ドア側でシートをピタッとロックできるので、安定した状態で乗せ降ろしができます。
新生児から4才頃まで長く使える
頭部のレバーを動かすだけで、8段階のシート高さ調節ができ、身長40～105㎝(体重19㎏まで、参考:新生児～4才頃)まで長く使えます。
＜オリジナル＞アカチャンホンポ限定モデル『THE S ロッタ ZG』に搭載
スイッチウィンドウ＆大型スリープシェル
大きな幌で窓から差し込む光を抑え、赤ちゃんを紫外線から守ります。赤ちゃんの様子が見えるメッシュウィンドウの位置を変えられます。
(※5)メッシュ部を除く。
(※6)カリーノアイボリーのみUPF45
インナークッションと肩ベルトカバーに、こだわり素材を採用
通気性が約２倍(※7)になった吸水速乾生地「エンジェルメッシュ」を採用。3Dメッシュ素材の肩ベルトカバーはいつでも洗えて、清潔に保つことができます(※8)。
(※7)THE S Lotta ZFシリーズとの生地性能比較(クッション頭部及び両側面に採用)
(※8)洗濯方法については取扱説明書をご確認ください。
【製品詳細】 アカチャンホンポ限定モデル
カリーノアイボリー(IV)
マローネブラウン(BR)
ヴェルダートカーキ(KA)
フォルテブラック(BK)
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/carseat/thes/g/g119952/
≪購入特典≫
2025年10月24日(金)～11月27日(木)の期間中に、本製品をご購入いただいた方に「アカチャンホンポ ポイント 2,000ポイント」をプレゼントいたします。
同時発売 赤ちゃんの快適な姿勢を考え抜いたチャイルドシート 『THE S ZG』
赤ちゃんの自然な姿勢を保ち、ベッドのような快適な寝心地を目指したコンパクトベッド型(※9)チャイルドシート『THE S ZG』を、2025年10月下旬より、トイザらス・ベビーザらス、イオン、Amazon、コンビ公式ストアで販売を開始します。
(※9) 進行方向に対して後向き使用時、背もたれと座面の内角が150°以上寝かせられる構造。設置する車のシート形状により、実際の装着状態・角度などが画像と異なる場合がございます。
【製品詳細】トイザらス・ベビーザらス、イオン、Amazon、コンビ公式ストア限定品
ブラウン(BR)
チャコールグレー(GL)
https://digitalpr.jp/table_img/2002/119754/119754_web_2.png
さらに詳しい製品の情報はこちら▶https://www.combi.co.jp/store/baby/carseat/thes_sp/
製品に関するお問い合わせ先：コンシューマープラザ TEL：048‐797‐1000
本件に関するお問合わせ先
コンビ株式会社 経営企画室 広報 青山
TEL：03‐5828‐7607
FAX：03‐5828‐7662
Mail：pr@combi.co.jp
関連リンク
アカチャンホンポ限定モデル
https://www.combi.co.jp/store/carseat/thes/g/g119952/
THE S ZG モデルページ
https://www.combi.co.jp/store/baby/carseat/thes_sp/
アカチャンホンポ オンラインショップ
https://shop.akachan.jp/
