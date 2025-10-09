はじめてでも使いやすい、首から背中をまっすぐ支えるコンパクトベッド型チャイルドシート『THE S ロッタ ZG 』2025年10月24日(金)アカチャンホンポにて新発売

シート部分を回して両側面のグリップを握れば、車に取り付けるベース部分から簡単に取り外せるセパレートタイプ。赤ちゃんを乗せたままシートを持ち運べる(※3)ので、寒い日や雨の日も焦ることなく、お部屋でゆったりとお出かけ準備ができます。赤ちゃんがドライブ中に寝てしまったときも、そのままお部屋へ移動可能。さらに、夏場など車内温度が高くなりやすい時期には、シートだけを涼しい場所に移して保管ができ、便利です。(※3)赤ちゃんを乗せた持ち運び・シートホルダー使用期間：体重9kg未満まで