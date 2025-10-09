人気VTuber・白上フブキさんとのコラボMVの制作が決定！ますます盛り上がる『訳アリ心霊マンション』コミックス６巻が本日発売

株式会社新潮社

株式会社新潮社のWebマンガサイト「くらげバンチ」で大好評連載中の『訳アリ心霊マンション』コミックス第６巻が、2025年10月9日（木）に新潮社より刊行となります。


充実の書店特典や、オンラインくじ情報も到着。


また、チャンネル登録者数262万人を誇るVTuber・白上フブキさんとのコラボも決定！！



６巻書影

女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の大人気VTuber・白上フブキさんとのコラボMVの制作が決定!!

チャンネル登録者数262万人を誇るVTuber・白上フブキさんと『訳アリ心霊マンション』が、オリジナル楽曲を引っ提げてコラボすることに！


公開時期などの詳細は、『訳アリ心霊マンション』公式Xなどで随時お知らせいたしますのでお楽しみに！




・白上フブキYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@ShirakamiFubuki


・白上フブキ公式X：https://x.com/shirakamifubuki



●「ホロライブ」について




「ホロライブ」は、ホロライブプロダクション傘下の女性VTuberグループです。YouTubeを中心としたライブ配信のほか、ゲーム大会の企画運営プロデュースやBillboard JAPAN Hot 100にランクインするアーティストまで、それぞれの個性を生かした活躍の場をバーチャルだけでなくリアルの領域まで広げています。



・ホロライブ公式サイト：https://hololive.hololivepro.com/


・ホロライブ公式YouTube：https://www.youtube.com/@hololive/



書店特典情報

第6巻の発売を記念し、各書店チェーンにて特典をご用意しています。


■ モノクロペーパー配布店


こみらの！ ★


喜久屋書店 ★


書泉・芳林堂書店 ★


三洋堂書店 ★


NIC ★


COMIC ZIN ★


TSUTAYA


アニメイト


バンチ販売協力店


■ 応援団書店


新刊特典：モノクロペーパー


既刊特典：イラストカード



★は共通イラストです。特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。



応援団書店リスト　※告知OKのお店のみ掲載しております

オンラインくじ販売もスタート！

『訳アリ心霊マンション』の世界観を楽しめるオンラインくじが、Slash Giftに登場！
メタルポスターやガラスネックレス、アクリルスタンドなど、人気シーンを使用した限定グッズを多数ご用意しています。



販売期間：2025年10月9日（木）12:00 ～ 11月9日（日）23:59


販売価格：1回 \770（税込）


お届け時期：2025年12月下旬より順次発送予定





※くじ購入後、30日以内に「引き換え」登録を行うことで配送手続きが完了します。※Slash Giftの会員登録が必要です。※在庫状況により当選確率は変動します。



詳細・購入はこちら▶ 訳アリ心霊マンション オンラインくじ - にこにこ抽選所 - Slash Gift（スラッシュギフト）(https://slash.gift/store/nikonikochusenjo/lottery/wakearishinreimanshon)


著者紹介

ネブクロ


第17回くらツイ漫画賞で大賞を受賞。『訳アリ心霊マンション』が初連載となる。


著者X：https://x.com/nebukuro41



作品紹介

『訳アリ心霊マンション』は、中古マンションを舞台とした新感覚ホラーコメディ。
主人公の東雲薫（しののめかおり）は一念発起して中古マンションを一棟買いし夢の不労所得生活をスタートさせようとするが、そのマンションは心霊現象が多発する訳アリ物件、入居希望者が誰もいなくなったことで東雲はいっそ霊を住まわせようと奔走して……。


最新刊では、河童・亡者のいる巻物の世界にとらわれ、脱出を優先していた日下部家・大家一行。だが、大家に興味津々の日下部カグラが堪えきれず、何故か大家と戦闘する事に?



第一話試し読み

▼こちらからお読みいただけます！


https://kuragebunch.com/episode/3270296674343531283



書籍データ



タイトル:


訳アリ心霊マンション　６


著者名：


ネブクロ


発売日：


2025年10月9日(木)


造本： B6判


定価：770円（税込）


ISBN：978-4-10-772867-8


URL： https://www.shinchosha.co.jp/book/772867/(https://www.shinchosha.co.jp/book/772867/)