県内レンタカー会社初の取り組み！トヨタレンタリース宮崎で折りたためる近距離モビリティの移動サービス

WHILL Inc

株式会社トヨタレンタリース宮崎（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：佐土嶋健、以下「トヨタレンタリース宮崎」）は、宮崎トヨタ自動車株式会社（以下「宮崎トヨタ」）と連携し、2025年10月21日より、宮崎空港店と宮崎店においてレンタカーとセットで、WHILL株式会社（以下「WHILL社」）が開発する、折りたたんで車載しやすい免許不要の近距離モビリティWHILL（ウィル）の貸出サービスを開始することを発表いたします。高齢化や多様化、旺盛なインバウンド需要などに伴い、観光の仕方やニーズも多岐に広がる中、県外や国外からの観光促進にも注力する宮崎県で、レンタカーで出向いた目的地でも、持ち運んだウィルで快適に散策や観光を満喫できるシームレスな移動環境を整備する狙いです。秋の行楽シーズンで旅行ニーズが一層高まる10月9日（木）より先行予約を受け付けます。本サービスは県内レンタカー会社としては初となります。

観光庁によると、日本人も国内旅行を選択する傾向も高い（注1）中、インバウンドにおいても2024年の訪日外国人旅行消費額が前年比53.4%増の8.1兆円と過去最高に到達（注2）するなど、日本の観光市場は拡大基調にあります。宮崎県でも県・国内外からの観光促進に力を入れており、今夏からはユニバーサルツーリズムの一環として、宮崎空港で免許不要の近距離モビリティや車椅子、ベビーカーを借りて旅先で利用できるサービスが始まりました（注3）。



こうした社会的な動きとともに、多様化するお客様の移動や旅行ニーズにより柔軟に応えるべく、トヨタレンタリース宮崎はこの度、レンタカーと近距離モビリティを組み合わせた先進的かつシームレスな移動サービスを開始するに至りました。採用モデルは自動車や自転車と同様の操作感覚や分解機能などが特徴のスクーター型「WHILL Model R」と、コンパクトに折りたためて車載や持ち運びがしやすい「WHILL Model F」で、徒歩と同じペースで走行することが可能です。シンプルながら洗練されたデザイン性も特徴で、さまざまな観光地やスポットの景観にも馴染みます。

トヨタレンタリース宮崎は本サービスの提供を通じ、「車では乗り入れられない広い敷地も気兼ねなく移動したい」「自分らしくもっと自由に満喫したい」「移動に不安を抱える家族を旅行に誘いたい」などの声に応えるとともに、レンタカー降車後も、自身のペースで自由かつゆっくりと移動したり、ご家族や同行者と一緒にその場でのひとときを過ごしたり、心ゆくまで満喫いただける滞在機会を提案いたします。同時に、宮崎県の観光魅力度の向上に貢献いたします。

◼️トヨタレンタリース宮崎 ウィルのレンタルサービス 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/11151/table/275_1_09c9df5d05a0a033c50ee1a080e46317.jpg?v=202510091157 ]

※内容は予告なく変更となる可能性がございます。詳細は店舗へ直接お問い合わせください。

トヨタレンタリース宮崎各店舗はこちらもご覧ください：https://www.trl-miyazaki.co.jp

注1：国土交通省「旅行・観光消費動向調査」（2023年、速報値）https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001724778.pdf

注2：観光庁「インバウンド消費動向調査」（2024年暦年、速報値）https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001856155.pdf

注3：宮崎空港でのウィルのレンタルサービス プレスリリース（2025年7月22日）「宮崎空港で免許不要の近距離モビリティのレンタルサービス登場」https://whill.inc/jp/news/157050

■ウィルについて

ウィルは免許不要で歩行領域を走行できる近距離モビリティです。4機種のうちModel Fは軽量化を実現した折りたためるモデルで、自動車のトランクなどに簡単に車載することが可能です。

Model Fについて：https://whill.inc/jp/model-f

■WHILLモビリティサービスについて

安心安全設計の近距離モビリティを施設内外に導入できる法人向けサービスです。保険/メンテナンス・機体管理システムをパッケージ化することで、運営者様の導入負担を軽減するとともに、導入先の環境にも柔軟に対応した体制を整えています。導入法人側は安心快適に機体管理や安定運用ができ、お客様の滞在体験を向上できます。

詳細：https://whill.inc/jp/mobility-service/how-it-works/onsite-fleet-service