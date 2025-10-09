お待たせいたしました！「アカチャンホンポ アル・プラザ小松店」2025年10月24日（金）オープン！

株式会社 赤ちゃん本舗

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、株式会社平和堂（本社：滋賀県彦根市）が運営する石川県小松市の商業施設 「アル・プラザ小松」内に、2025年10月24日（金）に『アカチャンホンポ アル・プラザ小松店』をオープンいたします。また、オープンを記念いたしまして期間限定セールやポイントアップ企画などを実施いたします。

「アル・プラザ小松」は、食料品やファッション、雑貨品などのショップで構成されています。カフェやお食事処もあり、お子さまから大人まで楽しんでいただける地域に根差した施設です。

アカチャンホンポは、妊娠・出産・子育てに必要なさまざまな商品や情報、イベントなどを提供する、地域の皆さまに愛されるお店を目指し、子育て環境の変化や多様化する生活スタイルに合わせて、「赤ちゃんのいる暮らし」をサポートしてまいります。

■期間限定セール・オープン記念特典

10月24日（金）～10月30日（木）まで期間限定セールを開催します。アル・プラザ小松店だけの特別価格の商品を多数ご用意して、皆さまのご来店をお待ちしております。

オープン記念特典として、セール期間中お買上げいただいた方に「水99％Super 手口まわりウェットティッシュ（30枚入）」をプレゼントいたします。（各日先着200名様限定 ※1家族様1点限り）

さらに期間中、税込50,000円以上のベビーカー・チャイルドシート・ベビーラックのいずれかをご購入の方へ「水99％Super 新生児からのおしりふき 90枚×16個」を、税込25,000円以上の抱っこ紐・ふとんセット・ベッド・バウンサーのいずれかをご購入の方へ「水99％Super 新生児からのおしりふき 90枚×8個」をプレゼントいたします。

会員登録でお得なアカチャンホンポ ポイントは、10月24日（金）～10月26日（日）の3日間全品ポイント10倍を実施いたします。

■アカチャンホンポの会員登録でお得

入会費・年会費無料のポイント・アプリ会員に登録いただくと、さまざまな特典があります。アプリ登録でお得な情報やクーポンを受け取ることができます。また、出産予定日をご登録いただいたお客さまには、出産育児に役立つサンプルセット＆マタニティマークキーホルダーをプレゼントいたします。

■店舗概要

【店名】 アカチャンホンポ アル・プラザ小松店

【所在地】 〒923-0801 石川県小松市園町ハ 23-1 アル・プラザ小松 2F

【開店日】 2025年10月24日（金）

【営業時間】 10：00～20：00 (状況により変更となる場合があります)

【商品構成】 マタニティ・ベビー・キッズ用品（出産準備品、育児雑貨、衣料、玩具、ギフトなど）

【店舗HP】 https://stores.akachan.jp/335

[赤ちゃん本舗について]

赤ちゃん本舗は「スマイルな育児を。アカチャンホンポ」をコーポレートメッセージとし、お客様のお気持ちに寄り添った商品・サービス・情報の提供を目指しています。

https://www.akachan.jp