2026年春、ららぽーと富士見に関東で6店舗目となるLOWYAの実店舗の開業が決定！

株式会社ベガコーポレーション

この度、株式会社ベガコーポレーション（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役社長：浮城 智和、証券コード：3542）が運営する、家具・インテリアブランド「LOWYA」（呼称：ロウヤ、URL：https://www.low-ya.com/）は、2026年の春に、ららぽーと富士見（埼玉県富士見市）に実店舗をオープンすることを発表いたします。

なお、店舗詳細は2026年春頃に発表予定です。

■店舗概要

店舗名：LOWYAららぽーと富士見店

開業時期：2026年春頃

ECサイトからスタートしたインテリアブランド「LOWYA」について

LOWYAは、人々が自由に、気ままに、自分らしく、ライフスタイリングして生きていくことを願うブランドとして、2004年に九州で産声をあげました。

事業スタート時から2023年までは、ECサイトを中心に事業を拡大し、国内トップクラスのインテリアブランドとして成長。そしてコロナ禍を経て多様化する暮らしの中で、お客様がより一層“インテリアを自由気ままに“選べる環境を目指し、実際に目で見て触れ、安心して購入できる”リアルな場”を創ることを決意。

2023年4月には、1号店となる「LOWYA九大伊都店」をブランド誕生の地である九州に開業。同年12月には大阪のなんばに2号店、2024年2月には名古屋に3号店、8月には横浜に4号店をオープンし、今期も続々と出店を続けております（出店に関する詳細な情報は次ページをご参照ください）。

LOWYA 実店舗出店状況一覧

最新情報は、ショップリストをご覧ください。

LOWYA ショップリスト :https://www.low-ya.com/stores

■既存実店舗（エリア別）

■開業予定の実店舗

※太字が新情報です。

企業情報



■株式会社ベガコーポレーションについて

「ECの可能性を無限大に」をビジョンに掲げ、家具・インテリアEC事業のLOWYA、および越境ECプラットフォーム事業のDOKODEMO（ドコデモ）を運営。

商品の開発からお届けまで一気通貫で行い、オンライン専業かつ直販の事業形態・D2Cのビジネスモデルを展開。

常に多様なテイストとトレンドを意識したデザイン性を表現し、お客様へ満足と感動を提供しています。

会社名：株式会社ベガコーポレーション

代表取締役：浮城 智和

所在地：〒812-0038 福岡県福岡市博多区祇園町7-20 博多祇園センタープレイス4階

従業員数：244名（2025年3月末現在）

資本金：10億4,355万円（2025年3月末現在）

上場証券取引所：東京証券取引所グロース市場

HP：https://www.vega-c.com/

＜事業内容＞

・家具・インテリア等のインターネット通信販売事業

・越境ECプラットフォームの運営等