沖縄のロングセラー飲料がチューハイに！オリオンビール「WATTA 霧の紅茶アップルティーサワー」数量限定発売

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、沖縄限定のロングセラー紅茶飲料「霧の紅茶」とコラボレーションした「WATTA＜ワッタ＞ 霧の紅茶アップルティーサワー」 を数量限定で発売します。

「WATTA」は、選りすぐりの沖縄県産素材から生まれた、個性豊かなラインナップを展開する、オリオンの人気チューハイブランドです。その中でも、沖縄ならではの味わいや思い出をテーマにした特別企画として「沖縄コラボシリーズ」を展開しており、青春ど真ん中の記憶を呼び起こす味わいを、大人の特別なひとときにお届けしています。これまでに第１弾「サンティーサワー」、第２弾「ソーダセブン」を発売し、大きな反響をいただきました。そして今回、第３弾として、世代を超えて愛される「霧の紅茶アップルティー」とのコラボレーションが実現しました。

「霧の紅茶」は、UCCが展開する沖縄限定の紅茶飲料で、ストレート・アップル・ミルクの3種類をラインアップしています。世代を超えて「霧ティー」の愛称で親しまれ、沖縄県民に根強い人気を誇るロングセラーブランドです。

今回発売する「WATTA 霧の紅茶アップルティーサワー」は、その中でも特に人気の高い「霧の紅茶アップルティー」の華やかな香りとやさしい甘みを、チューハイとしてすっきりと仕上げました。りんごの爽やかな香りと紅茶のやわらかな甘さがバランスよく広がり、リラックスしたいひとときにぴったりの味わいです。

世代を超えて愛される味わいを、大人になった今、特別な一杯としてお楽しみください。

■商品概要

【商品名】 「WATTA霧の紅茶アップルティーサワー」

【発売日】 2025年10月28日（火）

【酒類区分】 リキュール（発泡性）

【原材料】 紅茶、ウォッカ、糖類（国内製造）／炭酸、香料、酸味料、ビタミンＣ

【アルコール分】 3％

【容量】 350ml缶

【中味特徴】 「霧の紅茶アップルティー」の華やかな香りとやさしい甘みを、チューハイとしてすっきりとした飲み口に仕上げました。りんごの爽やかな香りが広がり、紅茶の上品な甘さが心地よく残ります。

【販売エリア】 全国、当社公式通販サイト

【価格】 オープン価格

【ブランドサイト】（公開日より） https://www.orionbeer.co.jp/brand/watta/

【公式通販サイト】 （公開日より）https://shop.orionbeer.co.jp/products/5254