¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¥Þ¥¤¥Ûー¥à´°À®¸å¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿¡¢¤¢¤ë²ÈÂ²¤ÎÈá·à¡£¤Ê¤¼¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ë¡È¤ªÇ¤¤»¡É¤Î³°¹½¹©»ö¤Ï¤³¤ì¤Û¤É´í¸±¤Ê¤Î¤«¡©Àµ¤·¤¤³°¹½¹©»ö¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤¿FC¤Î²ÃÌÁÊç½¸¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¡£
³°¹½¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÀß·×»Ü¹©¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¨¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°ÎØÄ÷´õ¡Ë¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê½¸µÒ²ÝÂê¤ÈÉÔ°ÂÄê¤Ê¼ý±×¹½Â¤¤ËÇº¤àÁ´¹ñ¤Î¹©Ì³Å¹¡¦³°¹½¶È¼Ô¤Ë¸þ¤±¡¢°ÂÄê¤·¤¿¸µÀÁ¤±°Æ·ï¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡Ö¥Î¥¨¥ë¡×¤Î²ÃÌÁÊç½¸¤òËÜ³Ê¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
YouTube½¸µÒ¤ÇÆÀ¤¿·î100·ïÄ¶¤Î¼Á¤Î¹â¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò²ÃÌÁÅ¹¤ËÄó¶¡¤·¡¢»Ü¼ç¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ËËþ¤Á¤¿»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î¹½Â¤Å¾´¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤òµÇ°¤·¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç²ÃÌÁ¶â¤¬10Ëü±ß³ä°ú¤È¤Ê¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿È¤Ë¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡£¤¢¤ë²ÈÂ²¤ò½±¤Ã¤¿¼ÂÏÃ¡Û
¡Ö²È¤¬´°À®¤·¡¢°ú¤ÅÏ¤·¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Ë¤Þ¤Ç¸«¤¿¥Þ¥¤¥Ûー¥à¤Ç¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¡¢Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿°¦¼Ö¤ò¿¿¿·¤·¤¤Ãó¼Ö¾ì¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¡¢¤½¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Àß·×¾å¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¼ÖÂÎ¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ËÏ¢Íí¤·¤Æ¤â¡¢¡Ø¿ÞÌÌÄÌ¤ê¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´³ÎÇ§¤Î¾å¡¢¤´Æè°õ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ù¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¡£¤³¤ì¤«¤é²¿½½Ç¯¤âÂ³¤¯½»Âð¥íー¥ó¤È¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¸½¼Â¤À¤±¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Î±ó¤¤¹ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£³°¹½¡¦¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¨¥ë¤ÎÂåÉ½¡¢»°ÎØÄ÷´õ»á¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢¼ª¤Ë¤·¤¿¡¢¤¢¤ë¤´²ÈÂ²¤ÎÈáÄË¤Ê¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤³¤ó¤Ê¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤Èá·à¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶°ø¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´í¸±¤Ê¡Ö´·½¬¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö³°¹½¹©»ö¤ò¡¢²È¤ò·ú¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÇ¤¤»¤Ç°ÍÍê¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢²È¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÇã¤¤Êª¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ»×¹Í¤¬Ää»ß¤·
¡ÖÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×
¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¤È¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð²È¤Î°õ¾Ý¤äÀ¸³è¤Î¼Á¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡Ö³°¹½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤òÊü´þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°Â°×¤ÊÁªÂò¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ñ»º¤ÈÌ¤Íè¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¡¢¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¥À¥áー¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢°ìÀ¸¤Î¸å²ù¤òÊú¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤Îæ«¤«¤é¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¶ñÂÎÅª¤ÊÃÎ¼±¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢Ì¤Íè¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍ×Ë¾¤ÏÀµ¤·¤¯ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¶²ÉÝ¤Î¡ÈÅÁ¸À¥²ー¥à¡É¡Û
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡Ö²È¤Î¥×¥í¡×¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Èà¤é¤Ï¡Ö³°¹½¤Î¥×¥í¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¸·Á³¤¿¤ë»ö¼Â¤ò¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î»Ü¼ç¤Ï¸«Íî¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö°ÊÁ°¡¢¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿ºÝ¡¢¡ØÎ©¿åÀò¡Ê¤ê¤Ã¤¹¤¤¤»¤ó¡Ë¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Î©¿åÀò¤È¤Ï¡¢Äí¤Ë¤¢¤ë¿åÆ»¤ÎÃì¤Î¤³¤È¡£³°¹½¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï´ðÁÃÃæ¤Î´ðÁÃÍÑ¸ì¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
ÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÄí¤Î¥¤¥áー¥¸¡¢Îã¤¨¤Ð¡Ö»Ò¶¡¤¬°ÂÁ´¤ËÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢³Ñ¤Î¤Ê¤¤½À¤é¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡Ä¡×¡Ö±«¤ÎÆü¤Ç¤âÇ¨¤ì¤º¤Ë¼Ö¤«¤é²È¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°Àþ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ëÁ¡ºÙ¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò¡¢¤³¤Î¡ÖÎ©¿åÀò¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô¡×¤ËÂ÷¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï°µ¤¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥á¥â¤Ë¼è¤ê¡¢³°¹½¶È¼Ô¤ËÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤È¤¤¤¦¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤¿¤À¤Îµ¹æ¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Ã×Ì¿Åª¤Ê¡ÖÅÁ¸À¥²ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
Í×Ë¾¤ÎÏÄ¶Ê:
¡Ö½À¤é¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤¬¡¢Ã±¤Ë¡Ö³Ñ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ËÜÅö¤ËË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤È¤ÏÄø±ó¤¤¤â¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¥×¥í¤Î»ëÅÀ¤Î·çÇ¡:
ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤½¤ÎÆ°Àþ¤À¤È¡¢¾Íè¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤òÃÖ¤¯ºÝ¤Ë¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ïµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸å¤«¤éÄÉ²Ã¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ÎÛ£Ëæ²½:
´°À®¸å¤Ë¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö³°¹½¶È¼Ô¤Ë¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿å³Ý¤±ÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¡¢Ã¯¤âÀÕÇ¤¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»Ü¼ç¤¬µã¤¿²Æþ¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£
Á°½Ò¤Î¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤²È¡×¤â¡¢¤³¤ÎÅÁ¸À¥²ー¥à¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥ß¥¹¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢»Ü¼ç¤¬ºÇ½é¤«¤é³°¹½¤Î¥×¥í¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¿ÞÌÌ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀ£Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¤ª»ý¤Á¤Î¼Ö¼ï¤ÏÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤Ç¡¢¥ß¥¹¤Ï100%ËÉ¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡Èºñ¼è¡É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂç30%¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤Ãæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¡Û
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ë³°¹½¤ò°ÍÍê¤¹¤ëºÝ¡¢»Ü¼ç¤¬»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡ÖËÜÍè¤Î¹©»öÈñ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¡ÖÃæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¡×¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Ç½¸µÒ¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤Î¹©»ö¤ò¡¢Äó·È¤·¤Æ¤¤¤ë³°¹½¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾Ò²ðÎÁ¤È¤·¤Æ¹©»öÈñÍÑ¤Î7%¤«¤é¡¢Â¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¼Â¤Ë30%¤â¤Î¥Þー¥¸¥ó¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ¡¢»Ü¼çÍÍ¤Ë¸«ÀÑ¤â¤ê¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
»°ÎØ»á¤¬ÌÀ¤«¤¹¶È³¦¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»Ü¼ç¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¡¢¤³¤ì¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤Î¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²¾¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÎÅ¬Àµ¤Ê³°¹½¹©»öÈñ¤¬300Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þー¥¸¥ó7%¤Î¾ì¹ç¡§21Ëü±ß
¥Þー¥¸¥ó30%¤Î¾ì¹ç¡§90Ëü±ß
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢ºÇÂç¤Ç90Ëü±ß¤â¤ÎÍ¾Ê¬¤Ê¤ª¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥«ー¥Ýー¥È¤ÎÆóÂæÍÑ¤Ï¡¢ÂçÂÎ50Ëü±ßÁ°¸å¤¬Áê¾ì¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ãæ´Ö¥Þー¥¸¥ó¤òÊ§¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤ÎÊØÍø¤Ê¥«ー¥Ýー¥È¤ò¡¢´Ý¡¹°ìÂæÊ¬Äü¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ï¡¢¤½¤Î90Ëü±ß¤¬¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤µ¤¨ÃÎ¤é¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ø½ô·ÐÈñ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Û£Ëæ¤Ê¹àÌÜ¤ËÊ¶¤ì¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤ËÂ»¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ´¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Îµ®½Å¤ÊÍ½»»¤¬¡¢²È¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤â¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô¤ÎÃç²ðÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢ÀÅ¤«¤ËÈ´¤¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤À¡Ö¤ªÇ¤¤»¡×¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÈà¤é¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È²È¡É¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±Ä¶È¥Þ¥ó¤ÎÍø±×ÁêÈ¿¤È¤¤¤¦¹½Â¤¡Û
¤Ê¤¼¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¹â³Û¤Ê¥Þー¥¸¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼»Ü¼ç¤Î¥Èー¥¿¥ë¤ÊËþÂÅÙ¤òÂ»¤Ê¤¦¤è¤¦¤ÊÍ½»»·×²è¤òÊ¿µ¤¤ÇÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¡ÖÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÀ®ÀÓ¤ä¥Üー¥Ê¥¹¤Ï¡¢¤¿¤À°ì¤Ä¡¢¡Ø²ÈËÜÂÎ¤ò¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤Ã¤¿¤«¡Ù¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ³°¹½¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉÕÂÓ¹©»ö¡£É¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¤³¤Î¹½Â¤¤¬¡¢»Ü¼ç¤ÎÍø±×¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡ÖÍø±×ÁêÈ¿¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢²È¤ÎÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢5000Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤ò»ý¤Ä¸ÜµÒ¤¬¤¤¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¹â²Á¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¾²ºà¡¢ÊÉ»æ¤Ê¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò´«¤á
¡Ö²È¤Ë4900Ëü±ß¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ä¤ê¤Î100Ëü±ß¤Ç³°¹½¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤¬Èà¤é¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ü¼ç¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤Ç¤¹¡£
²È¤Î³°´Ñ¤äÆü¡¹¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë³°¹½¤Ë100Ëü±ß¤·¤«¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê²È¤È¡¢ÉÏÁê¤ÊÄí¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é
¡Ö²È¤Ï4700Ëü±ß¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÄí¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë300Ëü±ß¤ò³°¹½¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¤ÈÄó°Æ¤¹¤Ù¤¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢Èà¤é¼«¿È¤ÎÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö²È¡×¤òÇä¤ë¥×¥í¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡ÖÊë¤é¤·¡×Á´ÂÎ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤Îº¬ËÜÅª¤Ê°ã¤¤¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤²È¤Å¤¯¤ê¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÅÙ·è¤á¤ë¤È¸åÌá¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º100Ëü±ß¡×¤¬¾·¤¯Æó½Å¥íー¥ó¤ÎÃÏ¹ö¡Û
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¸ý¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ê
¡Ö³°¹½¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º100Ëü±ß¤¯¤é¤¤¸«¤Æ¤ª¤±¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡×
¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¡£
¤³¤ì¤¬¡¢¸å¡¹¤Î²È·×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¿¼¹ï¤Êæ«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¸½Âå¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¸Í·ú¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËþÂ¤Î¤¤¤¯³°¹½¡ÊÃó¼Ö¾ì¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¡¢Â¿¾¯¤Î¿¢ºÏ¤Ê¤É¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢200Ëü±ß¤«¤é300Ëü±ß¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤«¤«¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ½é¤Ë100Ëü±ß¤ÇÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤Ç½»Âð¥íー¥ó¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤â¤¦¸åÌá¤ê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤¶³°¹½¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ×Ë¾¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¸«ÀÑ¤â¤ê¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë300Ëü±ß¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï100Ëü±ß¤À¤±¡£
¤³¤Î»þ¡¢»Ü¼ç¤¬Ç÷¤é¤ì¤ëÁªÂò»è¤ÏÆó¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤òÄü¤á¤ë: ¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍ×Ë¾¤òÄü¤á¡¢º½Íø¤òÉß¤¯¤À¤±¤Î»¦É÷·Ê¤ÊÄí¤Ç²æËý¤¹¤ë¡£
ÊÌÅÓ¥íー¥ó¤òÁÈ¤à: º¹³Û¤Î200Ëü±ß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¶âÍø¤Î¹â¤¤¥ê¥Õ¥©ー¥à¥íー¥ó¤Ê¤É¤òÊÌÅÓÁÈ¤à¡£
ÆÃ¤Ë´í¸±¤Ê¤Î¤¬¡¢2¤ÎÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥íー¥ó¤È¤ÏÊÌ¤Ë¥íー¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢²È·×¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¡ÖÆó½Å¥íー¥ó¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿½½Ç¯¤â½»¤à¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ø¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥«ー¥Ýー¥È¤¬Íß¤·¤¤¡Ù¡Ø¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢·ë¶É¤É¤³¤«¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥íー¥ó¤òÁÈ¤àÊý¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤«¤é½»Âð¥íー¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢Äã¤¤¶âÍø¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯ÊÖºÑ¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Î¤ª¶â¤¬¡¢¹â¤¤¶âÍø¤Î¥íー¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Áí»ÙÊ§³Û¤ÏÂç¤¤¯ËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º100Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦ÌµÀÕÇ¤¤Ê°ì¸À¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¾Íè¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤ò³Î¼Â¤Ë¿ª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÅú¤¨¡Û
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤é¤Îæ«¤ò¤¹¤Ù¤Æ²óÈò¤·¡¢ÍýÁÛ¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢³°¹½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é³°¹½¤Î¥×¥í¤ËÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤¹¤ë
¤¿¤À¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤È·ÀÌó¤¹¤ëÁ°¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÀÌó¸å¤¹¤°¤Î¡¢¤Þ¤À²È¤Î´Ö¼è¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë³°¹½¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥í¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅÚÃÏ¤Î·Á¾õ¡¢²È¤ÎÇÛÃÖ¡¢¤½¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î³°¹½Í½»»¤ò³ÎÊÝ¤¹¤Ù¤¤«¡¢Åª³Î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Ë¡Ö³°¹½Í½»»¤È¤·¤Æ¡»¡»¡»Ëü±ß¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢½»Âð¥íー¥ó¤Î¿³ºº¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Ã¤¿¤³¤ì¤À¤±¤Î¹ÔÆ°¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿4¤Ä¤Îæ«¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é¡¢²òÊü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸¤¤»Ü¼ç¤Ï¡¢¤â¤¦»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤Ç³Ø¤Ö¡¢¿·»þÂå¤Î²È¤Å¤¯¤ê¡Û
¡Ö¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë³°¹½¶È¼Ô¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃµ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤½¤ÎÀ¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¨¥ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ß¥ï¤ÎÄí¡×¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ½ÉÊ¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ë¡Ö³°¹½¤Ç¼ºÇÔ¡¦¸å²ù¤¹¤ë¿Í¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢800ËÜ°Ê¾å¤ÎÍ±×¤Ê¾ðÊó¤òÌµÎÁ¤ÇÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Á³Ê¤ÎÆ©ÌÀ²½
¡Ö¤³¤Î¥«ー¥Ýー¥È¤Ï¤¤¤¯¤é¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÅ¬Àµ²Á³Ê¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿²Á³Ê¾ðÊó¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸ø³«¡£
¼ºÇÔ»öÎã¤Î¶¦Í
¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ë¼Ö¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ºÇÔÃÌ¤ò¶¦Í¤·¡¢Æ±¤¸²á¤Á¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤òÄó¶¡¡£
ÀìÌçÃÎ¼±¤Î²òÀâ
¡ÖÎ©¿åÀò¡×¡Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¥Ä¥êー¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÍÑ¸ì¤Î°ÕÌ£¤«¤é¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁÇºà¤ÎÁª¤ÓÊý¤Þ¤Ç¡¢¥×¥í¤ÎÌÜÀþ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£
¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢·î´Ö100·ï¤òÄ¶¤¨¤ëÁ´¹ñ¤Î»Ü¼çÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¤Ï¡¢Æ°²è¤òÄÌ¤¸¤Æ¸¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¤Î¼ê¤ÇÍýÁÛ¤Î²È¤Å¤¯¤ê¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²È¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ーÁª¤Ó¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡Û
°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î¡¢¤½¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¤â¹â²Á¤ÊÇã¤¤Êª¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Þ¥¤¥Ûー¥à¡£
¤½¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢Ã±¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¡ÖÈ¢¡Ê²È¡Ë¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤¬¾Ð´é¤ÇÊë¤é¤·¡¢Í§¿Í¤ò¾·¤¡¢»Íµ¨¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡Ö¶õ´Ö¡Ê²È¤ÈÄí¡Ë¡×Á´ÂÎ¤ò¡¢¤¤¤«¤ËËþÂ¤Î¤¤¤¯·Á¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È¤Å¤¯¤ê¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤à¤·¤í¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤òºÌ¤ëºÇ¸å¤Î¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ôー¥¹¤Ç¤¢¤ë¡Ö³°¹½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÎ¹¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤«¡¢¡ÖÌÌÅÝ¤À¤«¤é¡×¡Ö¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ¹¤òÊü´þ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Î¤½¤Î¾¯¤·¤ÎÍ¦µ¤¤È¹ÔÆ°¤¬¡¢Ì¤Íè¤Î²¿½½Ç¯¤È¤¤¤¦Êë¤é¤·¤Î¼Á¤ò¡¢¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¾Ð´é¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢°ìËÜ¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¡¢¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¡¢µ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¸å²ù¤·¤Ê¤¤²È¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¤ÎÉ¬¸«Æ°²è¥ê¥¹¥È¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥¨¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥ß¥ï¤ÎÄí¡×¤è¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ì¤«¤é²È¤ò·ú¤Æ¤ëÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤Æ°²è¤ò¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
